Đừng sốt cà chua nữa, đậu phụ mang hấp với thứ này đảm bảo chồng con đều thích mê

Với cách làm đậu phụ hấp tôm trứng vô cùng đơn giản này bạn sẽ có ngay món ăn với phần đậu phụ mềm tan trong miệng, tôm trứng béo ngậy khiến ai cũng ghiền.
- Đừng cho vào tủ lạnh, khoai tây mua về hãy đặt cạnh thứ này, bảo quản cả tháng cũng chẳng hư
- Cho 1 thìa này vào nồi, thịt luộc vừa mềm ngọt lại trắng tinh, không hề bị hôi hay thâm đen
Chỉ cần thuộc lòng cách làm đậu phụ hấp tôm trứng này bạn chẳng cần phải đau đầu suy nghĩ món ngon cho cả gia đình nữa.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
Để thực hiện món ngon với đậu phụ cực đưa cơm này, bạn cần có những nguyên liệu dưới đây.
- 3 quả trứng gà.
- 1 hộp đậu phụ non.
- 8 con tôm.
- Hành lá, ngò mùi, ớt trái.
- Gia vị: Nước tương, muối, tiêu, dầu mè, đường, rượu nấu ăn.
Các bước thực hiện
- Tôm mua về rửa sạch, lột bỏ vỏ và phần chỉ đen dọc sống lưng rồi ướp với chút tiêu, rượu nấu ăn và chút muối cho thấm gia vị.
- Trứng gà đập vào tô, cho thêm nước vào theo tỷ lệ 2:1 với 2 phần trứng 1 phần nước rồi dùng đũa đánh tan cho trứng thật mịn đều.
- Đậu phụ non cắt thành miếng vuông vừa ăn.
- Cho đậu phụ non vào tô trứng rồi đặt vào xửng hấp khoảng 10 phút. Khi trứng đã gần chín, bạn xếp tôm lên trên và hấp thêm khoảng 5 phút là được.
- Pha nước sốt: Cho 1 thìa dầu mè, 3 thìa nước tương, 1 thìa đường và chút hạt tiêu vào bát khuấy đều thì bạn đã có phần nước sốt hoàn hảo cho món ngon dễ làm này.
Thành phẩm
- Nhấc bát đậu phụ hấp tôm trứng ra ngoài, rưới nước sốt lên trên và cho thêm chút hành lá, rau mùi thái nhỏ và vài lát ớt thì bạn đã có món ăn hảo hạng đãi cả nhà.
Chúc bạn thành công cùng món ngon với trứng trên!