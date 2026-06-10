Đinh Vũ Hề trở lại đường đua phim ảnh bằng tác phẩm Dân quốc

Sao quốc tế 10/06/2026 15:59

'Hồ Sơ Nam Bộ' do Đinh Vũ Hề đảm nhận vai chính đã sẵn sàng ra mắt khán giả. Ngay khi thông tin phát hành được công bố, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ kịch bản hấp dẫn và dàn diễn viên thực lực, khiến người xem đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm.

Bộ phim Hồ Sơ Nam Bộ do Đinh Vũ Hề đảm nhận vai chính cuối cùng cũng sắp chính thức ra mắt khán giả, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý ngay từ khi công bố thông tin phát hành. Tác phẩm thu hút sự quan tâm lớn nhờ kịch bản giàu màu sắc huyền nghi kết hợp cùng dàn diễn viên thực lực, khiến nhiều người xem đặt kỳ vọng cao.

Đinh Vũ Hề trở lại đường đua phim ảnh bằng tác phẩm Dân quốc - Ảnh 1

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nam Phái Tam Thúc, đồng thời là phần tiền truyện của Đạo Mộ Bút Ký. Lấy bối cảnh đầu thời kỳ Dân Quốc tại khu vực Nam Dương, câu chuyện mở ra hàng loạt sự kiện kỳ bí xoay quanh hai đặc vụ thuộc Cục Hồ sơ Nam Bộ là Trương Hải Diêm (Trương Tân Thành) và Trương Hải Hà (Đinh Vũ Hề). Trong quá trình điều tra một vụ án bí ẩn, cả hai dần phát hiện âm mưu đen tối của quân phiệt khi lợi dụng loài thực vật độc “Hoàng Hôn Thảo” để thực hiện kế hoạch nguy hiểm.

Hành trình phá án đưa hai nhân vật vào nhiều tình huống sinh tử, đồng thời hé lộ những bí mật liên quan đến con tàu khổng lồ mang tên “Nam An” – nơi ẩn chứa hàng loạt manh mối then chốt của toàn bộ vụ án. Những biến cố liên tiếp không chỉ thử thách trí tuệ mà còn đẩy mối quan hệ giữa các nhân vật vào vòng xoáy căng thẳng.

Đinh Vũ Hề trở lại đường đua phim ảnh bằng tác phẩm Dân quốc - Ảnh 2

Bên cạnh Đinh Vũ Hề, bộ phim còn có sự góp mặt của Trương Tân Thành, Khương Bội Dao và nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Sự kết hợp giữa dàn diễn viên trẻ và nội dung kịch tính giúp Hồ Sơ Nam Bộ trở thành một trong những dự án được mong đợi nhất thời gian gần đây.

Hiện tại, bộ phim được kỳ vọng sẽ lên sóng trong tháng 6 trên nền tảng Tencent Video và tạo nên sức hút lớn khi phát hành chính thức.

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