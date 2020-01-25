Quên những món mặn đầy dầu mỡ đi, làm ngay canh rau củ chay ngày mùng 1 Tết này sẽ khiến cả nhà thích mê

- 2 trái bắp tẻ (không non, không già quá).

Mình là một người yêu thích ăn chay và thường xuyên vào bếp để tự chế biến các món chay để thiết đãi gia đình, sau đây mình sẽ hướng dẫn các mẹ cách nấu canh rau củ chay vừa ngon, vừa đủ dinh dưỡng .

- 100gr nấm hương.

Nấm rơm- Ảnh minh họa: Internet

- 1 củ cà rốt.

- 1 củ su hào.

- 1 củ khoai tây.

- 1 bìa đậu phụ.

- Gia vị: nước mắm chay, dầu thực vật, muối, mì.

Cách nấu canh rau củ chay

Bước 1: Sơ chế

- Rửa sạch, thái nấm hương + nấm bào ngư thành miếng vừa ăn.

- Bắp cắt khúc dài tầm 5 cm.

- Cà rốt + su hào cắt miếng vuông vừa ăn.

Su hào cắt khúc nhỏ vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Đậu phụ cắt thành các miếng vuông.

- Nấm kim châm rửa sạch, tác nhỏ.

Bước 2: Thực hiện nấu

- Xào qua nấm (cả 3 loại) với dầu ăn (lưu ý chỉ xào vừa chín tới, không để bị mềm quá). Nêm gia vị vừa ăn.

Xào qua nấm nêm gia vị vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Hầm cà rốt + su hào + khoai tây + bắp với nước (khoảng 20 phút).

- Khi nước hầm sôi, đổ hỗn hợp nấm xào + nấm kim châm vào và nêm gia vị một lần nữa.

- Khi canh đã chín thì đổ đậu phụ vào và tắt bếp (đậu phụ sẽ không bị nát).

Bước 3: Trang trí

Múc canh ra tô lớn, cho thêm rau mùi hoặc hành lá (nếu có).

Múc canh ra tô lớn và trang trí - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, món canh ngon đã hoàn thành, cách nấu món chay này rất đơn giản, hương vị thanh ngọt dễ ăn.

Chúc các mẹ thành công khi thực hiện món ngon dễ làm này.