Sức khỏe của nghệ sĩ Mã Trung suy giảm dần sau biến cố đột quỵ và các đợt điều trị bệnh tim. Trước đó, ông từng phẫu thuật, đặt stent tim và vừa mới xuất viện trở về nhà cách đây vài ngày.

Theo thông tin từ VietNamNet, diễn viên Mai Sơn Lâm cho biết anh được gia đình Mã Trung thông báo nam nghệ sĩ vừa qua đời hồi rạng sáng 25/8 sau thời gian lâm bạo bệnh.

Trong ký ức của Mai Sơn Lâm, Mã Trung là người anh yêu nghề, hiền lành, tốt bụng, sống dĩ hòa vĩ quý và luôn quan tâm, chăm sóc tận tình cho đàn em cũng như bạn diễn.

"Hôm qua, khi thấy sức khỏe yếu và mệt nhiều, vợ anh có khuyên nên vào lại bệnh viện. Tuy nhiên do quá mệt và không còn sức di chuyển, anh xin nằm nghỉ một chút rồi trút hơi thở cuối cùng ngay tại nhà", diễn viên Mai Sơn Lâm chia sẻ.

Trong nghề, Mã Trung cần mẫn, chuyên nghiệp. Không chỉ giỏi nghề, cách đối nhân xử thế của nghệ sĩ với đồng nghiệp và mọi người xung quanh luôn khiến ai nấy đều trân trọng. Hiện gia đình nghệ sĩ Mã Trung đang bối rối để lo hậu sự nên không tiện chia sẻ thêm.

Lễ viếng nghệ sĩ Mã Trung diễn ra chiều cùng ngày tại tư gia ở phường An Hội Tây, TPHCM. Lễ động quan vào sáng 28/8, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi.

Nghệ sĩ Mã Trung qua đời

Theo thông tin từ báo Lao Động, nghệ sĩ Mã Trung tên thật là Mã Văn Trung, sinh năm 1953. Ông bắt đầu đóng phim từ giữa thập niên 1980, từng hợp tác với các đạo diễn Lê Hoàng Hoa, Lý Huỳnh.

Một trong những vai diễn đầu tiên của ông là nhân vật sĩ quan trong bộ phim nổi tiếng “Ván bài lật ngửa”. Đầu thập niên 1990, ông tham gia nhiều phim cổ trang cùng các diễn viên Việt Trinh, Diễm Hương, Lý Hùng.

Với ánh mắt sắc, hàng ria mép mỏng cùng gương mặt lạnh, Mã Trung thường được giao các vai giang hồ hoặc “ông trùm” quyền lực. Trong sự nghiệp, ông sở hữu hơn 100 vai diễn ở cả điện ảnh lẫn truyền hình.

Việc hóa thân quá thành công vào các nhân vật phản diện từng khiến Mã Trung gặp những tình huống dở khóc dở cười. Năm 2016, khi đi ăn đêm ở chợ Tân Định, ông bị một người bán vé số nhận ra rồi gọi là trùm xã hội đen, buôn người và bán ma túy. Nam diễn viên phải giải thích đó chỉ là những nhân vật trên phim.

Sinh thời, Mã Trung thừa nhận có lúc buồn vì bị khán giả mặc định ngoài đời cũng có tính cách giống những vai ác ông thể hiện trên phim.

Mã Trung gắn liền với các dạng vai phản diện

Phía sau hình ảnh dữ dằn trên màn ảnh, Mã Trung có cuộc hôn nhân kéo dài hơn nửa thế kỷ với bà Thu Hương. Hai người có ba con gái. Ông từng nói vợ con là hậu phương vững chắc, giúp mình an tâm theo đuổi nghệ thuật.

Thời gian đầu, thu nhập từ diễn xuất không đủ trang trải cuộc sống, ông từng phải tạm rời phim trường gần 10 năm. Khi các con lớn và kinh tế gia đình ổn định, Mã Trung trở lại với niềm đam mê.

Năm 2015, ông từng bị đột quỵ khi đang quay phim nhưng may mắn qua cơn nguy kịch. Dù sức khỏe suy giảm, nam diễn viên vẫn nhớ phim trường và tiếp tục đóng phim khi điều kiện cho phép. “Bẫy tình kẻ thế thân” là một trong những dự án cuối cùng ông tham gia.