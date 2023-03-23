Phương Thanh đau lòng nói về việc sắp ra tòa, ‘lo sợ’ việc kiện tụng 20 năm trước

“Các dòng trạng thái tôi đăng chỉ có hạn sử dụng trong ngày. Hôm nay tôi viết về người này, mai người kia đều chỉ dừng lại đúng thời điểm đó. Mạng xã hội rất hay, giúp chúng ta có nơi chia sẻ cảm xúc tức thời của mình. Vì vậy, chúng không phải tâm trạng mà là sự chia sẻ hoặc báo tin. Nghệ sĩ chúng tôi luôn ý thức dùng sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng của mình để lan truyền thông tin cần thiết”, Phương Thanh nói.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, tại buổi trò chuyện mới nhất, nữ ca sĩ tâm sự về chuyện mình đăng bài lên Facebook khá nhiều trong thời gian qua. Cụ thể, “Chị Chanh” cho biết, mình giờ đây không còn gay gắt, nói thẳng nhiều như ngày trẻ. Nhiều lần được liên hệ xin nhận xét về người này, chuyện kia nhưng cô đều từ chối vì nghĩ mình không có quyền đó.

Phương Thanh thẳng thắn: “Tôi đơn giản lắm. Tôi có nhu cầu tâm sự, muốn chia sẻ những điều hay, đẹp với hơn 1.000 người bạn của mình. Song người tâm không thiện sẽ đọc hiểu, biến tấu thành câu chuyện khác.

Trước ý kiến cho rằng việc đưa lên Facebook đổi lại sẽ bị phán xét, Phương Thanh lại nghĩ đơn giản rằng nếu không chia sẻ thì khó giao lưu với mọi người. Cô tuyên bố mình dùng mạng xã hội nhiều nhưng không bị “lậm”.

Tôi nghĩ tư duy của người "chơi" Facebook là quan trọng nhất. Nhiều nghệ sĩ chia sẻ rất đơn giản, hài hước nhưng luôn bị quy chụp, vô cùng mệt mỏi. Vì vậy, viết đúng là quyền của chúng tôi, hiểu sai là quyền của các bạn. Tôi không bao giờ giải thích điều gì, việc mình mình làm, càng giải thích càng dở”.

Hiện tại Phương Thanh nói ít làm nhiều, sau nhiều lần “gãy”, nữ ca sĩ tự rút ra được nhiều bài học và thấy “khôn” hơn ngày trẻ.

Mới đây, Phương Thanh gây chú ý khi đăng bài đính chính việc không có quản lý. Cô khẳng định mình là người làm việc theo tình cảm, mỗi bầu show lại báo một mức giá khác nhau, phụ thuộc vào “lửa” của bầu show đến đâu. Những đơn vị tổ chức lớn thì giá cao, tên tuổi nhỏ thì giá trong khả năng chi trả, còn nhỏ quá nữ ca sĩ cũng có thể… cho luôn, chỉ lấy lộc cho vui.

Sở dĩ giọng ca “Một thời đã xa” không cho ai đại diện mình nhận show là bởi sợ mất những tình cảm vốn có. Phương Thanh chia sẻ: “Tôi làm việc với ê-kíp nào xong cũng kéo cả đám đi nhậu tới sáng. Không tự nhiên Phương Thanh "lặn" gần 10 năm vẫn được nhiều bầu mời show. Tôi được rất nhiều người giúp đỡ không màng công cán chỉ vì mình luôn đi giúp đời”.

Tôi đã làm việc với luật sư, sắp tới sẽ ra tòa như bao người dù rất sợ. Tôi chỉ biết hát, còn lại làm gì cũng dở” - Ca sĩ Phương Thanh cho hay. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, cũng trong cuộc phỏng vấn này, Phương Thanh tiết lộ sắp tới mình sẽ ra tòa. Nữ ca sĩ nói: “Đó là một chuyện đau lòng. Nghệ sĩ chúng tôi rất sợ kiện tụng, ra tòa, vì người đời sẽ chê trách. Song chuyện đã diễn ra hơn 20 năm, phải đến hồi chấm dứt. Tôi đã làm việc với luật sư, sắp tới sẽ ra tòa như bao người dù rất sợ. Tôi chỉ biết hát, còn lại làm gì cũng dở”.

