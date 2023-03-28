Bùi Tiến Dũng đau xót, mẹ ruột ngất lịm khi nghe tin anh trai nam cầu thủ qua đời

Hậu trường 28/03/2023 13:14

Trên trang cá nhân, trung vệ Bùi Tiến Dũng bày tỏ nỗi xót xa, mẹ anh đã không chịu nổ cú sốc này mà ngất lịm.

Theo đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng đăng ảnh bông sen trắng và đau lòng chia sẻ: "Anh đã cố gắng hết sức rồi. Thương anh nhiều anh trai của em".Vợ của Bùi Tiến Dũng là Khánh Linh cũng tiễn biệt anh trai chồng: "Đời người vô thường! Mong anh yên nghỉ nơi thế giới bên kia, sang kiếp sau vẫn là bác của ShiChi anh nhé".

Dưới bình luận, nhiều cầu thủ như Huy Toàn, Trọng Hoàng, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu... gửi lời chia buồn đến Bùi Tiến Dũng và gia đình.

Bùi Tiến Dũng đau xót, mẹ ruột ngất lịm khi nghe tin anh trai nam cầu thủ qua đời - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng và gia đình xót xa khi nghe tin anh trai mất. Ảnh: Internet

Theo Dân Việt, anh trai thứ 3 của trung vệ đã chia sẻ: " Nhà tôi có 4 anh em, Anh cả là Bùi Anh Đồng, anh Bùi Mạnh Khởi (người mất) là anh thứ 2, tôi Bùi Chí Công là con thứ 3, còn Bùi Tiến Dũng là em út. Anh Khởi trong lúc đi làm việc về không may gặp tai nạn, gia đình tôi đã chuyển anh đến bệnh viện ngay, hết lòng cứu chữa nhưng anh không qua khỏi ở độ tuổi 39". "Hôm thứ 5, sau khi biết tin anh mất, tôi và gia đình Dũng đã về ngay trong ngày. Bố mẹ tôi khi chăm anh nằm viện đến khi nghe bác sĩ bảo "anh đã mất, gia đình chuẩn bị hậu sự cho anh", lúc đấy mẹ tôi đã ngất lịm đi vì quá đau xót, còn bố tôi cũng khóc không nên lời khi nghe tin anh trai tôi mất"

Bùi Tiến Dũng đau xót, mẹ ruột ngất lịm khi nghe tin anh trai nam cầu thủ qua đời - Ảnh 2
 

 

Bùi Tiến Dũng đau xót, mẹ ruột ngất lịm khi nghe tin anh trai nam cầu thủ qua đời - Ảnh 3

Nhiều đồng đội của trung vệ Bùi Tiến Dũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Ảnh: Internet

Là con út trong gia đình có 4 anh em trai, Bùi Tiến Dũng sớm yêu thích bóng đá. Bởi thế mà vào năm 2007, ở tuổi 12, Dũng quyết định xin được thi tuyển vào lò HAGL Arsenal JMG. 1 năm sau, Dũng nằm trong số 6 cầu thủ được đưa ra trung tâm Viettel, dần chuyển từ vị trí tiền vệ trung tâm về đá trung vệ và đã có những màn trình diễn để lại nhiều dấu ấn.

Đến năm 2014, phong độ ấn tượng ở giải U19 Quốc gia giúp Bùi Tiến Dũng lọt vào "mắt xanh" của HLV Guillaume Graechen. Và thế là từ một cậu bé năm nào thi trượt lò HAGL, giờ đây Dũng đã có tên ở U19 Việt Nam, thi đấu trong đội hình gồm hầu hết các cầu thủ ở lò HAGL và có cho mình một trí vị trí chính thức.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 1 năm sau, Bùi Tiến Dũng đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Trong quãng thời gian tiếp theo, Bùi Tiến Dũng duy trì đà thăng tiến ở cả CLB và các cấp độ đội tuyển.

Bùi Tiến Dũng đau xót, mẹ ruột ngất lịm khi nghe tin anh trai nam cầu thủ qua đời - Ảnh 4
Gia đình có anh trai Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Internet

Với một đội bóng trẻ như Viettel, Bùi Tiến Dũng nhờ kinh nghiệm trận mạc dạn dầy được được giao vai trò thủ lĩnh, nhận trọng trách của tấm băng đội trưởng và đã giúp đội bóng này thăng hạng lên V.League sau mùa giải 2018. Và chỉ 2 năm sau, Viettel đã xuất sắc lên ngôi vô địch V.League.

Còn trong màu áo đội tuyển, Dũng "Tư" bắt đầu được đá chính từ AFF Cup 2016 dưới thời HLV Hữu Thắng (khi Đình Luật bị treo giò); đồng thời được vị chiến lược gia này tin tưởng trao tấm băng đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Đến "triều đại" của HLV Park Hang-seo, Bùi Tiến Dũng liên tục khẳng định tầm quan trọng của mình và là một trong những cầu thủ để lại nhiều dấn ấn nhất trong 5 năm làm việc cùng thầy Park.

Tại AFF Cup 2022 vừa qua, trung vệ quê Hà Tĩnh có 6 lần ra sân, trong đó có 4 trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới. Dù đội tuyển Việt Nam không thể lên ngôi vô địch, tuy nhiên những dấu ấn của hàng thủ một lần nữa cho thấy bóng đá nước nhà đang sở hữu hàng phòng ngự ấn tượng, với nhiều nhân tố chất lượng để HLV có thể xoay tua khi cần thiết.

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