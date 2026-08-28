Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn bùng nổ, VÀNG RÓT VÀO TÚI ẦM ẦM, công danh sự nghiệp thăng hoa, một bước lên hương

Tử vi 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thân nên tận dụng sức mạnh mà Tam hội mang lại để có thể cải thiện mối quan hệ hiện tại. Hứa hẹn vận trình tình cảm của bạn sẽ tốt đẹp hơn trong giai đoạn này. Bạn lúc nào cũng thầm nhủ tìm đâu cho ra người trong mộng, mà không hề biết, người ấy rất có thể là ai đó bạn thân quen đấy.

Chính Tài giúp tuổi Thân cải thiện tài chính với sự giúp đỡ của người quen trong ngày hôm nay. Một số người mới kinh doanh cũng nhận được nhiều tín hiệu tích cực, đơn hàng đang ngày càng tăng lên.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày cuối tuần, nhờ Tam Hợp cục hỗ trợ nên tuổi Thìn rất may mắn trong công việc ngày mới. Người làm kinh doanh buôn bán gặp được khách hàng tốt và hay được khách khen ngợi vì tính tình cởi mở, vui vẻ, chuyên nghiệp. Những người làm trong ngành thủy hải sản, nông lâm, xây dựng sẽ tránh được tai họa không mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc của con giáp này cũng tăng tiến nhờ có Thực Thần nâng đỡ. Gần đây tài vận của bản mệnh tươi sáng hơn hẳn, tiền ăn tiêu thoải mái, còn có được những khoản tích lũy riêng cho bản thân phòng lúc ốm đau. Một số người sẽ được mời đi ăn hoặc được tặng quà bất ngờ.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 2 ngày cuối tuần, đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Mùi nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên tuổi Mùi sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

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