Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Diệp Lâm Anh hiếm hoi nói về bạn trai kém 11 tuổi

Diệp Lâm Anh vừa đăng tải hình ảnh tình tứ bên bạn trai trên trang cá nhân. Cả hai nắm tay khi đứng trước biển.

Diệp Lâm Anh mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh tình tứ bên bạn trai trên trang cá nhân. Trong khung cảnh biển xanh và ánh nắng, cả hai nắm tay nhau đầy tình cảm. Kèm theo những khoảnh khắc ngọt ngào, nữ nghệ sĩ viết một dòng trạng thái đầy cảm xúc về tình yêu và sự bình yên. Cô chia sẻ rằng dù là bình minh hay hoàng hôn, ánh nắng đều đẹp nếu con người biết tận hưởng. Diệp Lâm Anh cũng nhắn nhủ bản thân không cần quá bận tâm đến chuyện được và mất, bởi cuộc đời vốn không dài. Với cô, khi có người thương mình và vui khi nhìn thấy mình hạnh phúc, hãy cứ tận hưởng những điều giản dị và trân trọng người đang ở bên cạnh.

Cùng thời điểm, Phạm Kiên cũng đăng tải hình ảnh lãng mạn bên bạn gái. Cả hai dành cho nhau những cử chỉ thân mật, nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Người mẫu Phạm Kiên khoe khoảnh khắc nhìn Diệp Lâm Anh đắm đuối khi cả hai tận hưởng chuyến du lịch tại Vĩnh Hy Thời gian gần đây, Diệp Lâm Anh và bạn trai kém 11 tuổi không còn quá kín tiếng về mối quan hệ. Trong dịp sinh nhật tuổi 37 của nữ nghệ sĩ, Phạm Kiên được cho là đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ với không gian được trang trí bằng hàng nghìn bông hồng. Diệp Lâm Anh sau đó đăng ảnh và gửi lời cảm ơn bạn trai vì món quà đặc biệt.

Cặp đôi cũng thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch và trekking. Đáng chú ý, Phạm Kiên từng xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường bên các con của Diệp Lâm Anh. Điều này khiến nhiều người nhận xét mối quan hệ của cả hai đang ngày càng gắn bó. Sau những biến cố trong cuộc hôn nhân trước, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ rằng cô đã mở lòng với một mối quan hệ mới và cảm thấy tích cực, bình yên hơn. Những động thái gần đây cho thấy nữ nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống riêng theo cách thoải mái hơn. Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm Bạn trai Diệp Lâm Anh là Phạm Kiên, sinh năm 2000. Anh từng theo học ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Nam diễn viên sở hữu chiều cao khoảng 1,85 m, vóc dáng săn chắc và gương mặt góc cạnh. Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, từng tham gia chương trình “Chị đẹp đạp gió” mùa đầu tiên và sau đó trở thành thành viên nhóm nhạc LUNAS. Năm 2024, cô góp mặt trong “Nữ hoàng vũ đạo đường phố” phiên bản Việt với vai trò giám khảo. Sau nhiều thăng trầm, Diệp Lâm Anh dường như đang lựa chọn sống nhẹ nhàng hơn: yêu một người khiến mình hạnh phúc, trân trọng hiện tại và không ngại nắm tay người mình thương.

Chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai ảnh bạn gái mang bầu, lời nhắn trong ngày sinh nhật gây chú ý Sau nhiều tháng đối mặt với không ít lời bàn tán, Vũ Thúy Quỳnh dường như đã đón món quà sinh nhật đặc biệt nhất ở tuổi 28.

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