Lưu Khải Uy công khai bạn gái kém 20 tuổi, được bố ủng hộ chuyện tình mới

Sao quốc tế 22/10/2026 13:10

Lưu Khải Uy xác nhận đang hẹn hò người đẹp Lê Kỷ Quân, 32 tuổi, hôm 20/10, sau thời gian vướng tin đồn tình cảm. Mối quan hệ mới của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cả hai liên tục bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật. Truyền thông Hong Kong nhận xét tài tử 52 tuổi dường như trở nên vui vẻ, cởi mở hơn kể từ khi bắt đầu chuyện tình này.

Trước đó, Lưu Khải Uy và bạn gái bị bắt gặp nắm tay, cùng nhau ăn tối. Sau bữa ăn, Lê Kỷ Quân lên xe của nam diễn viên rồi trở về nhà riêng của cô tại khu Mid-Levels West. Theo thông tin được đăng tải, cả hai ở bên nhau suốt đêm.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân phải lòng nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ tại sân pickleball vào khoảng tháng 8. Khi đó, nam diễn viên vừa chia tay bạn gái cũ hồi tháng 4, còn Lê Kỷ Quân mới kết thúc mối tình kéo dài 6 năm với bạn trai người nước ngoài vào tháng 7. Sau khoảng hai tháng hẹn hò kín đáo, cả hai quyết định công khai quan hệ.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 52 của Lưu Khải Uy hôm 13/10, Lê Kỷ Quân đăng tải dòng trạng thái trên Instagram: “13/10 sẽ luôn là một ngày đặc biệt”. Động thái này được nhiều người chú ý giữa lúc tin đồn tình cảm của cặp đôi lan rộng.

Lưu Khải Uy công khai bạn gái kém 20 tuổi, được bố ủng hộ chuyện tình mới - Ảnh 1Lưu Khải Uy công khai bạn gái kém 20 tuổi, được bố ủng hộ chuyện tình mới - Ảnh 2

Theo truyền thông Hong Kong, Lưu Khải Uy có nhiều thay đổi tích cực trong phong cách và cách thể hiện cảm xúc. Nam diễn viên được bắt gặp vui đùa với bạn gái trong xe hơi, thoải mái cười lớn khi cô bẹo má và ôm cổ anh. Phong cách ăn mặc của tài tử cũng được nhận xét trẻ trung, phóng khoáng hơn trước.

Trong lần chia sẻ với báo chí ngày 20/10, Lưu Khải Uy nói về mối quan hệ mới: “Cả hai chúng tôi đều là những người rất giản dị”. Cùng ngày, cha anh là ông Lưu Đan cũng bày tỏ sự ủng hộ: “Đã đến lúc Khải Uy có người yêu rồi”, đồng thời cho biết mong muốn sớm gặp bạn gái của con trai.

Lê Kỷ Quân sinh năm 1993, là người mẫu, diễn viên kiêm MC tại Hong Kong. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hong Kong, từng tham gia các tác phẩm như Hướng Tây văn ký, Trục lưu thời đại và Pháp dữ tình. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh một xưởng bánh ngọt riêng.

Lưu Khải Uy công khai bạn gái kém 20 tuổi, được bố ủng hộ chuyện tình mới - Ảnh 3

Trước đây, người đẹp từng hẹn hò nghệ sĩ Vương Tông Nghiêu và có mối quan hệ kéo dài 6 năm với bạn trai ngoài ngành giải trí. Sau khi chia tay vào tháng 7, cô cho biết sẽ tiếp tục chăm sóc hai chú chó mà cả hai cùng nuôi.

Lưu Khải Uy từng kết hôn với diễn viên Dương Mịch vào năm 2014. Cặp đôi có con gái chung sinh năm 2016 và tuyên bố ly hôn vào năm 2018. Sau nhiều năm kín tiếng về chuyện tình cảm, mối quan hệ mới của nam diễn viên hiện nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

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