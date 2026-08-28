Sau 1 năm đột quỵ, sức khỏe của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn giờ thế nào?

Hậu trường 28/08/2026 15:39

Nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn và quản lý vừa trở lại căn bếp và quay video nấu món bánh canh bột gạo trong căn chòi lá giữa vườn chuối ở Tây Ninh.

Sau hơn một năm điều trị và phục hồi sau cơn đột quỵ, Huỳnh Anh Tuấn mới đây xuất hiện trong một video nấu ăn cùng quản lý tại căn chòi lá giữa vườn chuối ở Tây Ninh. Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên trở lại không gian từng gắn liền với những video ẩm thực được khán giả yêu thích.

Trong video, Huỳnh Anh Tuấn trông khá khỏe mạnh, da dẻ hồng hào và tinh thần vui vẻ. Anh cùng quản lý chuẩn bị món bánh canh bột gạo, không khí vẫn gần gũi, giản dị như những video trước đây. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể nhận thấy nam diễn viên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Khả năng giao tiếp của anh còn hạn chế, giọng nói chưa rõ và tay phải vẫn yếu.

Sau 1 năm đột quỵ, sức khỏe của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn giờ thế nào? - Ảnh 1
Nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau thời gian điều trị đột quỵ

Quản lý Huỳnh Anh Tuấn cho biết căn chòi lá đã đóng cửa trong thời gian dài kể từ khi nam diễn viên gặp biến cố sức khỏe. Trước đây, nơi này từng thu hút sự chú ý khi Huỳnh Anh Tuấn rời thành phố về quê, dựng chòi và thực hiện các video nấu ăn dân dã.

Theo quản lý, hiện Huỳnh Anh Tuấn đang sinh sống tại TP.HCM để tiếp tục điều trị và tập phục hồi. Dù vậy, nam diễn viên vẫn nhớ căn chòi ở Tây Ninh. Không gian từng nhộn nhịp nay trở nên vắng vẻ khi các hoạt động quay video phải tạm dừng.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, bắt đầu đóng phim từ năm 1989 và từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như “Những nẻo đường phù sa”, “Anh em nhà bác sĩ”, “Thiên sứ 99”, “Để Mai tính” hay “Công tử Bạc Liêu”. Trong nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh được xem là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Năm 2025, Huỳnh Anh Tuấn được khán giả đặc biệt yêu thích khi phát triển nội dung nấu ăn trên mạng xã hội. Những video mang màu sắc dân dã, cách trò chuyện dí dỏm giúp kênh cá nhân của nam diễn viên thu hút lượng người xem đáng kể.

Sau 1 năm đột quỵ, sức khỏe của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn giờ thế nào? - Ảnh 2
Sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng vì đột quỵ tim và não, Huỳnh Anh Tuấn được xuất viện

Tuy nhiên, đến tháng 6/2025, anh bất ngờ gặp cơn đột quỵ và phải nhập viện cấp cứu. Sau thời gian điều trị, nam diễn viên vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Khi mới trở về nhà, tay của anh gần như không thể cử động, khiến gia đình không khỏi lo lắng.

Sau khoảng hai tháng điều trị và tập luyện phục hồi, sức khỏe Huỳnh Anh Tuấn có nhiều chuyển biến tích cực. Anh dần có thể đi lại và thực hiện một số sinh hoạt thường ngày. Hiện tại, nam diễn viên vẫn tiếp tục quá trình phục hồi, thỉnh thoảng xuất hiện trong những video nấu ăn đơn giản tại nhà.

Sự trở lại căn chòi lá lần này không chỉ gợi nhớ một thời gian hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, mà còn cho thấy những tín hiệu đáng mừng trên hành trình hồi phục của Huỳnh Anh Tuấn.

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