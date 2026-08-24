Đinh Vũ Hề và Tống Tổ Nhi sở hữu tín hiệu tích cực trước thềm Tư Cung Lệnh lên sóng

Sao quốc tế 24/08/2026 14:59

Dù chưa chính thức lên sóng, “Tư Cung Lệnh” đã sớm thu hút sự quan tâm khi vượt mốc 3,4 triệu lượt đặt xem trước trên Tencent Video. Sự kết hợp giữa Đinh Vũ Hề và Tống Tổ Nhi, cùng màu sắc cung đình, quyền mưu và phá án qua ẩm thực, giúp tác phẩm trở thành một trong những dự án cổ trang được chú ý.

Đúng dịp Thất Tịch 19/8, Tencent Video công bố poster chính thức của phim, lần đầu hé lộ tạo hình chung của Đinh Vũ Hề và Tống Tổ Nhi. Trong ảnh, Đinh Vũ Hề vào vai Nhị hoàng tử Triệu Ngại, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của Ngô Chân Chân do Tống Tổ Nhi thủ vai. Khoảnh khắc tình cảm tiết chế nhanh chóng được khán giả chia sẻ.

Đinh Vũ Hề đảm nhận Triệu Ngại, một vị hoàng tử từng có năm năm làm con tin tại Nam Thiệu. Sau khi trở về, anh mang tiếng “khắc mẹ, khắc nước”, bên ngoài tỏ ra bất cần, chỉ thích cuộc sống nhàn tản nhưng thực chất đang âm thầm điều tra và lên kế hoạch đối phó những thế lực gian thần trong triều.

Đinh Vũ Hề và Tống Tổ Nhi sở hữu tín hiệu tích cực trước thềm Tư Cung Lệnh lên sóng - Ảnh 1

Trong khi đó, Tống Tổ Nhi hóa thân thành Ngô Chân Chân, cô gái xuất thân dân gian Giang Nam. Sau khi mẹ bị bắt đi và mất tích, cô quyết tâm tìm kiếm sự thật. Nhờ tài nấu nướng và kiến thức về dược lý, Chân Chân tiến vào Thượng Thực Cục, bắt đầu hành trình điều tra từ những manh mối tưởng như nhỏ nhất trong gian bếp.

Điểm đáng chú ý của “Tư Cung Lệnh” nằm ở việc ẩm thực được kết hợp với yếu tố trinh thám. Từ nguyên liệu, món ăn cho đến dược thiện, các chi tiết trong cung đình đều có thể trở thành manh mối giúp Chân Chân phá giải những vụ án bí ẩn. Song song đó là tuyến quyền mưu với những cuộc đấu trí giữa các phe phái trong triều.

Triệu Ngại và Chân Chân ban đầu tiếp cận nhau với mục đích riêng. Một người muốn điều tra thế lực đứng sau những âm mưu chính trị, người còn lại tìm kiếm tung tích của mẹ. Từ nghi ngờ và lợi dụng lẫn nhau, cả hai dần trở thành đồng minh, cùng đối mặt với hàng loạt nguy hiểm.

Đinh Vũ Hề và Tống Tổ Nhi sở hữu tín hiệu tích cực trước thềm Tư Cung Lệnh lên sóng - Ảnh 2

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mễ Lan Lady, kết hợp giữa trinh thám và quyền mưu. Tác phẩm gồm 32 tập, quy tụ dàn diễn viên như Diệp Tổ Tân, Dương Thư Y, Nhiêu Gia Địch, Quách Tử Phàm, Cao Hạc Nguyên và Yên Hủ Gia.

Với hơn 3,4 triệu lượt đặt xem trước, “Tư Cung Lệnh” đang có lợi thế lớn về độ quan tâm. Tuy nhiên, sức hút thực sự của phim vẫn phụ thuộc vào chất lượng kịch bản, cách liên kết các vụ án với tuyến quyền mưu và hành trình trưởng thành của nữ chính. Nếu làm tốt những yếu tố này, tác phẩm có thể tạo dấu ấn riêng giữa loạt phim cổ trang đang lên sóng.

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