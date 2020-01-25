Quên những món mặn đầy dầu mỡ đi, làm ngay canh rau củ chay ngày mùng 1 Tết này sẽ khiến cả nhà thích mê

Hy vọng, với chia sẻ về cách nấu canh rau củ chay dưới đây, các mẹ sẽ có thêm nhiều bí kíp nấu ăn ngon và đủ dinh dưỡng cho cả nhà
- Cách làm chả cốm chay dẻo ngon không thua gì chả cốm thịt, lại còn tốt cho sức khỏe
- Ngày Rằm nấu tô phở chay theo cách của Blogger Liên Ròm, đảm bảo ngon "đứt lưỡi"
Mình là một người yêu thích ăn chay và thường xuyên vào bếp để tự chế biến các món chay để thiết đãi gia đình, sau đây mình sẽ hướng dẫn các mẹ cách nấu canh rau củ chay vừa ngon, vừa đủ dinh dưỡng.
Nguyên liệu nấu canh rau củ chay
- 2 trái bắp tẻ (không non, không già quá).
- 100gr nấm bào ngư.
- 100gr nấm kim châm.
- 100gr nấm hương.
- 1 củ cà rốt.
- 1 củ su hào.
- 1 củ khoai tây.
- 1 bìa đậu phụ.
- Gia vị: nước mắm chay, dầu thực vật, muối, mì.
Cách nấu canh rau củ chay
Bước 1: Sơ chế
- Rửa sạch, thái nấm hương + nấm bào ngư thành miếng vừa ăn.
- Bắp cắt khúc dài tầm 5 cm.
- Cà rốt + su hào cắt miếng vuông vừa ăn.
- Đậu phụ cắt thành các miếng vuông.
- Nấm kim châm rửa sạch, tác nhỏ.
Bước 2: Thực hiện nấu
- Xào qua nấm (cả 3 loại) với dầu ăn (lưu ý chỉ xào vừa chín tới, không để bị mềm quá). Nêm gia vị vừa ăn.
- Hầm cà rốt + su hào + khoai tây + bắp với nước (khoảng 20 phút).
- Khi nước hầm sôi, đổ hỗn hợp nấm xào + nấm kim châm vào và nêm gia vị một lần nữa.
- Khi canh đã chín thì đổ đậu phụ vào và tắt bếp (đậu phụ sẽ không bị nát).
Bước 3: Trang trí
Múc canh ra tô lớn, cho thêm rau mùi hoặc hành lá (nếu có).
Như vậy, món canh ngon đã hoàn thành, cách nấu món chay này rất đơn giản, hương vị thanh ngọt dễ ăn.
Chúc các mẹ thành công khi thực hiện món ngon dễ làm này.