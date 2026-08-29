Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/8/2026, 3 con giáp Thương Quan cảnh báo cẩn trọng tiền tài, vướng phải Tỷ Kiên Tiểu Nhân quấy phá, sự nghiệp lao dốc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/8/2026, người tuổi Tỵ không suôn sẻ trong công việc vì vướng phải Tỷ Kiên. Không ai chết vì thất tình cả, người ta dễ chết vì hết tiền hơn nên hãy cứ tập trung cho công việc trước đã. Vì là con giáp sống tình cảm nên Tỵ rất dễ bị người khác lợi dụng, lừa lọc chỉ vì nhẹ dạ cả tin, lơ là trong công việc.

Còn về tài vận, Tỵ chịu nhiều áp lực tiền bạc do gặp Tương Hình cục. Đừng thất vọng làm gì, cuộc đời này đôi lúc phải chấp nhận hy sinh tiền bạc để đổi lấy sự bình yên. Nay hãy cẩn thận trong mọi hành động vì bạn dễ phải đền tiền vì những lỗi sai ngớ ngẩn trong công việc.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/8/2026, đem lại sự mất mát và thất vọng tràn trề cho tuổi Tuất. Bản mệnh không có tâm trạng làm việc, đầu óc không thể tập trung, thường xuyên bỏ dở nhiệm vụ đang làm. Những người vừa bước vào công ty mới thì đối diện với ánh mắt lạnh lùng từ đồng nghiệp khiến bản mệnh khá tủi thân.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, có nhiều tác động tiêu cực châm ngòi cho những xung đột nảy lửa trong tình yêu của bản mệnh. Thời gian này, bản mệnh có nhiều suy nghĩ ngổn ngang nhưng người ấy không chịu lắng nghe và thông cảm khiến cho bản mệnh vô cùng mệt mỏi.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/8/2026, tuổi Dần không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Dần hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Dần cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

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