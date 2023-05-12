Cuộc thi hoa hậu của Hương Giang thừa nhận sai phạm, chấp nhận nộp phạt vì tổ chức trái phép

Trên trang fanpage chính thức của ban tổ chức Miss International Queen Vietnam - Đại sứ hoàn mỹ 2023 thừa nhận sai phạm, thiếu sót trong công tác tổ chức cuộc thi vào tối 11/5. Đơn vị này cho biết sẽ nghiêm túc chấp hành và thực hiện theo Quyết định xử phạt của pháp luật về sai phạm vừa qua.

Ban tổ chức chia sẻ: "Ngay sau khi ban tổ chức chương trình Miss International Queen Vietnam 2023 nhận được thông báo từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đến làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về việc thực hiện chương trình Miss International Queen Vietnam - Đại sứ hoàn mỹ 2023. Ban tổ chức đã cầu thị, lắng nghe những giải thích về lỗi sai phạm, cũng như được hướng dẫn cần phải thực hiện những thủ tục theo quy định khi tổ chức chương trình".

Đại diện ban tổ chức cho biết sau buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đơn vị này đã nhận thức được những thiếu sót, sai phạm trong quá trình tổ chức cuộc thi. Phía Hương Giang nói đã chấp nhận việc nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Top 3 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023

"Sau trường hợp này, chúng tôi đã có thêm bài học và kinh nghiệm để tổ chức chu toàn hơn ở những chương trình sau. Chúng tôi vẫn luôn ấp ủ phát triển chương trình này ở những năm tiếp theo để tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Để các mùa sau là chương trình hoành tráng, quy mô hơn nhưng không phạm phải những sai sót, ban tổ chức hi vọng được hướng dẫn cụ thể từ cơ quan ban ngành".

Hương Giang và top 3 Đại sứ Hoàn mỹ 2023

Vào 9/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông báo chung kết Đại sứ Hoàn mỹ 2023 là hoạt động chưa được cấp phép. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết sẽ phối hợp các cơ quan làm rõ các nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời điểm tổ chức cuộc thi, phía Hương Giang giữ thái độ im lặng

Đại sứ Hoàn mỹ 2023 - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam(Miss International Queen Vietnam) do công ty của Hoa hậu Hương Giang tổ chức, là cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới (từ nam sang nữ) dưới dạng chương trình truyền hình thực tế.

Hoa hậu Hương Giang - Giám đốc quốc gia Miss International Queen Vietnam

Phía Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam cho biết luôn cố gắng hết sức để tạo nên một chương trình, sự kiện ý nghĩa mà ở đó các thí sinh chuyển giới được thể hiện đạo đức, văn hóa, tri thức, tài năng, sắc đẹp, mang lại những giá trị tích cực, không đi ngược lại với đạo đức của người Việt Nam, góp phần trong việc tôn vinh nét đẹp văn hóa và đất nước Việt Nam.