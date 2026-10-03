Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 03/10/2026 13:46

Trịnh Mỹ Anh vừa đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 tối hôm trước, thì sáng hôm sau nhận tin mất danh hiệu Miss Earth Water 2025. Miss Earth công bố người đẹp Chile Nathalie Briones là người thay thế.

Theo thông tin báo VietNamNet, Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết tối 2/10 tại Hải Phòng. Sáng 3/10, tổ chức Hoa hậu trái đất công bố người thay thế Mỹ Anh nhận danh hiệu Miss Earth Water 2025. Theo đó, Nathalie Briones từ Chile sẽ đảm nhận cương vị này cho tới khi tìm được chủ nhân mới của Miss Earth Water 2026 tổ chức vào tháng 12 tới.

 

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam - Ảnh 1
Miss Earth công bố người đẹp Chile Nathalie Briones là người thay thế Trịnh Mỹ Anh. Ảnh: Báo VietNamNet. 

"Nathalie sẽ tiếp tục ủng hộ tinh thần tình yêu trong hành động, truyền cảm hứng cho các cộng đồng bảo vệ nguồn nước quý giá của chúng ta và biến nhận thức về môi trường thành hành động có ý nghĩa.

Chúng tôi mong chờ được thấy Nathalie sử dụng tiếng nói, đam mê của mình để tạo ra sự khác biệt trong việc duy trì bền vững của nguồn nước", thông báo của tổ chức Hoa hậu trái đất.

Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu Miss Earth Water 2025 vào ngày 5/11/2025 tại Philippines. Nhiệm kỳ của cô chỉ kết thúc khi Miss Earth 2026 tìm được tân hoa hậu vào cuối năm nay.

Theo thông tin báo Thanh Niên, trước khi ghi danh tại Miss Universe Vietnam 2026, Mỹ Anh vẫn tham gia các hoạt động với danh hiệu Miss Earth Water 2025 cho đến tháng 9 vừa qua. Hiện người đẹp chưa lên tiếng về quyết định từ phía Hoa hậu Trái đất.

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam - Ảnh 2
Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết tối 2/10 tại Hải Phòng. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003 tại Hà Nội, cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và gây chú ý khi giành ngôi á hậu 3 tại Miss Earth Vietnam 2025. Sau cuộc thi này, người đẹp được trao cơ hội "chinh chiến" ở Hoa hậu Trái đất 2025 diễn ra tại Philippines. Mỹ Anh nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao tại Miss Earth 2025, ghi điểm với hình thể khỏe khoắn, quyến rũ (chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 85-64-95 cm) cùng thần thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng và giao tiếp tiếng Anh trôi chảy (đạt IELTS 7.0).

Trước Mỹ Anh, Miss Earth Water 2013 - Punika Kulsoontornrut (Thái Lan) bị tổ chức Miss Earth tước danh hiệu vì đăng ký thi Miss International 2014 khi chưa hết nhiệm kỳ, vi phạm điều khoản trong hợp đồng.

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra trong vòng 10 ngày. 30 thí sinh tham gia các phần thi phụ như trình diễn áo tắm, phỏng vấn kín trước khi bước vào đêm chung kết tại Hải Phòng ngày 2/10. Và kết quả Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Mỹ Anh Miss Earth Water á hậu Miss Universe Vietnam 2026

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 1 giờ 25 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43