Đây không phải lần đầu tôi đính chính chuyện mình không có quản lý, chỉ nói lại cho rõ. Nội tình thế nào có lẽ không cần chia sẻ sâu vì bạn nào "nổ" là quản lý của Phương Thanh sẽ mệt đấy!

Tôi không có quản lý vì quen cách làm việc theo tình cảm. Bầu gọi mời show tôi luôn được báo 3 - 4 mức giá khác nhau. Tôi là kiểu người chia sẻ, không phải kiểu hưởng thụ. Vì vậy, tôi luôn tự mình đối thoại với các bầu show để xem "lửa" trong họ đến đâu.

Trong khi đó, quản lý chỉ có một mức giá và luôn hưởng phần trăm. Tôi không cho ai đại diện mình nhận show vì sợ mất những tình cảm vốn có.

Tự thân bàn cát-sê cũng khá thú vị. Với các đơn vị tổ chức, tôi căn theo tên lớn sẽ lấy cát-sê cao; tên nhỏ thì chi trả trong khả năng trả; còn quá nhỏ tôi... cho luôn, có bao nhiêu lấy lộc cho vui.

Tôi làm việc với ê-kíp nào xong cũng kéo cả đám đi nhậu tới sáng. Không tự nhiên Phương Thanh "lặn" gần 10 năm vẫn được nhiều bầu mời show. Tôi được rất nhiều người giúp đỡ không màng công cán chỉ vì mình luôn đi giúp đời.

Vì vậy, tôi chỉ có người nhà trợ giúp, không có quản lý hay trợ lý. Người ta mạo nhận quản lý Phương Thanh làm này làm nọ khiến tôi ảnh hưởng không ít.

Phương Thanh quê Thanh Hóa, sinh năm 1973. Cô nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn Sóng Xanh. Nữ ca sĩ còn làm giám khảo nhiều cuộc thi, game show, lấn sân điện ảnh ở các phim Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Nụ hôn thần chết, Hot boy nổi loạn...

Khoảng năm 1993-1994, Phương Thanh được biểu diễn ở vũ trường nổi tiếng trong thành phố như Phương Đông, Queen Bee,... nhờ sự giúp đỡ và giới thiệu của nhạc sĩ Bảo Phúc. Trong thời gian này, cô cũng tham gia vào tam ca Sao Đêm, với Nguyên Lộc và Quốc Hưng. Một thời gian sau, nữ ca sĩ tiếp tục được Minh Thuận giới thiệu vào hát cho Nhà hát Hòa Bình.

Bản hit đầu tiên của Phương Thanh là ca khúc "Xa rồi mùa đông" của nhạc sĩ Nguyễn Nam. Thời điểm ấy, ông tìm kiếm "một con bé ca sĩ có thể hát tới nốt mí", và nữ ca sĩ đã thực hiện được điều ấy. Tiếp đến, cô ghi dấu ấn với ca khúc "Giã từ dĩ vãng" trong bộ phim cùng tên.

Khoảng năm 1997 - 2007, bảng xếp hạng âm nhạc Làn Sóng Xanh phát triển mạnh mẽ, chứng kiến sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đình đám hiện tại như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh ở phía Bắc và Lam Trường, Phương Thanh ở phía Nam.

Cô thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng uy tín này với những album như Trái tim không ngủ yên (1997), Một thời đã xa (1999), Lang thang - Tình 2000 (1999), Tiếng rao (2000), Kẻ hát rong (2000), Nếu như - Trót yêu (2001), Khi giấc mơ về (2002), Hãy để em ra đi - Vì em yêu anh (2003)...