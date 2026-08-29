Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (30/8-31/8), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng thăng tiến ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 29/08/2026 11:30

3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng thăng tiến ngoạn mục.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường nổi tiếng với tính cách vui vẻ, hài hước và vô cùng thân thiện. Vì thế không khó để con giáp này được mọi người xung quanh yêu mến. Khi đến một môi trường mới, người tuổi Mão hiếm khi cảm thấy hoang mang, lo lắng và luôn hoà nhập rất nhanh. Trong công việc, con giáp này sẽ gặp được vô số thuận lợi nhờ vào sự hóm hỉnh của mình. 

Nhờ được thần may mắn chiếu mệnh mà con giáp may mắn này làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Ngoài khoản tiền lương cố định hàng tháng, con giáp này sẽ nhận thêm tiền thưởng từ một vài dự án trước đó. Nếu đang thích những món đồ đắt đỏ, tuổi Mão có thể thoái mái “xuất ví” mà không cần lo lắng gì.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (30/8-31/8), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng thăng tiến ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vì luôn mong muốn bản thân sẽ có một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ và sống hạnh phúc, êm ấm bên gia đình mà người tuổi Mùi luôn âm thầm làm việc một cách chăm chỉ. Nhờ được Thần Tài chiếu mệnh mà con giáp này sẽ gặt hái được không ít thành quả xứng đáng.

Trong công việc, họ không chỉ nhanh chóng làm tốt nhiệm vụ được giao mà còn hoàn thành chúng trước thời hạn. Sự đen đủi và những rắc rối trước đó sẽ được con giáp này xử lý trong tích tắc. Công việc hanh thông cũng giúp tiền bạc của người tuổi Mùi thêm phần khởi sắc. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (30/8-31/8), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng thăng tiến ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được nhiều người yêu mến vì tính tình hiền lành, hiểu biết, biết đối nhân xử thế. Con giáp này giỏi lập kế hoạch, dám nghĩ dám làm. Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió nhưng họ không vì thế mà nản lòng, bỏ cuộc. 

Sau đêm nay, người tuổi Mùi hưởng trọn lộc trời, tiền bạc ào ào chảy vào nhà. Công việc của họ tiến triển từng ngày, đặc biệt là ở những người làm đầu tư, kinh doanh. Người tuổi này nếu mới khởi nghiệp cũng dần ổn định công việc. Họ dùng năng lực, kinh nghiệm của mình để đạt được thành tựu xuất sắc. Nếu biết nắm bắt những cơ hội phù hợp với mình, con giáp này có cả tiền tài, danh vọng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (30/8-31/8), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng thăng tiến ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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