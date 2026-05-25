Bạn trai yêu cầu hoàn trả 200 triệu sau khi chia tay khiến cô gái bàng hoàng

Tâm sự 25/05/2026 23:22

“Tụi mình chia tay nhưng em cũng phải trả lại 200 triệu cho anh sau 10 năm tụi mình bên nhau và những gì anh đã làm cho em đi chứ.”

Mới đây, một người phụ nữ tên là A đã chia sẻ câu chuyện của mình lên cộng đồng mạng. Bạn trai cũ khẳng định với cô rằng những việc anh ấy làm trong thời gian cả hai hẹn hò tương đương với khoảng 200 triệu.

Chị A và bạn trai đã hẹn hò được 10 năm nhưng họ không thể đi cùng nhau đến bến đỗ cuối cùng nên họ đã chia tay và anh bạn trai đã yêu cầu chị A phải trả lại 200 triệu cho anh ấy. Anh ấy nói rằng số tiền anh đề nghị đó là để đền bù những gì anh ấy đã làm cho tôi. 

Bạn trai yêu cầu hoàn trả 200 triệu sau khi chia tay khiến cô gái bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu tính toán thử số tiền 200 triệu trong 10 năm, một năm có 365 ngày vậy chia số tiền đó ra thì một ngày sẽ tiêu khoảng 60.000 đồng.

Chị A khi bị đòi tiền như vậy, cho rằng điều đó là không công bằng. Chị A cho biết bản thân chị chưa bao giờ đòi hỏi gì ở bạn trai: “Hiện tôi đang là sinh viên, còn bạn trai cũ là nhân viên văn phòng, nhưng tôi chưa bao giờ đòi mua bất cứ thứ gì từ anh ấy.”

Chị than thở: “Anh ấy khó chịu khi tôi đề nghị cả hai hạn chế gặp nhau vì mỗi khi hẹn hò sẽ tốn chút tiền, và anh tỏ thái độ khi tôi nói rằng sẽ không đi du lịch vì tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi vẫn cố gắng đi cho bằng được với anh ấy. Thế mà giờ anh ấy yêu cầu tôi trả lại 200 triệu là bao gồm cả khoản đó.” Tôi đã quyết định quay lưng lại với một người đàn ông tồi tệ như vậy sau 10 năm hẹn hò.

Hầu hết cư dân mạng nhìn thấy điều này đều đồng cảm với cảnh ngộ của chị A. Họ để lại những bình luận như "Tại sao anh ta lại yêu cầu trả tiền trong khi bản thân A chưa vay mượn một đồng nào từ anh ấy?", "Thật tiếc cho 10 năm đó",...

Nghe tin vợ cũ sinh con, tôi tìm đến và chết lặng khi thấy đứa trẻ quá giống mình

Nghe tin vợ cũ sinh con, tôi tìm đến và chết lặng khi thấy đứa trẻ quá giống mình

Tôi ly hôn vợ đã được 7 tháng. Sau lần gặp nhau ở tòa thì chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 54 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 1 giờ 54 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé