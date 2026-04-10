Bộ phim tội phạm Thiên Tài Trò Chơi trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi khi ra mắt nhờ nội dung phản ánh sự xung đột giai cấp. Đặc biệt, màn thể hiện của Đinh Vũ Hề khi đảm nhận cùng lúc ba nhân vật khác nhau đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Trong Thiên Tài Trò Chơi, nhân vật Trần Luân do Đinh Vũ Hề đảm nhận sẽ xuất hiện với hình tượng thiếu gia giàu có, tính cách kiêu ngạo và luôn muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh. Anh ta dùng tiền để thuê thiên tài trẻ Lưu Toàn Long giả mạo mình đến trường, từ đó mở ra chuỗi sự kiện phức tạp.

Cách Đinh Vũ Hề thể hiện nhân vật này gây chú ý nhờ phong thái tự tin, lời thoại sắc lạnh và ánh nhìn thể hiện rõ vị thế của một người sinh ra trong tầng lớp thượng lưu.

Khi câu chuyện tiến triển, nhân vật Trần Luân bất ngờ thay đổi diện mạo để tiếp tục thao túng những người xung quanh. Ở phân đoạn này, nam diễn viên chuyển sang một phong cách hoàn toàn khác: giản dị, nói giọng địa phương và mang vẻ ngoài của một chàng trai bình dân. Sự biến đổi này giúp bộ phim tạo ra nhiều tình huống kịch tính, đồng thời thể hiện khả năng biến hóa linh hoạt của nam diễn viên trẻ.

Sau khi danh tính thật dần bị hé lộ, câu chuyện chuyển sang nhân vật Lý Tiểu Giang, vào vai một chàng trai nghèo phải sống dưới thân phận của người khác. Cuộc sống thiếu thốn khiến anh dần bước vào con đường nguy hiểm.

Nhân vật mang nhiều cảm xúc giằng xé khi vừa khát khao thay đổi số phận, vừa phải đối diện với những lựa chọn sai lầm. Phân đoạn cuối của vai diễn được đánh giá cao nhờ sự thể hiện nội tâm sâu sắc.

Một trong những điểm nhấn của bộ phim là những cảnh đối đầu căng thẳng giữa các nhân vật. Ở các tình huống cao trào, Đinh Vũ Hề gây ấn tượng với ánh mắt và biểu cảm thay đổi liên tục, thể hiện rõ sự chuyển biến tâm lý của từng nhân vật. Khán giả nhận xét rằng nam diễn viên không lạm dụng cách thể hiện cường điệu, thay vào đó chú trọng những chi tiết nhỏ để khắc họa chiều sâu của nhân vật.

Đinh Vũ Hề giúp thương hiệu vàng đạt doanh thu "khủng" với vai trò đại sứ toàn cầu Thương hiệu vàng Lao Feng Xiang (Lão Phượng Tường) vừa công bố, sau khi chọn nam diễn viên Đinh Vũ Hề làm đại sứ toàn cầu, chỉ trong 2 tuần, doanh số sản phẩm vàng cùng mẫu với anh đã vượt 609 triệu NDT (khoảng 2.276 tỉ đồng).

