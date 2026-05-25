Bạn trai yêu cầu hoàn trả 200 triệu sau khi chia tay khiến cô gái bàng hoàng

Tâm sự 25/05/2026 23:22

“Tụi mình chia tay nhưng em cũng phải trả lại 200 triệu cho anh sau 10 năm tụi mình bên nhau và những gì anh đã làm cho em đi chứ.”

Mới đây, một người phụ nữ tên là A đã chia sẻ câu chuyện của mình lên cộng đồng mạng. Bạn trai cũ khẳng định với cô rằng những việc anh ấy làm trong thời gian cả hai hẹn hò tương đương với khoảng 200 triệu.

Chị A và bạn trai đã hẹn hò được 10 năm nhưng họ không thể đi cùng nhau đến bến đỗ cuối cùng nên họ đã chia tay và anh bạn trai đã yêu cầu chị A phải trả lại 200 triệu cho anh ấy. Anh ấy nói rằng số tiền anh đề nghị đó là để đền bù những gì anh ấy đã làm cho tôi. 

Bạn trai yêu cầu hoàn trả 200 triệu sau khi chia tay khiến cô gái bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu tính toán thử số tiền 200 triệu trong 10 năm, một năm có 365 ngày vậy chia số tiền đó ra thì một ngày sẽ tiêu khoảng 60.000 đồng.

Chị A khi bị đòi tiền như vậy, cho rằng điều đó là không công bằng. Chị A cho biết bản thân chị chưa bao giờ đòi hỏi gì ở bạn trai: “Hiện tôi đang là sinh viên, còn bạn trai cũ là nhân viên văn phòng, nhưng tôi chưa bao giờ đòi mua bất cứ thứ gì từ anh ấy.”

Chị than thở: “Anh ấy khó chịu khi tôi đề nghị cả hai hạn chế gặp nhau vì mỗi khi hẹn hò sẽ tốn chút tiền, và anh tỏ thái độ khi tôi nói rằng sẽ không đi du lịch vì tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi vẫn cố gắng đi cho bằng được với anh ấy. Thế mà giờ anh ấy yêu cầu tôi trả lại 200 triệu là bao gồm cả khoản đó.” Tôi đã quyết định quay lưng lại với một người đàn ông tồi tệ như vậy sau 10 năm hẹn hò.

Hầu hết cư dân mạng nhìn thấy điều này đều đồng cảm với cảnh ngộ của chị A. Họ để lại những bình luận như "Tại sao anh ta lại yêu cầu trả tiền trong khi bản thân A chưa vay mượn một đồng nào từ anh ấy?", "Thật tiếc cho 10 năm đó",...

Nghe tin vợ cũ sinh con, tôi tìm đến và chết lặng khi thấy đứa trẻ quá giống mình

Nghe tin vợ cũ sinh con, tôi tìm đến và chết lặng khi thấy đứa trẻ quá giống mình

Tôi ly hôn vợ đã được 7 tháng. Sau lần gặp nhau ở tòa thì chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Người chồng choáng váng vì lời nói thầm của vợ ngay sau ngày sinh con

Người chồng choáng váng vì lời nói thầm của vợ ngay sau ngày sinh con

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Tưởng là ngày hạnh phúc nhất đời, tôi chết lặng khi vô tình nghe được lời vợ thì thầm với đứa con mới sinh

Tưởng là ngày hạnh phúc nhất đời, tôi chết lặng khi vô tình nghe được lời vợ thì thầm với đứa con mới sinh

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp ráo, tôi chấn động rụng rời trước lời nói thầm của vợ bên giường đẻ

Giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp ráo, tôi chấn động rụng rời trước lời nói thầm của vợ bên giường đẻ

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Trước ngày tái hôn, bí mật từ con gái khiến tôi vứt bỏ váy cưới không chút do dự

Trước ngày tái hôn, bí mật từ con gái khiến tôi vứt bỏ váy cưới không chút do dự

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm