Cho 1 thìa này vào nồi, thịt luộc vừa mềm ngọt lại trắng tinh, không hề bị hôi hay thâm đen

Đây chính là cách luộc thịt ngon được đầu bếp nhà hàng 5 sao tiết lộ, giúp miếng thịt trắng tinh, mềm ngọt cực hiếm người biết, chị em hãy trổ tài ngay hôm nay.
- Quên những món mặn đầy dầu mỡ đi, làm ngay canh rau củ chay ngày mùng 1 Tết này sẽ khiến cả nhà thích mê
- Bí quyết muối dưa hành ngon, món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán
Luộc thịt tưởng chừng là việc quá đơn giản nhưng nếu không có bí quyết riêng thì bạn sẽ khó có được món ăn mềm ngon, đẹp mắt. Thế nên, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách luộc thịt ngon, cực hiếm người biết.
Chọn đúng loại thịt
Các chuyên gia ẩm thực đã khuyên rằng, có rất nhiều món ngon với thịt heo, mỗi loại thịt sẽ phù hợp với những món ăn khác nhau. Thế nên, với thịt luộc thì thịt ba chỉ và bắp giò chính là loại thịt ngon nhất.
Vừa có nạc vừa có mỡ, khi luộc sẽ mềm thơm và không bị khô nên bạn cần chọn loại thịt này cho món ăn của mình.
Cách khử mùi hôi của thịt lợn
Muốn có món ngon với thịt lợn, bạn cần khử mùi hôi đặc trưng của chúng trước khi chế biến. Chỉ cần rửa thịt với chút muối hạt, sau đấy mang ngâm trong nước muối khoảng 10 phút thì bạn đã khử mùi hôi thịt lợn hiệu quả.
Sau đấy, chỉ cần rửa sạch, để ráo. Bạn đừng quên cho vài thìa café giấm, một củ gừng đập dập, 1 thìa café muối vào nồi để chần thịt trong 2 phút rồi vớt ra, rửa lại với nước rồi hẵng mang đi luộc để loại bỏ độc tố còn sót lại bên trong miếng thịt.
Cho 1 thìa muối vào nồi khi luộc thịt
Sau khi đã sơ chế, bạn cho miếng thịt vào nồi rồi đổ ngập nước. Đập dập vài củ hành khô, thêm chút muối vào rồi luộc đến khi dùng đũa xiên qua miếng thịt dễ dàng, không có nước màu hồng thì thịt đã chín.
Vớt thịt ra, chờ nguội mang thái thành những miếng mỏng vừa ăn và xếp ra đĩa. Cho thêm vào lá rau mùi, ớt xắt để trang trí thì món ngon dễ làm này đã hoàn thành.
Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên.