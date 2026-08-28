Kể từ ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 28/08/2026 15:57

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ bùng nổ tài lộc", sự nghiệp thăng tiến vượt bậc khó ai ngờ. Người làm công ăn lương tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Cuối tuần chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt. Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng.

Ngoài ra, cuộc sống của con giáp may mắn này sắp tới sẽ luôn tràn ngập những điều bất ngờ thú vị và niềm vui, hạnh phúc. Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có những tiến triển tốt đẹp. Nếu đã có tình yêu, tình cảm giữa hai bạn sẽ bền chặt hơn.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Được quý nhân đánh giá cao nên người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn, gặt hái được thành công dễ dàng hơn, tìm được cơ hội tốt để trở nên giàu có. Đặc biệt, với người làm ăn, phương diện tài lộc tiến triển khá tích cực. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá từ các hoạt động đầu tư, buôn bán. Với những người làm nghề tự do, người làm đầu tư thì phương diện tài lộc có đột phá. 

Bên cạnh đó, thần tình yêu cũng sẽ mỉm cười với những người còn độc thân. Bạn có thể sẽ tìm được một người tri âm tri kỉ, hiểu những gì bạn đã trải qua và lắng nghe chân thành cảm xúc của bạn. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc suôn sẻ nên tuổi Mùi không cần phải lo lắng gì về vấn đề tài chính nhờ nguồn thu nhập ổn định và đều đặn, nhờ đó bạn có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn của mình. Song, bạn cũng phải luôn tiết kiệm để đảm bảo cho tương lai không phải nhờ vả hay dựa dẫm vào ai.

Bên cạnh đó, Thực thần trợ mệnh, có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn dễ xây dựng được những mối quan hệ xã giao, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt, xấu để tránh tình trạng bị lợi dụng, khiến bản thân chịu thiệt thòi sau này.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý.

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