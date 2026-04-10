Đinh Vũ Hề lột xác ngoạn mục khi một mình cân 3 nhân vật trong phim

Sao quốc tế 10/04/2026 16:12

Bộ phim tội phạm Thiên Tài Trò Chơi trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi khi ra mắt nhờ nội dung phản ánh sự xung đột giai cấp. Đặc biệt, màn thể hiện của Đinh Vũ Hề khi đảm nhận cùng lúc ba nhân vật khác nhau đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Trong Thiên Tài Trò Chơi, nhân vật Trần Luân do Đinh Vũ Hề đảm nhận sẽ xuất hiện với hình tượng thiếu gia giàu có, tính cách kiêu ngạo và luôn muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh. Anh ta dùng tiền để thuê thiên tài trẻ Lưu Toàn Long giả mạo mình đến trường, từ đó mở ra chuỗi sự kiện phức tạp.

Cách Đinh Vũ Hề thể hiện nhân vật này gây chú ý nhờ phong thái tự tin, lời thoại sắc lạnh và ánh nhìn thể hiện rõ vị thế của một người sinh ra trong tầng lớp thượng lưu.

Khi câu chuyện tiến triển, nhân vật Trần Luân bất ngờ thay đổi diện mạo để tiếp tục thao túng những người xung quanh. Ở phân đoạn này, nam diễn viên chuyển sang một phong cách hoàn toàn khác: giản dị, nói giọng địa phương và mang vẻ ngoài của một chàng trai bình dân. Sự biến đổi này giúp bộ phim tạo ra nhiều tình huống kịch tính, đồng thời thể hiện khả năng biến hóa linh hoạt của nam diễn viên trẻ.

Sau khi danh tính thật dần bị hé lộ, câu chuyện chuyển sang nhân vật Lý Tiểu Giang, vào vai một chàng trai nghèo phải sống dưới thân phận của người khác. Cuộc sống thiếu thốn khiến anh dần bước vào con đường nguy hiểm.

Nhân vật mang nhiều cảm xúc giằng xé khi vừa khát khao thay đổi số phận, vừa phải đối diện với những lựa chọn sai lầm. Phân đoạn cuối của vai diễn được đánh giá cao nhờ sự thể hiện nội tâm sâu sắc.

Một trong những điểm nhấn của bộ phim là những cảnh đối đầu căng thẳng giữa các nhân vật. Ở các tình huống cao trào, Đinh Vũ Hề gây ấn tượng với ánh mắt và biểu cảm thay đổi liên tục, thể hiện rõ sự chuyển biến tâm lý của từng nhân vật. Khán giả nhận xét rằng nam diễn viên không lạm dụng cách thể hiện cường điệu, thay vào đó chú trọng những chi tiết nhỏ để khắc họa chiều sâu của nhân vật.

Đinh Vũ Hề giúp thương hiệu vàng đạt doanh thu "khủng" với vai trò đại sứ toàn cầu

Thương hiệu vàng Lao Feng Xiang (Lão Phượng Tường) vừa công bố, sau khi chọn nam diễn viên Đinh Vũ Hề làm đại sứ toàn cầu, chỉ trong 2 tuần, doanh số sản phẩm vàng cùng mẫu với anh đã vượt 609 triệu NDT (khoảng 2.276 tỉ đồng).

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Đinh Vũ Hề được cấp danh hiệu Diễn viên hạng 3, gia tăng vị thế trong Cbiz

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Xôn xao thông tin Đinh Vũ Hề từ chối đóng phim Nguyệt Đô Hoa Lạc

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Bức xúc lương thấp, nam nhân viên phóng hỏa đốt nhà kho, 140 lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa dữ dội trong nhiều giờ

Nuôi 2 con tự kỷ sau ly hôn, tôi "ngã quỵ" trước đề nghị của chồng cũ sau 1 năm biệt tích

Cảnh báo: Hai trẻ nguy kịch vì bệnh tay chân miệng do chủng EV71

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo, trả sạch nợ nần

Ngày tôi đi bước nữa, chồng cũ mướn cả đoàn xe chở gia đình đến dự, mẹ anh vừa cầm mic cả hôn trường đã "nín thở"

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trong đám cháy giữa đồng

Chiếc váy bốc cháy dữ dội, nữ vũ công hoảng loạn nhảy xuống sông khi đang biểu diễn màn vũ đạo mạo hiểm

Thêm một người tử vong sau khi bị chó cắn gần 1 năm

Nữ diễn viên nổi tiếng khốn đốn vì gánh nợ thay chồng cũ, trả nợ và nuôi gia đình

Giá vàng hôm nay, ngày 10/4/2026: Bật tăng trở lại sau phiên lao dốc, nhưng người mua 'đu đỉnh' lỗ vẫn 21,2 triệu đồng/lượng

Tử vi thứ Bảy 11/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 10/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng Tài Lộc ùa về

Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên'

Nữ diễn viên nổi tiếng khốn đốn vì gánh nợ thay chồng cũ, trả nợ và nuôi gia đình

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim cổ trang mới 'Giang Sơn Đại Đồng'

Diễn xuất nội tâm của Tôn Lệ được đánh giá cao, nhưng phim mới không đạt thành tích như kỳ vọng

Vì sao Thập Nhật Chung Yên do Tiêu Chiến đóng chính gây bão mạng?

