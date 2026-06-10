Đinh Vũ Hề trở lại đường đua phim ảnh bằng tác phẩm Dân quốc

Sao quốc tế 10/06/2026 15:59

"Hồ Sơ Nam Bộ" do Đinh Vũ Hề đảm nhận vai chính đã sẵn sàng ra mắt khán giả. Ngay khi thông tin phát hành được công bố, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ kịch bản hấp dẫn và dàn diễn viên thực lực, khiến người xem đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm.

Bộ phim Hồ Sơ Nam Bộ do Đinh Vũ Hề đảm nhận vai chính cuối cùng cũng sắp chính thức ra mắt khán giả, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý ngay từ khi công bố thông tin phát hành. Tác phẩm thu hút sự quan tâm lớn nhờ kịch bản giàu màu sắc huyền nghi kết hợp cùng dàn diễn viên thực lực, khiến nhiều người xem đặt kỳ vọng cao.

Đinh Vũ Hề trở lại đường đua phim ảnh bằng tác phẩm Dân quốc - Ảnh 1

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nam Phái Tam Thúc, đồng thời là phần tiền truyện của Đạo Mộ Bút Ký. Lấy bối cảnh đầu thời kỳ Dân Quốc tại khu vực Nam Dương, câu chuyện mở ra hàng loạt sự kiện kỳ bí xoay quanh hai đặc vụ thuộc Cục Hồ sơ Nam Bộ là Trương Hải Diêm (Trương Tân Thành) và Trương Hải Hà (Đinh Vũ Hề). Trong quá trình điều tra một vụ án bí ẩn, cả hai dần phát hiện âm mưu đen tối của quân phiệt khi lợi dụng loài thực vật độc “Hoàng Hôn Thảo” để thực hiện kế hoạch nguy hiểm.

Hành trình phá án đưa hai nhân vật vào nhiều tình huống sinh tử, đồng thời hé lộ những bí mật liên quan đến con tàu khổng lồ mang tên “Nam An” – nơi ẩn chứa hàng loạt manh mối then chốt của toàn bộ vụ án. Những biến cố liên tiếp không chỉ thử thách trí tuệ mà còn đẩy mối quan hệ giữa các nhân vật vào vòng xoáy căng thẳng.

Đinh Vũ Hề trở lại đường đua phim ảnh bằng tác phẩm Dân quốc - Ảnh 2

Bên cạnh Đinh Vũ Hề, bộ phim còn có sự góp mặt của Trương Tân Thành, Khương Bội Dao và nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Sự kết hợp giữa dàn diễn viên trẻ và nội dung kịch tính giúp Hồ Sơ Nam Bộ trở thành một trong những dự án được mong đợi nhất thời gian gần đây.

Hiện tại, bộ phim được kỳ vọng sẽ lên sóng trong tháng 6 trên nền tảng Tencent Video và tạo nên sức hút lớn khi phát hành chính thức.

Đinh Vũ Hề lột xác ngoạn mục khi một mình cân 3 nhân vật trong phim

Đinh Vũ Hề lột xác ngoạn mục khi một mình cân 3 nhân vật trong phim

Bộ phim tội phạm Thiên Tài Trò Chơi trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi khi ra mắt nhờ nội dung phản ánh sự xung đột giai cấp. Đặc biệt, màn thể hiện của Đinh Vũ Hề khi đảm nhận cùng lúc ba nhân vật khác nhau đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Đinh Vũ Hề sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Đinh Vũ Hề lột xác ngoạn mục khi một mình cân 3 nhân vật trong phim

Đinh Vũ Hề lột xác ngoạn mục khi một mình cân 3 nhân vật trong phim

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Đinh Vũ Hề trượt dốc khi đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội của 'Sơn Hà Chẩm'

Đinh Vũ Hề trượt dốc khi đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội của 'Sơn Hà Chẩm'

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Đinh Vũ Hề được cấp danh hiệu Diễn viên hạng 3, gia tăng vị thế trong Cbiz

Đinh Vũ Hề được cấp danh hiệu Diễn viên hạng 3, gia tăng vị thế trong Cbiz

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?