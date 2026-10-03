Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 03/10/2026 16:00

Em nghĩ tấm hình này được chụp chưa lâu, và em linh cảm được chồng phản bội em. Em ngẩn người vì sốc, sau đó thì đau đớn tột cùng. Chuyện đã đến nước này, em lại nghĩ tích cực hơn rằng ít ra vẫn chưa tới ngày cưới, em còn cơ hội cứu lấy mình.

Em với chồng sắp cưới quen nhau 4 năm rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Tình cảm cũng có thể gọi là mặn nồng. Hai bên gia đình đã định ngày đám cưới, nhà em lúc đó còn dựng cả rạp xong rồi. Vậy mà trước ngày cưới 3 ngày, đọc được một tin nhắn mà em hủy luôn đám cưới chuẩn bị cả năm trời.

“Chú rể của cô đang nằm kế bên tôi nè”. 

Kèm theo tin nhắn đó là tấm hình một người đàn ông bán nude đang nằm ngủ. Không hề thấy mặt ai trong tấm hình, nhưng em thấy rõ hình xăm ngay trên ót là của chồng sắp cưới. Vì đó là hình xăm em đặc biệt chọn cho anh ta, rất hiếm giống ai.

Em nghĩ tấm hình này được chụp chưa lâu, và em linh cảm được chồng phản bội em. Em ngẩn người vì sốc, sau đó thì đau đớn tột cùng. Chuyện đã đến nước này, em lại nghĩ tích cực hơn rằng ít ra vẫn chưa tới ngày cưới, em còn cơ hội cứu lấy mình. Em không bứt dây động rừng, bắt đầu tìm chân tướng sự việc từ trang Facebook cá nhân của chồng.

Nếu bồ của chồng đã ra tay vào thời điểm này thì chính là cô ta muốn giữ bằng được người tình. Em lục tìm trong người like, bình luận trong các bài post của chồng. Vì chồng em rất ít khi đăng bài nên chỉ cần tìm được người hay tương tác nhất. Cuối cùng em tìm được một cô ả luôn “thả tim” bất kì cái gì chồng em đăng.

Đến khi vào trang cá nhân của cô ta, em mới vỡ òa xót xa. Những hình ảnh cô ta đăng không thấy mặt chồng em nhưng em có thể nhận ra bàn tay, đôi giày, chiếc áo quen thuộc kia. Còn có những câu lãng mạn về tình yêu, kiểu như: “Chỉ cần anh thương em, cả thế giới cứ để em lo”. Và tất cả những gì cô ta đăng, chồng em đều thả tim hoặc like không sót tấm nào.

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trang cá nhân của ả bồ không hề có thông tin gì, chỉ kết bạn với hai người, một trong số đó là chồng em. Tài khoản còn lại mới đích thị là của cô ta. Em mới hiểu ra, ả bồ chỉ tạo một tài khoản vô danh để thể hiện thứ tình cảm lén lút với chồng em. Đã biết trang cá nhân thực, em tìm đến thông tin ngoài đời thực của cô ta.

Chân tướng sự thật chính là chồng em đã ngoại tình từ 2 năm trước, trong khi đã yêu em 4 năm. Nhân tình của chồng làm giáo viên tiểu học. Em điều tra thêm một hồi thì phát hiện hóa ra cô bồ này là người yêu cũ của chồng. Em lại nhớ đến lý do chia tay người cũ mà chồng em đã nói, là vì gia đình không cho phép.

Tóm gọn lại, chồng em muốn đứng hai thuyền, vừa lấy em hợp lòng cha mẹ, vừa có bồ để vui chơi. Tìm hiểu được tới đây, em đưa ra quyết định giữ im lặng, không muốn nghe bất kì lời biện hộ, giải thích nào. Em báo với người nhà, mẹ em liền nói: “Không sao, chồng tốt thì mẹ gả không thì thôi, nói một tiếng với họ hàng là được”. Được ba mẹ an ủi em cũng thấy đỡ hơn phần nào.

Đã quyết vậy rồi nhưng em vẫn tỏ ra chẳng có gì với chú rể. Em gửi một món quà tới tận văn phòng hiệu trưởng của trường cô bồ đang dạy. Trong hộp quà đó em rửa hết hình cô ta đăng trên mạng, kèm thêm vài câu: “Em làm tình nhân chưa đủ, còn phá đám cưới của người khác, tặng không album ảnh cưới của chị để em xem cho vui!”.

Vào ngày cưới định sẵn, em lên đường hưởng “tuần trăng mật” với một người không phải chồng sắp cưới của mình. Đây là chuyến du lịch em đặt để cho hai vợ chồng đi chơi. Cuối cùng, em lại đi với mẹ. Đúng là không ai bằng cha mẹ mình.

Đến ngày rước dâu, em chỉ nhắn đúng một câu: “Đến nhà nhân tình rước dâu đi nhé!” rồi tắt luôn máy. Giờ thì em thư thả ở Đà Nẵng, để lấy lại sức sau khi dẹp một đám cưới, một cuộc hôn nhân tồi tệ.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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