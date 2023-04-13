Thông tin mới vụ cuộc thi ‘Đại sứ Hoàn Mỹ 2023’ của Hương Giang bị xử phạt: Đề nghị dừng nhưng không chấp hành

Hậu trường 13/04/2023 19:53

Chương trình 'Đại sứ Hoàn mỹ 2023' của ca sĩ Hương Giang bị yêu cầu dừng nhưng ban tổ chức không chấp hành.

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội của TP.HCM vào chiều 13.4, báo chí đề nghị Sở VH-TT TP.HCM thông tin cụ thể việc xử phạt cuộc thi "Đại sứ Hoàn mỹ năm 2023" do công ty của hoa hậu chuyển giới, ca sĩ Hương Giang tổ chức khi chưa có giấy phép.

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó chánh văn phòng Sở VH-TT TP.HCM thông tin trên Thanh Niên cho biết, tối 8.4, nhận được tin báo tại phim trường ở Q.12 (TP.HCM) có diễn ra cuộc thi người đẹp tên 'The Final Night - Gala Đại sứ Hoàn mỹ - Miss International Queen Viet Nam 2023' do Công ty TNHH Hương Giang Entertainment (Giám đốc công ty này là hoa hậu chuyển giới, ca sĩ Hương Giang) tổ chức.

Sau đó, Thanh tra Sở VH-TT TP.HCM phối hợp đội 3 - Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.HCM, Phòng Văn hóa và thông tin Q.12 để kiểm tra, xử lý theo quy định.

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Thí sinh đăng quang trong chung kết cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ 2023 (Miss International Queen Vietnam) tối 8/4. Ảnh: Dân Trí

"Qua làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị dừng chương trình do tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận của Sở VH-TT TP.HCM. Tuy nhiên, đơn vị không chấp hành, vẫn tiếp tục thực hiện chương trình", bà Hạnh nói.

Ngày 10/4, Thanh tra Sở VH&TT TPHCM có buổi làm việc với giám đốc Công ty TNHH Hương Giang Entertainment - Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1991 (tức ca sĩ Hương Giang). Tại buổi làm việc, Hương Giang thừa nhận đã tổ chức thi người đẹp, người mẫu mà không có văn bản chấp thuận, vi phạm quy định pháp luật.

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Thí sinh dự thi "Đại sứ Hoàn mỹ" là các người đẹp chuyển giới từ nam sang nữ. Ảnh: Internet

Phía thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận (theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo).

Sở VH&TT hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ, trình người có thẩm quyền để xử phạt nghiêm minh đối với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment.

 

Đại sứ Hoàn mỹ 2023 - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam do Công ty TNHH Hương Giang Entertainment - công ty của Hoa hậu Hương Giang tổ chức. Đây là cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới (từ nam sang nữ) dưới dạng chương trình truyền hình thực tế.

Sau khi cuộc thi vướng ồn ào "chưa được cấp phép" hôm 8/4 phía Hương Giang từ chối trả lời và cho biết đại diện truyền thông của cuộc thi sẽ có thông báo chính thức sau.

 

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