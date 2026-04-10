Đinh Vũ Hề lột xác ngoạn mục khi một mình cân 3 nhân vật trong phim

Sao quốc tế 10/04/2026 16:12

Bộ phim tội phạm Thiên Tài Trò Chơi trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi khi ra mắt nhờ nội dung phản ánh sự xung đột giai cấp. Đặc biệt, màn thể hiện của Đinh Vũ Hề khi đảm nhận cùng lúc ba nhân vật khác nhau đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Trong Thiên Tài Trò Chơi, nhân vật Trần Luân do Đinh Vũ Hề đảm nhận sẽ xuất hiện với hình tượng thiếu gia giàu có, tính cách kiêu ngạo và luôn muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh. Anh ta dùng tiền để thuê thiên tài trẻ Lưu Toàn Long giả mạo mình đến trường, từ đó mở ra chuỗi sự kiện phức tạp.

Cách Đinh Vũ Hề thể hiện nhân vật này gây chú ý nhờ phong thái tự tin, lời thoại sắc lạnh và ánh nhìn thể hiện rõ vị thế của một người sinh ra trong tầng lớp thượng lưu.

Đinh Vũ Hề lột xác ngoạn mục khi một mình cân 3 nhân vật trong phim - Ảnh 1

Khi câu chuyện tiến triển, nhân vật Trần Luân bất ngờ thay đổi diện mạo để tiếp tục thao túng những người xung quanh. Ở phân đoạn này, nam diễn viên chuyển sang một phong cách hoàn toàn khác: giản dị, nói giọng địa phương và mang vẻ ngoài của một chàng trai bình dân. Sự biến đổi này giúp bộ phim tạo ra nhiều tình huống kịch tính, đồng thời thể hiện khả năng biến hóa linh hoạt của nam diễn viên trẻ.

Sau khi danh tính thật dần bị hé lộ, câu chuyện chuyển sang nhân vật Lý Tiểu Giang, vào vai một chàng trai nghèo phải sống dưới thân phận của người khác. Cuộc sống thiếu thốn khiến anh dần bước vào con đường nguy hiểm.

Đinh Vũ Hề lột xác ngoạn mục khi một mình cân 3 nhân vật trong phim - Ảnh 2

Nhân vật mang nhiều cảm xúc giằng xé khi vừa khát khao thay đổi số phận, vừa phải đối diện với những lựa chọn sai lầm. Phân đoạn cuối của vai diễn được đánh giá cao nhờ sự thể hiện nội tâm sâu sắc.

Một trong những điểm nhấn của bộ phim là những cảnh đối đầu căng thẳng giữa các nhân vật. Ở các tình huống cao trào, Đinh Vũ Hề gây ấn tượng với ánh mắt và biểu cảm thay đổi liên tục, thể hiện rõ sự chuyển biến tâm lý của từng nhân vật. Khán giả nhận xét rằng nam diễn viên không lạm dụng cách thể hiện cường điệu, thay vào đó chú trọng những chi tiết nhỏ để khắc họa chiều sâu của nhân vật.

Đinh Vũ Hề giúp thương hiệu vàng đạt doanh thu "khủng" với vai trò đại sứ toàn cầu

Đinh Vũ Hề giúp thương hiệu vàng đạt doanh thu "khủng" với vai trò đại sứ toàn cầu

Thương hiệu vàng Lao Feng Xiang (Lão Phượng Tường) vừa công bố, sau khi chọn nam diễn viên Đinh Vũ Hề làm đại sứ toàn cầu, chỉ trong 2 tuần, doanh số sản phẩm vàng cùng mẫu với anh đã vượt 609 triệu NDT (khoảng 2.276 tỉ đồng).

Xem thêm
Từ khóa:   Đinh Vũ Hề sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Đinh Vũ Hề giúp thương hiệu vàng đạt doanh thu "khủng" với vai trò đại sứ toàn cầu

Đinh Vũ Hề giúp thương hiệu vàng đạt doanh thu "khủng" với vai trò đại sứ toàn cầu

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Đinh Vũ Hề được cấp danh hiệu Diễn viên hạng 3, gia tăng vị thế trong Cbiz

Đinh Vũ Hề được cấp danh hiệu Diễn viên hạng 3, gia tăng vị thế trong Cbiz

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Xôn xao thông tin Đinh Vũ Hề từ chối đóng phim Nguyệt Đô Hoa Lạc

Xôn xao thông tin Đinh Vũ Hề từ chối đóng phim Nguyệt Đô Hoa Lạc

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 3 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?