Từ 16h, dàn khách mời nổi tiếng gồm các tên tuổi như: hoa hậu Hà Kiều Anh, Bảo Ngọc, Mai Phương, Thanh Thủy, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương... chưng diện, "đổ bộ" thảm đỏ Miss Grand Vietnam 2023.

Tối 27/8, chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 diễn ra tại TP HCM. Top 44 thí sinh toàn quốc tranh tài qua các phần thi: áo tắm, dạ hội, hùng biện và ứng xử để ra mỹ nhân xứng đáng nhất cho ngôi vị hoa hậu .

Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm: hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), NSND Vương Duy Biên (phó ban), Chủ tịch Miss Grand Vietnam Phạm Kim Dung, diễn viên Diễm My, nhà thiết kế Đỗ Long, siêu mẫu Minh Tú, hoa hậu Thùy Tiên và á hậu Kiều Loan, theo Ngoisao.net.

Kết quả, Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023

Tân hoa hậu nhận vương miện "Wings of the Grand" được lấy cảm hứng từ những biểu tượng như chim bồ câu, hoa sen và cây lúa. Đồng thời, cô sẽ giành quyền dự thi Miss Grand International 2023 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10.

Top 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Người đẹp Bùi Khánh Linh gây tiếc nuối khi dừng chân ở Á hậu 1.

Á hậu 2 - 3 - 4 lần lượt thuộc về: Trương Quí Minh Nhàn, Lê Thị Hồng Hạnh, Đặng Hoàng Tâm Như.

Đại diện đến từ Khánh Hòa - Lê Hoàng Phương - xuất sắc chạm tay đến chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, hiện là người mẫu, kiến trúc sư. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-66-93 cm. Người đẹp từng vào top 10, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và 2022.

Á hậu 1 là Bùi Khánh Linh sinh năm 2002, quê Bắc Giang. Khánh Linh từng vào top 10, top 5 Miss World Vietnam 2022 và 2023.

Á hậu 2 là Trương Quí Minh Nhàn đến từ Thừa Thiên Huế. Minh Nhàn 22 tuổi, cao 1,73 m, nặng 57 kg, số đo 87-65-97 cm.

Á hậu 3 Lê Thị Hồng Hạnh sinh năm 2000, quê Thái Bình. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng 78 - 56,5 - 87,5 cm. Hồng Hạnh hiện là diễn viên, người mẫu tự do.

Á hậu 4 Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1999, quê Thừa Thiên Huế. Cô cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Tâm Như là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Văn Lang và từng là người mẫu, góp mặt trong show diễn của nhiều nhà thiết kế.