Chương Nhược Nam 'gây sốt' với tạo hình cổ trang ngọt ngào trong Xuân Nhật Yến

Sao quốc tế 20/10/2026 16:22

Tạo hình mới của Chương Nhược Nam trong bộ phim cổ trang Xuân Nhật Yến nhận được nhiều lời khen nhờ cách phối màu hồng phấn và xanh ngọc hài hòa. Thiết kế trang phục mềm mại, kết hợp hoa cài tóc và phụ kiện tinh tế giúp nữ diễn viên mang đến diện mạo trẻ trung, thanh nhã, phù hợp với không khí mùa xuân của tác phẩm.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Chương Nhược Nam diện trang phục xanh ngọc phối hồng phấn, bên ngoài khoác lớp áo màu vàng nhạt. Mái tóc búi cao, điểm xuyết hoa trắng cùng những món trang sức nhỏ tạo nên tổng thể nữ tính, nhẹ nhàng. Khi xuất hiện giữa khung cảnh trúc xanh và cây cối, sắc phục của nữ diễn viên càng làm nổi bật vẻ dịu dàng của nhân vật.

Điểm đáng chú ý trong tạo hình lần này là sự kết hợp giữa gam màu sáng, cách phối nhiều lớp trang phục và phụ kiện vừa phải. Hình ảnh không quá cầu kỳ nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của thẩm mỹ cổ trang Trung Quốc. Những hình ảnh hậu trường vì thế nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, dù bộ phim vẫn đang trong giai đoạn đầu sản xuất.

Chương Nhược Nam 'gây sốt' với tạo hình cổ trang ngọt ngào trong Xuân Nhật Yến - Ảnh 1Chương Nhược Nam 'gây sốt' với tạo hình cổ trang ngọt ngào trong Xuân Nhật Yến - Ảnh 2

Xuân Nhật Yến được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộ Thành Song, thuộc thể loại cổ trang, kết hợp các yếu tố trọng sinh, báo thù và tình cảm. Nội dung xoay quanh trưởng công chúa Đan Dương, còn được biết đến với tên Lý Hoài Ngọc. Sau những biến cố trong quá khứ, nhân vật bước vào hành trình tìm kiếm sự thật, giải quyết ân oán và đối diện với mối quan hệ phức tạp cùng Giang Huyền Cẩn.

Chương Nhược Nam đảm nhận vai nữ chính với hai thân phận Đan Dương và Lý Hoài Ngọc. Đây là thử thách đáng chú ý đối với nữ diễn viên, bởi cô cần thể hiện những sắc thái tâm lý khác nhau trong cùng một câu chuyện. Bên cạnh yếu tố ngoại hình, khả năng chuyển đổi cảm xúc và xây dựng chiều sâu nhân vật sẽ góp phần quyết định sức thuyết phục của vai diễn.

Chương Nhược Nam 'gây sốt' với tạo hình cổ trang ngọt ngào trong Xuân Nhật Yến - Ảnh 3Chương Nhược Nam 'gây sốt' với tạo hình cổ trang ngọt ngào trong Xuân Nhật Yến - Ảnh 4Chương Nhược Nam 'gây sốt' với tạo hình cổ trang ngọt ngào trong Xuân Nhật Yến - Ảnh 5

Đóng cặp với Chương Nhược Nam là Vương An Vũ trong vai Giang Huyền Cẩn. Mối quan hệ giữa hai nhân vật phát triển từ thế đối đầu, gắn với những bí mật và ân oán trong quá khứ, đến sự giằng co giữa tình cảm và thù hận. Tuyến truyện này tạo nền tảng cho những xung đột chính của bộ phim, đồng thời mở ra nhiều tình huống để hai diễn viên thể hiện sự tương tác trên màn ảnh.

Xuân Nhật Yến chính thức khai máy ngày 18/10/2026, đánh dấu lần đầu Chương Nhược Nam đảm nhận vai nữ chính trong một dự án cổ trang. Với tạo hình tươi sáng cùng câu chuyện về nữ nhân vật có số phận nhiều biến động, tác phẩm đang thu hút sự chú ý ngay từ giai đoạn đầu. Tuy nhiên, hiệu quả của bộ phim vẫn cần được đánh giá thêm khi nội dung và diễn xuất chính thức ra mắt khán giả.

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