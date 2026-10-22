Triệu Vy lần đầu xuất hiện sau 5 năm vắng bóng, tiết lộ kế hoạch làm phim bằng AI

Tối 20/10, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện tại sự kiện trình diễn tạo mẫu tóc của nhà tạo mẫu nổi tiếng Kim Robinson ở Singapore. Đây được xem là lần hiếm hoi nữ diễn viên công khai tham dự một sự kiện có sự góp mặt của đông đảo khách mời sau gần 5 năm vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí tại Trung Quốc.

Từ tháng 8/2021, Triệu Vy gần như biến mất khỏi showbiz Hoa ngữ. Tên tuổi và nhiều nội dung liên quan đến nữ diễn viên bị gỡ bỏ trên các nền tảng trực tuyến, trong khi nguyên nhân cụ thể không được công bố rõ ràng. Trước những đồn đoán về việc bị cấm sóng và liên quan đến các cuộc điều tra sai phạm kinh tế, cô không đưa ra phản hồi đáng kể. Trong những năm qua, cuộc sống của nữ diễn viên khá kín tiếng, thỉnh thoảng mới xuất hiện thông tin trên mạng xã hội. Sự trở lại lần này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, diện mạo Triệu Vy được nhận xét có nhiều thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Một số ý kiến cho rằng gương mặt nữ diễn viên lộ dấu hiệu lão hóa, làn da kém săn chắc. Phong cách ăn mặc của cô cũng bị nhận xét giản dị, thiếu vẻ chỉn chu và thời thượng vốn gắn liền với hình ảnh ngôi sao hạng A trước đây.

Đáng chú ý, việc Triệu Vy tham dự sự kiện cho thấy mối quan hệ lâu năm giữa cô và Kim Robinson. Theo truyền thông Trung Quốc, năm 2010, sau khi sinh con gái Tiểu Tứ Nguyệt, nữ diễn viên từng đến Singapore để ủng hộ triển lãm tranh của nhà tạo mẫu tóc này. Khi đó, sự xuất hiện của cô cũng thu hút sự quan tâm bởi đây là một trong những lần đầu tiên cô gặp gỡ công chúng sau khi sinh con.

Kim Robinson là nhà tạo mẫu tóc có hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp châu Á. Ông từng làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương và Lâm Thanh Hà. Sau khi phát triển sự nghiệp tại Singapore, ông tiếp tục duy trì mạng lưới quan hệ rộng với giới nghệ sĩ. Các sự kiện do ông tổ chức thường nhận được sự quan tâm của công chúng. Tại sự kiện lần này, Triệu Vy còn tiết lộ đang viết kịch bản và dự định hợp tác với bạn bè để sản xuất phim điện ảnh, truyền hình bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Thông tin này làm dấy lên những đồn đoán về hướng đi tiếp theo của nữ diễn viên sau nhiều năm im ắng. Tuy nhiên, việc xuất hiện tại Singapore chưa đồng nghĩa Triệu Vy chính thức trở lại showbiz Trung Quốc. Kế hoạch làm phim được cô chia sẻ cũng chưa có thêm thông tin cụ thể về thời gian triển khai hay các dự án liên quan.

Tiết lộ cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh Theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Vy gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi tới làng Hải Yến, Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc). Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục giản dị, đội mũ rộng vành, gần như không trang điểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-vy-lan-au-xuat-hien-sau-5-nam-vang-bong-tiet-lo-ke-hoach-lam-phim-bang-ai-771287.html