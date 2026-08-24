Bạch Lộc khiến khán giả đứng ngồi không yên với màn đối đầu tình cảm trong phim mới

Sao quốc tế 24/08/2026 15:46

Dịp Thất Tịch năm nay, màn ảnh Hoa ngữ đồng loạt tung loạt tư liệu mới để thu hút sự chú ý. Giữa những màn “phát đường” quen thuộc, Khai Đáo Đồ Mi của Bạch Lộc lại tạo dấu ấn bằng những khung hình tình cảm mang màu sắc đối lập.

Dịp Thất Tịch năm nay, màn ảnh Hoa ngữ đồng loạt tung loạt tư liệu mới để thu hút sự chú ý. Giữa những màn “phát đường” quen thuộc, Khai Đáo Đồ Mi của Bạch Lộc lại tạo dấu ấn bằng những khung hình tình cảm mang màu sắc đối lập. Không cần quá chú trọng vào việc “xào CP”, bộ phim vẫn khiến khán giả tò mò nhờ câu chuyện đan xen giữa ngọt ngào, tổn thương và những lựa chọn khó khăn.

Đáng chú ý nhất là loạt ảnh Bạch Lộc xuất hiện bên hai nam chính Bành Quán Anh và Thường Hoa Sâm. Dù cùng thực hiện những động tác thân mật, cảm xúc mà nữ diễn viên thể hiện lại hoàn toàn khác nhau.

Khi đứng cạnh Bành Quán Anh, Bạch Lộc mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và hạnh phúc. Ánh mắt cùng biểu cảm của cô tạo nên bầu không khí ngọt ngào, khiến khung hình giống như một khoảnh khắc tình yêu bình yên.

Bạch Lộc khiến khán giả đứng ngồi không yên với màn đối đầu tình cảm trong phim mới - Ảnh 1

Ngược lại, khi xuất hiện bên Thường Hoa Sâm, nữ diễn viên lại toát lên vẻ mệt mỏi và bất lực. Ánh mắt nhiều tâm sự khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật trở nên căng thẳng hơn. Sự tương phản này nhanh chóng trở thành điểm được khán giả bàn luận.

Một bên là tình yêu mà nhân vật chủ động lựa chọn, một bên lại giống như mối quan hệ chứa đầy ràng buộc. Chính sự đối lập giữa “ngọt” và “đau” giúp Khai Đáo Đồ Mi không đơn thuần là câu chuyện tình cảm mà còn khai thác những tổn thương, phản bội và quá trình trưởng thành của người phụ nữ.

Tạo hình của Bạch Lộc cũng có sự thay đổi đáng chú ý. Với mái tóc dài, cô mang vẻ mềm mại và trẻ trung. Khi chuyển sang tóc ngắn, nữ diễn viên lại trở nên lạnh lùng, trưởng thành hơn, đặc biệt là ánh mắt phảng phất cảm giác từng trải. Hai diện mạo dường như đại diện cho những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời nhân vật.

Bạch Lộc khiến khán giả đứng ngồi không yên với màn đối đầu tình cảm trong phim mới - Ảnh 2

Đáng chú ý, Bạch Lộc khá kín tiếng trong quá trình quảng bá phim. Phần lớn hình ảnh và tư liệu được đăng tải thông qua studio cùng tài khoản chính thức của tác phẩm. Cách quảng bá này giúp sự chú ý tập trung nhiều hơn vào nhân vật và câu chuyện.

Khai Đáo Đồ Mi cũng đánh dấu dự án đáng chú ý của Bạch Lộc sau khi cô kết thúc 10 năm hợp tác với công ty cũ và bước vào giai đoạn hoạt động độc lập. Phim do Lý Mộc Qua đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh Vương Vận Na – người trở về sau những tổn thương và phản bội trong tình cảm.

Sau nhiều vai diễn cổ trang giúp tên tuổi phủ sóng, Bạch Lộc được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh trưởng thành và nhiều chiều sâu hơn trong Khai Đáo Đồ Mi. Những tư liệu được công bố dịp Thất Tịch mới chỉ hé lộ một phần câu chuyện, nhưng cũng đủ khiến khán giả chờ đợi màn thể hiện của nữ diễn viên trên màn ảnh.

Bạch Lộc sau khi 'dứt áo' khỏi Vu Chính, sự nghiệp thay đổi thế nào?

Bạch Lộc sau khi 'dứt áo' khỏi Vu Chính, sự nghiệp thay đổi thế nào?

Những ngày gần đây, hình ảnh Bạch Lộc xuất hiện tại một khu dân cư cũ ở Phật Sơn (Trung Quốc) gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc sau khi 'dứt áo' khỏi Vu Chính, sự nghiệp thay đổi thế nào?

Bạch Lộc sau khi 'dứt áo' khỏi Vu Chính, sự nghiệp thay đổi thế nào?

Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba vào top 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026

Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba vào top 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026

Mối quan hệ hiện tại của Trần Tinh Húc, Trương Tịnh Nghi và Châu Thâm, Bạch Lộc

Mối quan hệ hiện tại của Trần Tinh Húc, Trương Tịnh Nghi và Châu Thâm, Bạch Lộc

Bạch Lộc phản ứng thế nào khi liên tục bị công kích lúc livestream?

Bạch Lộc phản ứng thế nào khi liên tục bị công kích lúc livestream?

Câu chuyện phía sau biệt danh 'người luôn chăm sóc người khác' của Bạch Lộc

Câu chuyện phía sau biệt danh 'người luôn chăm sóc người khác' của Bạch Lộc

Chiêu lăng xê Bạch Lộc của Vu Chính thời nữ diễn viên còn là gương mặt mới

Chiêu lăng xê Bạch Lộc của Vu Chính thời nữ diễn viên còn là gương mặt mới

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 1 giờ 48 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 2 giờ 48 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 3 giờ 48 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 4 giờ 48 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'