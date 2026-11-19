Theo thông báo, sau lần vi phạm đầu tiên, ban tổ chức cùng các bên liên quan đã xem xét và đưa ra hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Quỳnh Anh khắc phục những vấn đề phát sinh, tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần giải trí Five6. Khi đó, người đẹp bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , tối 18.11, trên fanpage chính thức của cuộc thi, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chính thức thông báo quyết định thu hồi danh hiệu hoa hậu đối với Nguyễn Quỳnh Anh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18.11.2026, sau quá trình xem xét các sự việc liên quan và căn cứ vào những thỏa thuận đã được xác lập giữa các bên.

Bên cạnh đó, đơn vị này cho biết, cách đây vài ngày, Quỳnh Anh thông báo về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự các sự kiện khi chưa có sự thống nhất với Công ty Five6.

Song, theo ban tổ chức, Quỳnh Anh tiếp tục tham dự một sự kiện cộng đồng mà chưa thông báo và thống nhất trước với Công ty Five6. Một số vấn đề phát sinh tại sự kiện được cho là đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh của Miss Universe Vietnam và ban tổ chức.

Đáng chú ý, tổ chức Miss Universe Vietnam còn ghi nhận việc Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua tổ chức Miss Universe Vietnam và Công ty Five6. Theo đơn vị này, những sự việc trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành cùng danh hiệu.

Theo thông tin VTC News, trước khi bị thu hồi danh hiệu, Nguyễn Quỳnh Anh từng vướng tranh cãi liên quan đến loạt ảnh chụp màn hình nhóm chat riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 lan truyền trên mạng xã hội hồi tháng 10. Nội dung được cho là có những lời lẽ thiếu thiện chí về một số đồng nghiệp, khiến người đẹp vấp phải làn sóng chỉ trích.

Nguyễn Quỳnh Anh trong đêm đăng quang ngôi vị Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Sau đó, Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có những lời nói thiếu cân nhắc và xem đây là bài học về cách ứng xử. Ngày 25/10, Ban tổ chức quyết định đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của cô trong 6 tháng.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội, cao 1,75m. Cô được biết đến sau khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018. Năm 2021, người đẹp tiếp tục gây chú ý khi đăng quang cuộc thi Supermodel Me.

Trước khi đến với Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Trở lại cuộc thi sau hai năm, cô đăng quang trong đêm chung kết diễn ra tại Hải Phòng tối 2/10/2026, nhận vương miện từ Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Ngoài tranh cãi liên quan đến nhóm chat, vấn đề Quỳnh Anh không được dự thi Miss Universe 2026 tại Puerto Rico cũng gây bàn tán xôn xao. Vấn đề này liên quan đến bất đồng giữa hai đơn vị đứng sau cuộc thi. Đến cuối tháng 10 vừa qua, phía MGI Public Company Limited đăng thông báo xác nhận 6 đại diện từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào sẽ không dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026.