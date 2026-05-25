Lén theo dõi hành động lạ lúc sáng sớm của mẹ chồng, tôi bàng hoàng ngã quỵ khi biết sự thật

Tâm sự 25/05/2026 23:16

Chuyện là thời gian gần đây, cứ sáng ra là tôi thấy một con mèo lạ vào nhà. Có hôm nó còn to gan ăn vụng đồ ăn sáng tôi nấu. Tôi cũng không để tâm gì mấy, nghĩ rằng chắc là mèo hàng xóm đi lung tung.

Chuyện là thời gian gần đây, cứ sáng ra là tôi thấy một con mèo lạ vào nhà. Có hôm nó còn to gan ăn vụng đồ ăn sáng tôi nấu. Tôi cũng không để tâm gì mấy, nghĩ rằng chắc là mèo hàng xóm đi lung tung.

Đến hôm đó, khi tôi đang trong bếp nấu ăn thì thấy mẹ chồng đi từ ngoài vườn vào. Sáng trời, từ xa tôi đã nhìn thấy mẹ chồng cười một mình hạnh phúc lắm. Nhưng vừa nhìn thấy tôi thì bà bỗng hoảng hốt. Linh tính thế nào tôi lại nhìn ra vườn, rõ ràng không có ai ở đó.

Hôm sau, tôi cố tình dậy sớm hơn nữa, rón rén đi ramphía vườn, vì tôi nghĩ chắc mẹ chồng đang ở đó. Thời gian gần đây, mẹ chồng tôi hay có thói quen dậy sớm tập thể dục, tưới cây sau vườn. Nhưng cả tôi và chồng đều không thấy lạ, chỉ nghĩ mẹ chồng muốn dậy sớm vận động để giữ gìn sức khỏe, thư giãn buổi sáng.

Lén theo dõi hành động lạ lúc sáng sớm của mẹ chồng, tôi bàng hoàng ngã quỵ khi biết sự thật - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tôi đi càng gần về phía vườn thì càng bàng hoàng khi phát hiện ra bí mật của mẹ chồng. Tôi thấy một người đàn ông đang đứng ngoài hàng rào, cùng mẹ chồng tôi thầm thì trò chuyện. Người đàn ông này mặc đồ thể thao như mẹ chồng tôi. Cả hai hẹn hò sáng sớm, đứng cười nói nhìn nhau âu yếm. Tôi còn nhìn thấy con mèo lạ mỗi sáng vào nhà tôi quẩn quanh dưới chân ông ta. Hóa ra đây là chủ của nó. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia thì tôi hoảng hốt vô cùng. Nhà của ông ta ở đầu hẻm, đã có gia đình.

Bố chồng tôi đã mất từ lâu, mẹ chồng tôi vẫn ở vậy với con cái. Tôi và chồng chưa bao giờ ngăn cản bà đi bước nữa. Chúng tôi còn nghĩ nếu mẹ chồng tìm được người yêu thương, chăm sóc bà thì càng mừng. Nhưng nếu giờ chồng tôi biết mẹ mình đang hẹn hò với đàn ông có gia đình thì chắc chắn anh ấy sẽ nổi trận lôi đình. Chồng tôi thương mẹ lắm, nhưng tính lại nóng nảy, làm sao chấp nhận được chuyện này.

Tôi nên làm thế nào đây? Nếu khuyên nhủ mẹ chồng thì liệu bà có giận tôi không? Còn nếu tôi nói chồng thì chưa chắc việc này khó mà giải quyết nhẹ nhàng được. Tôi thật sự thấy rối rắm.

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