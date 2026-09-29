Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Biến cố khiến cuộc đời Lục Chiêu Hi hoàn toàn thay đổi. Những người thân từng quen thuộc không còn, trong khi sự thật về thảm kịch năm xưa vẫn chìm trong màn sương bí ẩn. Để tìm ra nguyên nhân, cô buộc phải mượn thân xác của một người khác và bắt đầu hành trình điều tra.

“Triều Ngọc Giai” chính thức công bố Bạch Lộc và Trần Triết Viễn đảm nhận hai vai chính. Đây là lần đầu tiên hai diễn viên cùng hợp tác trong một dự án cổ trang, thu hút sự quan tâm của khán giả ngay khi thông tin được công bố. Trong phim, Bạch Lộc vào vai Lục Chiêu Hi, cô gái 18 tuổi bất ngờ tỉnh lại ở thời điểm cách hiện tại 12 năm. Thay vì bước vào một tương lai như tưởng tượng, cô phải đối diện với cảnh quê hương bị hủy hoại cùng bí ẩn về vụ án diệt môn chưa được giải đáp.

Từ đây, Lục Chiêu Hi bị cuốn vào những âm mưu liên quan đến triều đình và hậu cung. Cô vừa phải thích nghi với thế giới đã thay đổi sau 12 năm, vừa lần theo những manh mối để tìm ra người đứng sau vụ diệt môn.

Hành trình điều tra cũng trở thành quá trình trưởng thành của nữ chính. Từ một cô gái trẻ bị đẩy vào hoàn cảnh bất ngờ, Lục Chiêu Hi dần học cách tự đưa ra lựa chọn và chủ động thay đổi số phận thay vì chấp nhận kết cục được định sẵn.

Đồng hành cùng Bạch Lộc là Trần Triết Viễn trong vai Đồ Ẩn, một Nhiếp chính vương quyền lực. Bề ngoài, nhân vật mang vẻ lạnh lùng và quyết đoán, nhưng bên trong lại cất giấu một chấp niệm kéo dài suốt 12 năm. Khoảng thời gian này có mối liên hệ trực tiếp với biến cố của Lục Chiêu Hi.

Đồ Ẩn được xây dựng với nhiều lớp bí mật. Anh vừa nắm quyền lực trong triều đình, vừa có những câu chuyện riêng chưa được hé lộ. Mối liên hệ giữa Đồ Ẩn và Lục Chiêu Hi vì thế trở thành một trong những nút thắt quan trọng của tác phẩm.

Khi hai nhân vật gặp nhau, câu chuyện không chỉ xoay quanh việc truy tìm hung thủ. Những bí mật trong quá khứ từng bước được hé mở, kéo theo những lựa chọn liên quan đến tình cảm, lòng tin và sự sống còn.

Bên cạnh tuyến điều tra, “Triều Ngọc Giai” còn phát triển chuyện tình giữa Lục Chiêu Hi và Đồ Ẩn. Hai người dần nảy sinh tình cảm nhưng bị bao quanh bởi những bí mật kéo dài nhiều năm. Tác phẩm đồng thời giới thiệu nhân vật Ngọc quý phi, một mỹ nhân chốn thâm cung có số phận được mô tả có nhiều điểm tương đồng với Lục Chiêu Hi, qua đó tạo thêm những mối liên hệ phức tạp cho câu chuyện.

Điểm đáng chú ý của tác phẩm nằm ở hành trình thay đổi số phận của nữ chính. Lục Chiêu Hi không chỉ muốn tìm ra sự thật về vụ diệt môn mà còn quyết tâm phá vỡ kết cục đã được định trước. Từ một người truy tìm quá khứ, cô dần trở thành người chủ động lựa chọn tương lai của chính mình.

Việc Bạch Lộc và Trần Triết Viễn cùng đóng chính cũng tạo thêm sức hút cho dự án. Cả hai đều từng tham gia các tác phẩm cổ trang, nhưng lần này lần lượt đảm nhận những nhân vật có hành trình tâm lý và quá khứ phức tạp.

“Triều Ngọc Giai” do iQIYI và Hoan Ngu Ảnh Thị sản xuất. Tác phẩm kết hợp các yếu tố xuyên thời gian, điều tra, đấu trí nơi triều đình và chuyện tình giữa hai nhân vật chính. Với việc Bạch Lộc và Trần Triết Viễn chính thức xác nhận vai diễn, dự án đang được khán giả kỳ vọng về màn kết hợp đầu tiên của hai diễn viên trong dòng phim cổ trang.