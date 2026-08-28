Chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai ảnh bạn gái mang bầu, lời nhắn trong ngày sinh nhật gây chú ý

Hậu trường 28/08/2026 15:18

Sau nhiều tháng đối mặt với không ít lời bàn tán, Vũ Thúy Quỳnh dường như đã đón món quà sinh nhật đặc biệt nhất ở tuổi 28.

Sau nhiều tháng vướng những lời bàn tán về chuyện tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh dường như đã đón sinh nhật tuổi 28 bằng một món quà đặc biệt. Đó không phải món quà xa xỉ hay màn thể hiện tình cảm cầu kỳ, mà là bài đăng của Đức Phạm, chồng cũ Diệp Lâm Anh cùng loạt hình ảnh khiến mối quan hệ của cả hai một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Trên trang cá nhân, Đức Phạm đăng tải một bài viết dài, nhìn lại những biến cố bản thân từng trải qua và những bài học anh nhận được từ bố mẹ. Nam doanh nhân thừa nhận đã có những việc làm chưa đúng khiến bố mẹ phải lo lắng, đồng thời nhận ra cha mẹ ngày càng lớn tuổi và bản thân cần trưởng thành hơn.

Đáng chú ý, Đức Phạm nhấn mạnh trách nhiệm của một người cha và mong muốn trở thành điểm tựa cho con cái, giống như cách bố anh từng bảo vệ mình. Cuối bài viết, anh gửi lời nhắn: “Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi”.

Chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai ảnh bạn gái mang bầu, lời nhắn trong ngày sinh nhật gây chú ý - Ảnh 1
Không ít cư dân mạng cho rằng đây không đơn thuần là một bài đăng chia sẻ cảm xúc, mà còn là cách Đức Phạm công khai nhìn nhận Vũ Thúy Quỳnh như một phần trong gia đình mình

Đi kèm dòng tâm sự là loạt ảnh đời thường của gia đình. Bên cạnh những khoảnh khắc Đức Phạm xuất hiện cùng hai con chung với Diệp Lâm Anh, Vũ Thúy Quỳnh cũng góp mặt trong một số hình ảnh. Đặc biệt, nam doanh nhân lần đầu đăng bức ảnh ôm bạn gái khi cô đang mang thai, với bụng bầu khá lớn.

Động thái này lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng việc Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện cùng các con và được Đức Phạm công khai hình ảnh trong một bài viết nói nhiều về gia đình mang ý nghĩa đặc biệt. Dù không trực tiếp nhắc đến những ồn ào trước đó, nam doanh nhân dường như muốn thể hiện quan điểm về trách nhiệm và sự đồng hành với người thân.

Trước đó, Vũ Thúy Quỳnh từng đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực liên quan đến chuyện tình cảm. Người đẹp sinh năm 1998 từng chia sẻ cảm giác tủi thân khi đọc những lời nhận xét thiếu thiện chí về việc mang thai và mối quan hệ với Đức Phạm. Chính vì vậy, bài đăng lần này nhận được nhiều sự đồng cảm từ một bộ phận khán giả.

Dưới bài viết, bạn bè và cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi, đồng thời hy vọng Đức Phạm sẽ tiếp tục yêu thương, trân trọng và có trách nhiệm với gia đình.

Chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai ảnh bạn gái mang bầu, lời nhắn trong ngày sinh nhật gây chú ý - Ảnh 2Chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai ảnh bạn gái mang bầu, lời nhắn trong ngày sinh nhật gây chú ý - Ảnh 3
Đúng dịp sinh nhật tuổi 28 của Vũ Thúy Quỳnh, doanh nhân Đức Phạm có động thái khiến nhiều người cho rằng anh đã chính thức dành cho bạn gái một sự khẳng định đầy ý nghĩa

Chuyện tình giữa Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh được công khai sau thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò. Từ đó, cả hai nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận với những thông tin xoay quanh chuyện tình cảm, cuộc sống chung và việc mang thai.

Trong bối cảnh đó, bài đăng đúng dịp sinh nhật Vũ Thúy Quỳnh được xem là một dấu mốc đáng chú ý. Không có lời tuyên bố quá lớn, nhưng hình ảnh người phụ nữ mang thai được bạn trai công khai bên cạnh gia đình cùng thông điệp về trách nhiệm đã phần nào cho thấy Đức Phạm đang hướng tới một chặng đường mới.

Với Vũ Thúy Quỳnh, món quà sinh nhật lần này có lẽ không nằm ở giá trị vật chất, mà ở cảm giác được người mình yêu công khai đồng hành và cùng hướng về một gia đình phía trước.

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