Phát sóng năm 2005, Thiên Hạ Đệ Nhất được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của Diệp Tuyền sau khi rời TVB. Trong phim, cô đảm nhận vai Thượng Quan Hải Đường, nữ mật thám thông minh, mạnh mẽ của Hộ Long sơn trang, thường xuyên cải trang nam giới. Nhân vật này giúp nữ diễn viên tạo dựng dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Diệp Tuyền đăng quang Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế năm 1999, sau đó được cố nhà sáng lập TVB Thiệu Dật Phu lựa chọn ký hợp đồng. Cô từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Phong Thần Bảng, Tái Sinh Duyên và Thiên Hạ Đệ Nhất.

Dù sớm đạt được tự do tài chính, Diệp Tuyền cho rằng tiền bạc không phải yếu tố quyết định hạnh phúc. Cô chia sẻ bản thân vẫn cảm thấy vui vẻ với những điều giản dị như đi tàu điện ngầm hay xe buýt mỗi ngày. Nữ diễn viên cũng đưa ra quan niệm riêng: “Tự do tài chính là khi năng lực của bản thân nhiều hơn tham vọng một đồng”. Theo cô, điều quan trọng không chỉ nằm ở số tiền sở hữu mà còn là khả năng kiểm soát nhu cầu và mong muốn của mỗi người.

Đáng chú ý, dù không còn áp lực kinh tế, Diệp Tuyền vẫn chưa có ý định rời xa phim trường. Những năm gần đây, cô tích cực tham gia các dự án phim ngắn, trong đó có Thiếu phu nhân đến từ Đông Bắc và Cuộc đời hoa lệ: Người ngược gió, lên sóng ngày 14/11.

Trước ý kiến cho rằng diễn viên truyền hình chuyển sang đóng phim ngắn là bước lùi trong sự nghiệp, Diệp Tuyền bày tỏ quan điểm trái ngược. Cô xem đây là cơ hội tiếp cận thêm khán giả, thử sức với những dạng vai mới và tìm lại niềm vui diễn xuất.

Nữ diễn viên nhận xét môi trường làm việc của các đoàn phim ngắn mang đến cảm giác thân thuộc như thời cô còn hoạt động tại TVB. Ê-kíp chuyên nghiệp, nghiêm túc và thời lượng tác phẩm không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng. Theo cô, phim dài tập đôi khi vẫn có những đoạn nội dung kéo dài, thiếu hấp dẫn.

Ở tuổi trưởng thành, Diệp Tuyền cho biết cô muốn dành nhiều sự quan tâm hơn cho những người xung quanh, đồng thời mong muốn bạn đời và bạn bè cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình. Với nữ diễn viên, tiếp tục đóng phim không phải vì cơm áo gạo tiền mà đơn giản là cách duy trì đam mê và tận hưởng cuộc sống.