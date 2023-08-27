Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023

Tin tức giải trí 27/08/2023 23:32

Người đẹp Lê Hoàng Phương của Khánh Hòa xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam trong đêm chung kết diễn ra tối 27/8.

Tối 27/8, chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 diễn ra tại TP HCM. Top 44 thí sinh toàn quốc tranh tài qua các phần thi: áo tắm, dạ hội, hùng biện và ứng xử để ra mỹ nhân xứng đáng nhất cho ngôi vị hoa hậu.

Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 - Ảnh 1
Các người đẹp trong phần thi áo tắm. 

Từ 16h, dàn khách mời nổi tiếng gồm các tên tuổi như: hoa hậu Hà Kiều Anh, Bảo Ngọc, Mai Phương, Thanh Thủy, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương... chưng diện, "đổ bộ" thảm đỏ Miss Grand Vietnam 2023.

Chương trình bắt đầu lúc 18h30. MC Thiên Vũ đồng hành, cầm trịch đêm thi cùng hoa hậu Lương Thùy Linh.

Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm: hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), NSND Vương Duy Biên (phó ban), Chủ tịch Miss Grand Vietnam Phạm Kim Dung, diễn viên Diễm My, nhà thiết kế Đỗ Long, siêu mẫu Minh Tú, hoa hậu Thùy Tiên và á hậu Kiều Loan, theo Ngoisao.net. 

Kết quả, Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. 

Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 - Ảnh 2
Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023

Tân hoa hậu nhận vương miện "Wings of the Grand" được lấy cảm hứng từ những biểu tượng như chim bồ câu, hoa sen và cây lúa. Đồng thời, cô sẽ giành quyền dự thi Miss Grand International 2023 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10.

Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 - Ảnh 3
Top 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Người đẹp Bùi Khánh Linh gây tiếc nuối khi dừng chân ở Á hậu 1.

Á hậu 2 - 3 - 4 lần lượt thuộc về: Trương Quí Minh Nhàn, Lê Thị Hồng Hạnh, Đặng Hoàng Tâm Như.

Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 - Ảnh 4
Đại diện đến từ Khánh Hòa - Lê Hoàng Phương - xuất sắc chạm tay đến chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, hiện là người mẫu, kiến trúc sư. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-66-93 cm. Người đẹp từng vào top 10, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và 2022.

Á hậu 1 là Bùi Khánh Linh sinh năm 2002, quê Bắc Giang. Khánh Linh từng vào top 10, top 5 Miss World Vietnam 2022 và 2023.

Á hậu 2 là Trương Quí Minh Nhàn đến từ Thừa Thiên Huế. Minh Nhàn 22 tuổi, cao 1,73 m, nặng 57 kg, số đo 87-65-97 cm. 

Á hậu 3 Lê Thị Hồng Hạnh sinh năm 2000, quê Thái Bình. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng 78 - 56,5 - 87,5 cm. Hồng Hạnh hiện là diễn viên, người mẫu tự do.

Á hậu 4 Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1999, quê Thừa Thiên Huế. Cô cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Tâm Như là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Văn Lang và từng là người mẫu, góp mặt trong show diễn của nhiều nhà thiết kế.

Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 - Ảnh 5
Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, hiện là người mẫu, kiến trúc sư. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-66-93 cm. 
Hoa hậu Thùy Tiên vui đến 'mất ngủ' khi trở thành 'nhân vật nổi bật' xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc

Hoa hậu Thùy Tiên vui đến 'mất ngủ' khi trở thành 'nhân vật nổi bật' xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc

Mới đây, nàng hậu lại một lần nữa khiến fan sắc đẹp tự hào khi xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia KBS của Hàn Quốc

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương hoa hậu

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43