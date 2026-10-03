Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Á hậu 1, Emma Lê là Á hậu 2. Hai vị trí Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Diệu Huyền ( rapper Pháo ) và Trịnh Hồng Đăng.

Theo thông tin báo Dân trí , tối 2/10, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng. Sau các phần thi trình diễn và ứng xử, người mẫu Nguyễn Quỳnh Anh , 27 tuổi, được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, kế nhiệm Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Quỳnh Anh là Á quân The Face Vietnam 2018, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 (mùa giải Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang). Tại Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh được chú ý từ đầu cuộc thi nhờ nhan sắc và kinh nghiệm nổi bật.

Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê ở Hà Nội, cao 1,75m, số đo ba vòng lần lượt là 82-63-90cm. Cô từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Những năm qua, cô tích cực hoạt động thời trang trong những năm qua, có nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi người mẫu, sắc đẹp.

Tại chung kết, Quỳnh Anh lần lượt trải qua màn đồng diễn, trang phục áo tắm, dạ hội và ứng xử.

Trong vòng ứng xử dành cho top 3, các thí sinh nhận câu hỏi về việc nếu chỉ có một năm để tạo ra thay đổi có ý nghĩa cho phụ nữ Việt Nam, họ sẽ lựa chọn vấn đề nào và bắt đầu từ đâu.

Top 5 Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: VietNamNet.

Quỳnh Anh cho biết muốn sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để hỗ trợ phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cơ hội thể hiện bản thân và sống tự tin hơn.

Người đẹp đề cập ý tưởng tổ chức các lớp, workshop về kỹ năng trình diễn. Theo cô, mục tiêu không đơn thuần là đào tạo người mẫu mà thông qua hoạt động này giúp phụ nữ thêm tự tin, mạnh dạn thể hiện bản thân.

Ở vòng ứng xử top 5, Quỳnh Anh nhận câu hỏi về lựa chọn giữa việc lên tiếng bảo vệ quan điểm đúng dù có thể gây tranh cãi và im lặng để giữ hình ảnh. Người đẹp cho rằng bản thân sẽ lựa chọn lên tiếng, song cần thể hiện quan điểm theo cách tôn trọng, lịch sự.

Theo kế hoạch ban đầu, người chiến thắng Miss Universe Vietnam 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 75, dự kiến tổ chức tại Puerto Rico vào tháng 11.

Tuy nhiên, quyền tham dự cuộc thi quốc tế của đại diện Việt Nam hiện vẫn là vấn đề cần chờ thông tin chính thức. Gần đây, Tổ chức MUO - đơn vị điều hành cuộc thi quốc tế - tuyên bố diện Việt Nam và 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào, Indonesia không được phép góp mặt tại đấu trường nhan sắc này trong năm nay.

Người chiến thắng Miss Universe Vietnam 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 75. Ảnh: Báo VNExpress.

Theo thông tin VNExpress, Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Năm 2025, giới truyền thông quốc tế nhận xét mùa thi diễn ra hỗn loạn với loạt ồn ào quanh việc người đẹp Mexico Fátima Bosch giành chiến thắng. Những cuộc đấu tố lẫn nhau trong nội bộ quản lý, thí sinh kể tội ban tổ chức phân biệt đối xử, kém chu đáo hay cựu giám khảo tố cáo hoa hậu mua giải khiến Miss Universe bị nhiều khán giả "quay lưng".

Thí sinh gần nhất của Việt Nam tại sân chơi là người đẹp chuyển giới Hương Giang nhưng trắng tay. Thành tích tốt nhất thuộc về H'Hen Niê khi vào top 5 Miss Universe 2018. Trước đây, quyền cử thí sinh đến với Miss Universe do đơn vị trong nước thực hiện. Tuy nhiên giữa năm 2026, ông Nawat Itsaragrisil - doanh nhân người Thái Lan - thông báo nắm quyền tổ chức, lựa chọn đại diện Miss Universe tại sáu quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào. Hồi tháng 9, ông Nawat xảy ra mâu thuẫn với JKN Universe LLC - tổ chức sở hữu thương hiệu Miss Universe và hoạt động dưới tên Miss Universe Organization (MUO).