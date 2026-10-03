Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Theo thông tin báo VietNamNet , Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết tối 2/10 tại Hải Phòng. Sáng 3/10, tổ chức Hoa hậu trái đất công bố người thay thế Mỹ Anh nhận danh hiệu Miss Earth Water 2025. Theo đó, Nathalie Briones từ Chile sẽ đảm nhận cương vị này cho tới khi tìm được chủ nhân mới của Miss Earth Water 2026 tổ chức vào tháng 12 tới.

Chúng tôi mong chờ được thấy Nathalie sử dụng tiếng nói, đam mê của mình để tạo ra sự khác biệt trong việc duy trì bền vững của nguồn nước", thông báo của tổ chức Hoa hậu trái đất.

"Nathalie sẽ tiếp tục ủng hộ tinh thần tình yêu trong hành động, truyền cảm hứng cho các cộng đồng bảo vệ nguồn nước quý giá của chúng ta và biến nhận thức về môi trường thành hành động có ý nghĩa.

Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu Miss Earth Water 2025 vào ngày 5/11/2025 tại Philippines. Nhiệm kỳ của cô chỉ kết thúc khi Miss Earth 2026 tìm được tân hoa hậu vào cuối năm nay.

Theo thông tin báo Thanh Niên, trước khi ghi danh tại Miss Universe Vietnam 2026, Mỹ Anh vẫn tham gia các hoạt động với danh hiệu Miss Earth Water 2025 cho đến tháng 9 vừa qua. Hiện người đẹp chưa lên tiếng về quyết định từ phía Hoa hậu Trái đất.

Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết tối 2/10 tại Hải Phòng. Ảnh: Báo VietNamNet.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003 tại Hà Nội, cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và gây chú ý khi giành ngôi á hậu 3 tại Miss Earth Vietnam 2025. Sau cuộc thi này, người đẹp được trao cơ hội "chinh chiến" ở Hoa hậu Trái đất 2025 diễn ra tại Philippines. Mỹ Anh nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao tại Miss Earth 2025, ghi điểm với hình thể khỏe khoắn, quyến rũ (chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 85-64-95 cm) cùng thần thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng và giao tiếp tiếng Anh trôi chảy (đạt IELTS 7.0).

Trước Mỹ Anh, Miss Earth Water 2013 - Punika Kulsoontornrut (Thái Lan) bị tổ chức Miss Earth tước danh hiệu vì đăng ký thi Miss International 2014 khi chưa hết nhiệm kỳ, vi phạm điều khoản trong hợp đồng.