Giá vàng hôm nay, ngày 26/8/2026: Giảm nhẹ sau vài phiên tăng dựng đứng

Đời sống 26/08/2026 09:24

Hôm nay, ngày 26/8/2026 giá vàng thị trường quốc tế điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh, khi có lúc áp sát 4.700 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn vẫn ở vùng cao, quanh 152 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng trong nước đứng yên dù kim loại quý thế giới điều chỉnh giảm sau khi tăng mạnh trước đó. Điều đặc biệt là giá vàng giữa các công ty có sự chênh lệch khá cao.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC giữa các đơn vị kinh doanh có sự chênh lệch lớn, lên 1,5 - 2 triệu đồng mỗi lượng. Đơn cử ACB mua vào 149,5 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC , Phú Quý… có giá thấp hơn, mua vào 147,6 triệu đồng, bán ra 150,6 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 không thay đổi so với trước đó. Công ty SJC mua vào 147,1 triệu đồng, bán ra 150,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 148 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng… Giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC gần như không thay đổi vào đầu ngày, trong khi kim loại quý thế giới lại giảm, kéo chênh lệch lên giữa vàng thế giới và trong nước lên hơn 3 triệu đồng mỗi lượng đối với vàng miếng SJC, còn vàng nhẫn từ 2,5 - 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/8/2026: Giảm nhẹ sau vài phiên tăng dựng đứng - Ảnh 1
Giá vàng nhẫn 4 số 9 không thay đổi so với trước đó. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, sau khi có lúc giảm mạnh phiên đêm qua, vàng thế giới đã hồi phục. Lúc 8h30, vàng thế giới giao dịch quanh vùng giá 4.640 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 25/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.615 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.673 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 6,5%, tương ứng tăng 280 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 4,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 25/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 25/8 giảm khoảng 38 USD (-0,9%) xuống 4.615 USD/ounce. Giá bạc giảm 1,4 USD xuống 67,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm từ đỉnh cao 3 tháng sau vài phiên tăng vọt, từ mức 4.350 USD/ounce hôm 19/8 lên gần 4.700 USD/ounce trong phiên 25/8. Một đồng USD hồi phục nhẹ đã thúc đẩy một số nhà đầu tư chốt lời.

Thị trường đang giằng co giữa tăng trưởng kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cân nhắc thận trọng về hướng đi của lãi suất.

Việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Mỹ giảm 23.000, trong khi CPI tăng 3,4% và CPI lõi tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Biên bản Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) tháng 7 cho thấy 3 quan chức ủng hộ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Giới đầu tư đang chờ báo cáo PCE công bố vào thứ Tư và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole vào thứ Sáu để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed trong những tháng tới.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/8/2026: Tăng thêm 600 nghìn/lượng, có thương hiệu tăng lên 153 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 25/8/2026: Tăng thêm 600 nghìn/lượng, có thương hiệu tăng lên 153 triệu

Hôm nay, ngày 25/8/2026 giá vàng tiếp tục tăng. Vàng miếng SJC tăng thêm 600.000 đồng/lượng, đẩy giá bán lên 150,6 triệu đồng/lượng.

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