Cho 1 thìa này vào nồi, thịt luộc vừa mềm ngọt lại trắng tinh, không hề bị hôi hay thâm đen

Đây chính là cách luộc thịt ngon được đầu bếp nhà hàng 5 sao tiết lộ, giúp miếng thịt trắng tinh, mềm ngọt cực hiếm người biết, chị em hãy trổ tài ngay hôm nay.

Luộc thịt tưởng chừng là việc quá đơn giản nhưng nếu không có bí quyết riêng thì bạn sẽ khó có được món ăn mềm ngon, đẹp mắt. Thế nên, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách luộc thịt ngon, cực hiếm người biết.

Với thịt luộc thì thịt ba chỉ và bắp giò chính là loại thịt phù hợp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Chọn đúng loại thịt

Các chuyên gia ẩm thực đã khuyên rằng, có rất nhiều món ngon với thịt heo, mỗi loại thịt sẽ phù hợp với những món ăn khác nhau. Thế nên, với thịt luộc thì thịt ba chỉ và bắp giò chính là loại thịt ngon nhất.

Vừa có nạc vừa có mỡ, khi luộc sẽ mềm thơm và không bị khô nên bạn cần chọn loại thịt này cho món ăn của mình.

Bạn đừng quên cho vài thìa café giấm, một củ gừng đập dập, 1 thìa café muối vào nồi để chần thịt trong 2 phút - Ảnh minh họa: Internet

Cách khử mùi hôi của thịt lợn

Muốn có món ngon với thịt lợn, bạn cần khử mùi hôi đặc trưng của chúng trước khi chế biến. Chỉ cần rửa thịt với chút muối hạt, sau đấy mang ngâm trong nước muối khoảng 10 phút thì bạn đã khử mùi hôi thịt lợn hiệu quả.

Sau đấy, chỉ cần rửa sạch, để ráo. Bạn đừng quên cho vài thìa café giấm, một củ gừng đập dập, 1 thìa café muối vào nồi để chần thịt trong 2 phút rồi vớt ra, rửa lại với nước rồi hẵng mang đi luộc để loại bỏ độc tố còn sót lại bên trong miếng thịt.

Cho muối vào nồi luộc sẽ giúp thịt đậm đà, thơm phức - Ảnh minh họa: Internet

Cho 1 thìa muối vào nồi khi luộc thịt

Sau khi đã sơ chế, bạn cho miếng thịt vào nồi rồi đổ ngập nước. Đập dập vài củ hành khô, thêm chút muối vào rồi luộc đến khi dùng đũa xiên qua miếng thịt dễ dàng, không có nước màu hồng thì thịt đã chín.

Vớt thịt ra, chờ nguội mang thái thành những miếng mỏng vừa ăn và xếp ra đĩa. Cho thêm vào lá rau mùi, ớt xắt để trang trí thì món ngon dễ làm này đã hoàn thành.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên.

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