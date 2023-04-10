Động thái mới của đơn vị tổ chức sau khi đêm nhạc Jimmii Nguyễn bị dừng khẩn cấp

Hậu trường 10/04/2023 12:29

Trong khi nam ca sĩ đang biểu diễn cho 500 người xem, bất ngờ phải dừng lại khẩn cấp. Đơn vị tổ chức mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Theo đó, Mini show của Jimmii Nguyễn bị đoàn liên ngành Hải Phòng dừng khẩn cấp, khi đó nam ca sĩ đang biểu diễn cho khoảng 500 người xem tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp đêm 7-4.

Ông Lê Đức Cường - đại diện fan club của Jimmii Nguyễn - đã thuê hội trường và các dịch vụ tổ chức biểu diễn họp fan club khoảng 500 người. Jimmii Nguyễn khẳng định lỗi nằm ở ban tổ chức đêm nhạc Hải Phòng, nhưng tên tuổi của anh bị ảnh hưởng sau tin tức đêm nhạc bị dừng khẩn cấp.

Ngọc Phạm, người quản lý của anh, đã ký hợp đồng biểu diễn với Công ty cổ phần thương mại dịch vụ truyền thông Sóng By Night.

Động thái mới của đơn vị tổ chức sau khi đêm nhạc Jimmii Nguyễn bị dừng khẩn cấp - Ảnh 1
Đêm nhạc của nam ca sĩ bị dừng lại khẩn cấp. Ảnh: Internet

Trong điều khoản hợp đồng, đơn vị tổ chức chương trình phải chịu trách nhiệm xin giấy phép biểu diễn.

 

"Tôi thấy chương trình đầu tiên của đơn vị này đã tổ chức ở đây nên tôi đinh ninh công tác tổ chức của họ chuyên nghiệp, có giấy phép đàng hoàng nên đã nhận lời tham gia đêm diễn số 2.

Như thông lệ, khi các đơn vị mời tôi tham gia các đêm diễn như trên đều chịu trách nhiệm xin phép cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật một cách nghiêm túc" - Jimmii Nguyễn nói.

Về đêm diễn bị dừng khẩn cấp, nam ca sĩ thừa nhận đây là kinh nghiệm không chỉ cho cá nhân anh, mà có lẽ cho tất cả anh chị em nghệ sĩ khác.

Anh nói từ nay về sau anh sẽ yêu cầu rõ đơn vị tổ chức phải có trách nhiệm xin phép biểu diễn để không xảy ra sự cố tương tự.

Động thái mới của đơn vị tổ chức sau khi đêm nhạc Jimmii Nguyễn bị dừng khẩn cấp - Ảnh 2
Nam ca sĩ khẳng định đơn vị tổ chức đã sai sót. Ảnh: Internet

Theo Lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng), đoàn liên ngành gồm UBND quận, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao và Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra, yêu cầu dừng khẩn cấp buổi biểu diễn âm nhạc “Chiều nghe biển khóc” của ca sĩ Jimmii Nguyễn tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp tối 7/4.

Thời điểm diễn ra buổi biểu diễn, có khoảng 500 người, buổi biểu diễn chưa được quận Ngô Quyền chấp thuận nhưng vẫn diễn ra. Chương trình không bán vé nhưng phụ thu từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng/lượt người xem.

Do vậy, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật.

Được biết, các thành viên trong đoàn cũng đề nghị Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp phải thông báo khi cho các cá nhân, tổ chức thuê địa điểm để tổ chức các chương trình biểu diễn đảm bảo an ninh trật tự, an ninh văn hóa.

Hiện UBND quận đang tiếp tục làm rõ những vi phạm của cá nhân và tổ chức trong việc tổ chức sự kiện để ban hành quyết định xử phạt.

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