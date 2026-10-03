Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 03/10/2026 19:45

3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được Thiên Tài phù trợ nên làm bất cứ gì cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Theo đó, bạn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và lộ trình thăng tiến càng rộng mở. Con giáp này còn có nền tảng kiến thức, kinh nghiệm làm việc vững chắc nên được nhiều khách hàng đánh giá cao và chủ động tìm đến để hợp tác. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này trở nên tươi sáng và suôn sẻ. Những cặp đôi sẽ trải qua một ngày cuối tuần thật lãng mạn cùng nhau tại điểm hẹn cũ. Những bạn độc thân cũng sẽ có cơ hội gặp được người vừa ý thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi mong ước của nười tuổi Dần có thể thành hiện thực, tiền chất đầy núi, niềm vui đến cửa, tài lộc dồi dào tụ hợp tụ tài. Đồng thời, Thần Tài bảo trợ, giải thưởng lớn ập vào thân, thăng chức tăng lương, thêm phúc khí, thường xuyên có quý nhân xung quanh.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm được duy trì hài hoà. Vốn là người rạch ròi trong chuyện yêu đương nên không quá khó hiểu khi người tuổi này luôn có sự bày tỏ cảm xúc rõ ràng với những người xung quanh. Nếu có ai đó làm cho bản mệnh sẽ rung động, bạn sẽ không ngại là người chủ động tỏ tình.

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp thuận lợi trong cả công việc hay tài lộc  Dự định của Sửu đang được thực hiện thông thuận và đích đến đã không còn xa. Đây là khoảng thời gian khá suôn sẻ và đầy tài lộc với những người tuổi Mùi. Con giáp này sẽ có tin vui trong công việc, mọi việc đều hanh thông, hiệu quả công việc cao nên khả năng thăng tiến của con giáp này rất cao.

Về chuyện tình cảm, bạn và đối phương không cần lúc nào cũng phải kề cạnh nhau. Cả hai dành cho nhau không gian riêng và khi bên nhau sẽ dành tất cả sự quan tâm người còn lại. Điều này giúp cho mối quan hệ luôn thoải mái và có thể bên nhau lâu dài. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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