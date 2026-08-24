Bạch Lộc khiến khán giả đứng ngồi không yên với màn đối đầu tình cảm trong phim mới

Đáng chú ý nhất là loạt ảnh Bạch Lộc xuất hiện bên hai nam chính Bành Quán Anh và Thường Hoa Sâm. Dù cùng thực hiện những động tác thân mật, cảm xúc mà nữ diễn viên thể hiện lại hoàn toàn khác nhau.

Dịp Thất Tịch năm nay, màn ảnh Hoa ngữ đồng loạt tung loạt tư liệu mới để thu hút sự chú ý. Giữa những màn “phát đường” quen thuộc, Khai Đáo Đồ Mi của Bạch Lộc lại tạo dấu ấn bằng những khung hình tình cảm mang màu sắc đối lập. Không cần quá chú trọng vào việc “xào CP”, bộ phim vẫn khiến khán giả tò mò nhờ câu chuyện đan xen giữa ngọt ngào, tổn thương và những lựa chọn khó khăn.

Khi đứng cạnh Bành Quán Anh, Bạch Lộc mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và hạnh phúc. Ánh mắt cùng biểu cảm của cô tạo nên bầu không khí ngọt ngào, khiến khung hình giống như một khoảnh khắc tình yêu bình yên.

Ngược lại, khi xuất hiện bên Thường Hoa Sâm, nữ diễn viên lại toát lên vẻ mệt mỏi và bất lực. Ánh mắt nhiều tâm sự khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật trở nên căng thẳng hơn. Sự tương phản này nhanh chóng trở thành điểm được khán giả bàn luận.

Một bên là tình yêu mà nhân vật chủ động lựa chọn, một bên lại giống như mối quan hệ chứa đầy ràng buộc. Chính sự đối lập giữa “ngọt” và “đau” giúp Khai Đáo Đồ Mi không đơn thuần là câu chuyện tình cảm mà còn khai thác những tổn thương, phản bội và quá trình trưởng thành của người phụ nữ.

Tạo hình của Bạch Lộc cũng có sự thay đổi đáng chú ý. Với mái tóc dài, cô mang vẻ mềm mại và trẻ trung. Khi chuyển sang tóc ngắn, nữ diễn viên lại trở nên lạnh lùng, trưởng thành hơn, đặc biệt là ánh mắt phảng phất cảm giác từng trải. Hai diện mạo dường như đại diện cho những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời nhân vật.

Đáng chú ý, Bạch Lộc khá kín tiếng trong quá trình quảng bá phim. Phần lớn hình ảnh và tư liệu được đăng tải thông qua studio cùng tài khoản chính thức của tác phẩm. Cách quảng bá này giúp sự chú ý tập trung nhiều hơn vào nhân vật và câu chuyện.

Khai Đáo Đồ Mi cũng đánh dấu dự án đáng chú ý của Bạch Lộc sau khi cô kết thúc 10 năm hợp tác với công ty cũ và bước vào giai đoạn hoạt động độc lập. Phim do Lý Mộc Qua đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh Vương Vận Na – người trở về sau những tổn thương và phản bội trong tình cảm.

Sau nhiều vai diễn cổ trang giúp tên tuổi phủ sóng, Bạch Lộc được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh trưởng thành và nhiều chiều sâu hơn trong Khai Đáo Đồ Mi. Những tư liệu được công bố dịp Thất Tịch mới chỉ hé lộ một phần câu chuyện, nhưng cũng đủ khiến khán giả chờ đợi màn thể hiện của nữ diễn viên trên màn ảnh.