Bạch Lộc gây chú ý khi ghi hình Running Man, Vương Tổ Lam tái xuất sau nhiều năm

Sao quốc tế 19/10/2026 16:22

Chương trình giải trí Running Man bản Trung Quốc mới đây ghi hình chặng Đại Vịnh tại Quảng Châu, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong loạt hình ảnh hậu trường được chia sẻ trên mạng xã hội, Bạch Lộc trở thành một trong những gương mặt nổi bật, bên cạnh sự xuất hiện đáng chú ý của nam nghệ sĩ Vương Tổ Lam sau nhiều năm vắng bóng.

Tại địa điểm ghi hình, Bạch Lộc xuất hiện với trang phục giản dị nhưng vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả có mặt tại hiện trường liên tục dùng điện thoại ghi lại hình ảnh nữ diễn viên và các thành viên chương trình. Những khoảnh khắc hậu trường sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ bàn luận về diện mạo cũng như sự góp mặt của cô trong chặng ghi hình mới.

Bạch Lộc vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời thường xuyên tham gia các chương trình giải trí. Sự hoạt bát và những tương tác với đồng nghiệp giúp cô nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, sức hấp dẫn thực sự của lần xuất hiện này vẫn cần được đánh giá khi các tập phát sóng chính thức lên sóng.

Bạch Lộc gây chú ý khi ghi hình Running Man, Vương Tổ Lam tái xuất sau nhiều năm - Ảnh 1Bạch Lộc gây chú ý khi ghi hình Running Man, Vương Tổ Lam tái xuất sau nhiều năm - Ảnh 2

Bên cạnh Bạch Lộc, sự trở lại của Vương Tổ Lam cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nam nghệ sĩ từng là gương mặt quen thuộc của Running Man bản Trung Quốc, góp phần tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước trong những mùa đầu tiên.

Theo hình ảnh hậu trường được chia sẻ, khi gặp lại Vương Tổ Lam, Lý Thần nhanh chóng tiến đến ôm đồng nghiệp. Trịnh Khải sau đó cũng tham gia chào đón người bạn cũ. Màn hội ngộ thân tình khiến nhiều khán giả nhớ lại giai đoạn chương trình mới tạo dựng sức hút, khi sự ăn ý giữa các thành viên là một trong những yếu tố được yêu thích.

Với những người đã theo dõi chương trình từ lâu, sự xuất hiện của Vương Tổ Lam không chỉ mang đến một gương mặt quen thuộc mà còn gợi lại những kỷ niệm về các mùa phát sóng trước. Khả năng tương tác giữa anh và dàn nghệ sĩ hiện tại cũng được kỳ vọng tạo ra những tình huống thú vị.

Bạch Lộc gây chú ý khi ghi hình Running Man, Vương Tổ Lam tái xuất sau nhiều năm - Ảnh 3Bạch Lộc gây chú ý khi ghi hình Running Man, Vương Tổ Lam tái xuất sau nhiều năm - Ảnh 4

Đội hình ghi hình lần này còn có Lý Thần, Trịnh Khải, Sa Dật, Phạm Thừa Thừa, Trương Chân Nguyên, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ. Trong khi đó, Châu Thâm và Tống Vũ Kỳ vắng mặt ở đợt ghi hình được đề cập.

Sự kết hợp giữa những thành viên kỳ cựu, nghệ sĩ trẻ và khách mời như Bạch Lộc được kỳ vọng tạo thêm màu sắc cho chương trình. Sau nhiều mùa phát sóng, Running Man vẫn duy trì công thức kết hợp trò chơi vận động, thử thách và yếu tố hài hước.

Dù loạt ảnh hậu trường đang thu hút sự chú ý, sức hấp dẫn của chặng Đại Vịnh vẫn phụ thuộc vào nội dung chính thức, cách xây dựng thử thách và những tương tác giữa các nghệ sĩ. Màn tái xuất của Vương Tổ Lam cùng sự góp mặt của Bạch Lộc vì thế trở thành hai điểm nhấn đáng chờ đợi trong đợt ghi hình lần này.

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Đoàn phim Khai Đáo Đồ Mi vừa công bố loạt hình ảnh đóng máy, đánh dấu việc hoàn thành quá trình ghi hình. Dự án có sự tham gia của Bạch Lộc, Cao Hải Ninh, Thường Hoa Sâm và Bành Quán Anh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư.

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