Rầm rộ thông tin hoa hậu Ngọc Châu bị buộc thôi học?

Vừa qua, quản lý của Hoa hậu Ngọc Châu chính thức thông báo nàng hậu không thể tốt nghiệp đại học vì đã quá hạn bảo lưu.

Sáng 13/5, theo thông tin từ VnExpress, đại diện của Ngọc Châu xác nhận cô đã ngưng việc học tại Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Phía hoa hậu cho biết, sau khi làm việc với nhà trường hồi tháng 2, họ nhận thông báo về việc Ngọc Châu không đủ điều kiện để tiếp tục trở lại hoàn thành việc học như mong muốn, do đã quá thời gian bảo lưu kết quả học tập. "Việc này đúng theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên chúng tôi tôn trọng", người này nói. Ngọc Châu tại Miss Universe. Ngọc Châu buồn bã chia sẻ trên trang cá nhân rằng thời điểm mình bảo lưu chỉ cần làm 1,2 đồ án tốt nghiệp nữa là có thể ra trường hiện tại khi cô có thể hoàn thành đồ án thì đã quá hạn đào tạo nên trường buộc thôi học nàng hậu và không thể tốt nghiệp. "Ngày xưa con nói với mẹ học gần xong, làm thêm khóa luận và đồ án sẽ tốt nghiệp. Nhưng con còn 1-2 đồ án chưa làm nên chưa thể lấy bằng. Trường không cho con quay lại học tiếp vì quá hạn đào tạo", Ngọc Châu chia sẻ với mẹ.

Ngọc Châu cho biết vì mình tập trung toàn lực cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 nên đã lơ là không theo sát thông báo của trường. Hiện tại cô muốn đươc làm đồ án để tốt nghiệp, cô đã liên lạc với trường Tôn Đức Thắng trình bày hoàn cảnh và xin được trường hỗ trợ để cô có thể tiếp tục làm đồ án. Tuy nhiên nhà trường từ chối hỗ trợ nàng hậu Ngọc Châu vì phải làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoa hậu Ngọc Châu dự khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) vào ngày 9/5. Ngọc Châu đã hứa với mẹ sẽ học ngành khác liên quan tới công việc hiện tại và phù hợp đính hướng tươi lai của nàng hậu. Người đẹp cho rằng việc học tập sẽ gắn với cả cuộc đời nên cô sẽ tìm cơ hội khác, nỗ lực hơn trong tương lai. Dù buồn vì biết con gái không tốt nghiệp, bà động viên Ngọc Châu vượt qua khó khăn. Bà an ủi con gái rằng hãy cứ tiếp tục nỗ lực với con đường nghệ thuật phía trước, bà luôn làm hậu phương hỗ trợ con gái.

Trước đó, ngay sau khi thông tin Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học xuất hiện sau khi cô dự thi Miss Universe. Nhiều người đã tiêu cực đòi tẩy chay vì cô không có bằng đại học, giữa tâm bão Ngọc Châu vẫn lựa chọn im lặng không thanh minh. Lúc đó, CEO công ty Unicorp là ông Trần Việt Bảo Hoàng lên tiếng thay Ngọc Châu, khẳng định người đẹp chỉ ghi vào hồ sơ trình độ học vấn 12/12 và đang theo học tại Đại học Tôn Đức Thắng. Ông Bảo cho biết Ngọc Châu đã rất trung thực khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ và hai bên cũng đã trao đổi về vấn đề này trước cuộc thi, Ngọc Châu cũng đã nói với ông Bảo rằng mình đã hoàn thành xong chương trình học, chỉ còn chờ đồ án và thời điểm tốt nghiệp mà thôi. Ngọc Châu sẽ tiếp tục học để lấy bằng cử nhân ở ngành khác Phía Ngọc Châu cũng từng cho biết cô đang tất bật chuẩn bị thi Miss Universe nên chưa sắp xếp hoàn thành môn học, đề án hay thực tập. Sắp tới, cô sắp xếp lấy bằng cử nhân đại học.

Hoa hậu Ngọc Châu: Từng bị chê tơi tả vì tăng cân quá đà, sắc vóc hiện tại của nàng hậu ra sao? Gần đây nàng hậu Ngọc Châu được dân tình và giới truyền thông chú ý nhiều hơn sau khi bị chỉ trích về vòng 2 đầy ngấn mỡ vì tăng cân quá đà, sắc vóc hiện tại của nàng hậu khiến netizen không khỏi bàn tán xôn xao.

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