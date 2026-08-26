4 tháng cuối năm 2026, 3 con giáp tiền chất đầy kho, LÀM MỘT THU MƯỜI, lộc đỏ như son, tình duyên cực vượng

Trong 4 tháng cuối năm 2026 trở đi người tuổi Mão gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Con giáp đón nhận tin vui về tiền bạc, có thể bản mệnh được nhận thưởng hoặc ai đó vừa trả con giáp này tiền thưởng hoặc tiền nợ. Thế nhưng con giáp này lưu ý rằng đừng vì vui quá mà chi tiêu hoang phí mà hãy tích góp vốn liếng cho các kế hoạch tương lai.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 4 tháng cuối năm 2026 trở đi, người tuổi Thìn nhờ gặp Tam Hợp với địa chi ngày nên nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đong đầy hạnh phúc. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm suôn sẻ trở thành động lực để bạn thêm cố gắng trong sự nghiệp. Mọi việc trong ngày khá hanh thông, bản mệnh không gặp phải khó khăn nào, lại được đồng nghiệp luôn ở bên tương trợ những lúc cần thiết.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 4 tháng cuối năm 2026 trở đi nhờ cục diện Lục Hợp tương trợ, những vấn đề khiến người tuổi Sửu phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều được giải quyết ổn thỏa. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, phương diện tài lộc của Sửu cũng khá sáng. Ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để.

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