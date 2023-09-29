Bùi Quỳnh Hoa chính thức đăng quang Miss Universe Vietnam 2023

Sau thời gian dài tranh tài tại Miss Universe Vietnam 2023, chiếc vương miện danh giá đã chính thức thuộc về người đẹp Bùi Huỳnh Hoa đến từ thủ đô Hà Nội.

Tối 29/9, chung kết Miss Universe Vietnam 2023 được diễn ra với màn tranh tài khốc liệt giữa 18 cô gái tài năng.

Bùi Quỳnh Hoa sẽ đại diện quốc gia dự thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 72 tại El Salvador, vào tháng 11 sắp tới.

Trải qua nhiều vòng thi, top 10 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện gồm: H'Duyên Bkrông, Nguyễn Thị Lệ Nam, Lydie Vũ, Huỳnh Kim Anh, Mai Phương Thảo, Phạm Thị Anh Thư, Bùi Quỳnh Hoa, Trịnh Thị Hồng Đăng, Nguyễn Thị Hương Ly, Emma Lê.Trải qua nhiều vòng thi, top 10 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện gồm: H'Duyên Bkrông, Nguyễn Thị Lệ Nam, Lydie Vũ, Huỳnh Kim Anh, Mai Phương Thảo, Phạm Thị Anh Thư, Bùi Quỳnh Hoa, Trịnh Thị Hồng Đăng, Nguyễn Thị Hương Ly, Emma Lê.

Sau 2 vòng thi ứng xử top 6 và top 3, Miss Universe Vietnam 2023 chính thức gọi tên người đẹp Bùi Quỳnh Hoa đến từ thủ đô Hà Nội.

Bùi Quỳnh Hoa (sinh năm 1998 tại Hà Nội) sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 85-63-94. Cô từng giành vương miện Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017 và Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Sau đó cô lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành ngôi vị quán quân Siêu mẫu Quốc tế 2022.

Top 3 Miss Universe Vietnam 2023.

Á hậu 2 thuộc về người đẹp Trịnh Thị Hồng Đăng.

Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Hương Ly

Người đẹp Hương Ly xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2.

Bên cạnh đó, loạt giải thưởng phụ cũng đã tìm được chủ nhân xứng đáng:

Người đẹp truyền thông: Nguyễn Thị Lệ Nam - Tiền Giang

Người đẹp truyền cảm hứng: Mai Phương Thảo - Quảng Ninh

Người đẹp biển: Lydie Vũ - TP.HCM

Người đẹp áo dài: Trịnh Thị Hồng Đăng - TP.HCM

Người đẹp thời trang: Lê Thị Lan Anh - Vĩnh Phúc

Người giành chiến thắng Miss Universe Vietnam 2023 được đại diện quốc gia dự thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 72 tại El Salvador, vào tháng 11 sắp tới. Đương kim Hoa hậu R'Bonney Gabriel sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Tối nay, top 18 thí sinh ai sẽ đăng quang Miss Universe Vietnam 2023? Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, chung kết cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 sẽ diễn ra với sự tranh tài của top 18 thí sinh. Hương Ly, Bùi Quỳnh Hoa, Lệ Nam... đang là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

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