Đăng ảnh gốc không photoshop ở tuổi 33, vợ đại gia Minh Nhựa được khen ngợi nhan sắc chẳng kém gái đôi mươi

Mới đây, con dâu tập đoàn nhựa đã gây bất ngờ khi đăng ảnh không qua chỉnh sửa của mình. Cô chia sẻ thêm: “Ảnh gốc không photoshop vậy có bị già quá không? Hãy trả lại tui thanh xuân đi”.

Mina Phạm tên thật là Phạm Thị Hồng Nga (sinh năm 1990), ngoài được biết đến là vợ của một đại gia giàu có, thì cô còn là hot mom, sinh cho Minh Nhựa "đủ nếp đủ tẻ". Mina Phạm còn gây chú ý bởi cuộc sống sang chảnh với toàn đồ hiệu, hay chia sẻ những triết lý và đặc biệt, bà mẹ trẻ cực kỳ chăm "sống ảo" với tần suất ra ảnh mới liên tục.

Bên cạnh đó nhiều người cũng không khỏi tò mò nhan sắc thuở thanh xuân của Mina Phạm thế nào. Đáp án cho thắc mắc này từng được bà xã Minh Nhựa hé lộ nhiều lần trên trang cá nhân, đó là những hình ảnh của cô khi mới ngoài 20 tuổi. Có thể thấy dù đã hơn chục năm trôi qua nhưng nhan sắc của Mina Phạm không thay đổi quá nhiều. Thậm chí trông cô hiện tại còn có phần trẻ trung, sành điệu hơn ngày trước.

Nhan sắc Mina Phạm ngày càng được khen thăng hạng. Ảnh: Internet

Mặc dù không tham gia vào hoạt động nghệ thuật nhưng Minh Nhựa và Mina Phạm là cặp vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của mọi người. Được biết, đại gia Minh Nhựa từng kết hôn với Phương Thúy và có ba cô con gái. Cách đây không lâu, anh mới chính thức đệ đơn ly hôn bà cả. Hiện vị đại gia này đang sống cùng bà hai Mina Phạm và các con.

Doanh nhân Minh "Nhựa" tên thật là Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983. Anh là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - Tổng giám đốc Công ty Nhựa Long Thành. Biệt danh Minh "Nhựa" của thiếu gia này cũng xuất phát từ cơ nghiệp do cha mẹ anh xây dựng từ những năm 1990. Minh "Nhựa" nổi tiếng trên mạng xã hội khi liên tục khoe thú chơi hàng hiệu và siêu xe đắt đỏ. Hiện ở tuổi 38, Minh "Nhựa" có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc lẫn công việc kinh doanh thuận lợi. Anh thường chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào bên bà xã Mina Phạm và không tiếc lời khen vợ trên trang cá nhân.

Vợ chồng đại gia Minh Nhựa có cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Nam doanh nhân này từng chia sẻ trên VnExpress về vợ mình: Trong hôn nhân, tôi luôn trân trọng, xem vợ như một người đồng hành tuyệt vời vì nếu không có cô ấy thì tôi không được như hiện tại. Vợ hoàn toàn trái ngược với tôi. Cô ấy rất lý trí. Tôi có chức vụ, có tiền bạc, có vị thế nhưng một khi vợ muốn bước ra khỏi cuộc sống của tôi, cô ấy sẽ không đòi hỏi bất cứ vật chất gì. Đó là biến cố có thật từng xảy ra với tôi 6 năm trước. Cô ấy khác tất cả những người khác là cầm lên hay đặt xuống đều rất nhẹ nhàng. Tôi biết vợ là người phụ nữ yếu đuối nhưng cô ấy buộc phải cứng rắn như vậy để tôi trưởng thành hơn và đó cũng là điều khiến tôi trân trọng vợ nhất.