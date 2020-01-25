Quên những món mặn đầy dầu mỡ đi, làm ngay canh rau củ chay ngày mùng 1 Tết này sẽ khiến cả nhà thích mê

Nấu gì hôm nay 25/01/2020 13:00

Hy vọng, với chia sẻ về cách nấu canh rau củ chay dưới đây, các mẹ sẽ có thêm nhiều bí kíp nấu ăn ngon và đủ dinh dưỡng cho cả nhà

Mình là một người yêu thích ăn chay và thường xuyên vào bếp để tự chế biến các món chay để thiết đãi gia đình, sau đây mình sẽ hướng dẫn các mẹ cách nấu canh rau củ chay vừa ngon, vừa đủ dinh dưỡng.

cach nau canh rau cu chay 1
Canh rau củ quả chay thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu nấu canh rau củ chay

- 2 trái bắp tẻ (không non, không già quá).

- 100gr nấm bào ngư.

- 100gr nấm kim châm.

- 100gr nấm hương.

cach nau canh rau cu chay 2
Nấm rơm- Ảnh minh họa: Internet

- 1 củ cà rốt.

- 1 củ su hào.

- 1 củ khoai tây.

- 1 bìa đậu phụ.

- Gia vị: nước mắm chay, dầu thực vật, muối, mì.

Cách nấu canh rau củ chay 

Bước 1: Sơ chế

- Rửa sạch, thái nấm hương + nấm bào ngư thành miếng vừa ăn.

- Bắp cắt khúc dài tầm 5 cm.

- Cà rốt + su hào cắt miếng vuông vừa ăn.

cach nau canh rau cu chay 3
Su hào cắt khúc nhỏ vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Đậu phụ cắt thành các miếng vuông.

- Nấm kim châm rửa sạch, tác nhỏ.

Bước 2: Thực hiện nấu

- Xào qua nấm (cả 3 loại) với dầu ăn (lưu ý chỉ xào vừa chín tới, không để bị mềm quá). Nêm gia vị vừa ăn.

cach nau canh rau cu chay 4
Xào qua nấm nêm gia vị vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Hầm cà rốt + su hào + khoai tây + bắp với nước (khoảng 20 phút).

- Khi nước hầm sôi, đổ hỗn hợp nấm xào + nấm kim châm vào và nêm gia vị một lần nữa.

- Khi canh đã chín thì đổ đậu phụ vào và tắt bếp (đậu phụ sẽ không bị nát).

Bước 3: Trang trí

Múc canh ra tô lớn, cho thêm rau mùi hoặc hành lá (nếu có).

cach nau canh rau cu chay 5
Múc canh ra tô lớn và trang trí - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, món canh ngon đã hoàn thành, cách nấu món chay này rất đơn giản, hương vị thanh ngọt dễ ăn.

Chúc các mẹ thành công khi thực hiện món ngon dễ làm này.

Học ngay cách làm chả giò chay giòn ngon cực đỉnh của mẹ Liên Ròm

Học ngay cách làm chả giò chay giòn ngon cực đỉnh của mẹ Liên Ròm

Thay vì dùng khoai môn, đậu xanh hay đậu hũ để làm chả giò chay như các mẹ vẫn thường thấy, hôm nay hãy thử học Blogger Liên Ròm cách làm chả giò chay dùng đậu gà nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   nấm bào ngư nấm hương cà rốt

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 53 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động