Thúy Diễm tăng 16kg trong 7 tháng, tiết lộ lý do khiến nhiều người bất ngờ

Thúy Diễm mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh của bản thân cách đây khoảng một năm để so sánh với diện mạo hiện tại. Nữ diễn viên hài hước tiết lộ trong 7 tháng mang thai lần hai, cô đã tăng “sương sương 16 kg”.

Thúy Diễm mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh của bản thân cách đây khoảng một năm để so sánh với diện mạo hiện tại. Nữ diễn viên hài hước tiết lộ trong 7 tháng mang thai lần hai, cô đã tăng “sương sương 16 kg”. Con số này khiến chính Thúy Diễm cũng phải bật cười và đặt câu hỏi liệu sau khi hoàn thành “nhiệm kỳ” làm mẹ lần hai, cô có thể trở lại vóc dáng trước đây hay không. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết: “Tầm 1 năm trước tung tăng giao diện này phim trường, bây giờ nằm nhà im ru để thực hiện chạy KPI cho cuộc đời đủ nếp đủ tẻ mà đôi lúc nhìn lại giật mình”. Sau đó, cô tiếp tục tự trêu bản thân: “Hiệp 2 này mới 7 tháng lên sương sương 16 kí rồi, liệu sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2 bà có giảm được không bà Diễm”.

Thúy Diễm gây chú ý khi tiết lộ đã tăng 16kg trong 7 tháng khi mang thai lần hai Cách chia sẻ dí dỏm của Thúy Diễm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Thay vì tỏ ra áp lực trước sự thay đổi của cơ thể, nữ diễn viên đón nhận việc tăng cân khá thoải mái và xem đây là một phần tự nhiên trong hành trình mang thai. Hình ảnh được Thúy Diễm đăng tải cũng tạo ra sự tương phản rõ rệt. Một bên là nữ diễn viên với vóc dáng gọn gàng, năng động trên phim trường cách đây một năm; bên còn lại là hình ảnh mẹ bầu đang dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi tại nhà để chuẩn bị đón em bé thứ hai.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Thúy Diễm và ông xã Lương Thế Thành chính thức xác nhận tin vui mang thai lần hai. Sau nhiều năm gia đình có ba thành viên, cặp đôi chuẩn bị đón thêm một em bé, đồng thời con trai đầu lòng cũng sắp trở thành anh. Lương Thế Thành từng bày tỏ niềm hạnh phúc khi biết vợ mang thai Lương Thế Thành từng bày tỏ niềm hạnh phúc khi biết vợ mang thai. Nam diễn viên cũng chủ động sắp xếp công việc để có thêm thời gian đồng hành, chăm sóc và đưa đón bà xã trong thai kỳ. So với lần mang thai đầu tiên, Thúy Diễm cho biết cơ thể lần này có nhiều thay đổi, trong đó tình trạng ốm nghén và sức khỏe nhạy cảm hơn. Đến tháng 8, nữ diễn viên đã bước vào những tháng cuối thai kỳ. Dù tăng tới 16 kg, cô vẫn giữ tinh thần vui vẻ và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ. Với Thúy Diễm, thay đổi cân nặng lúc này dường như không phải điều đáng lo, bởi điều cô mong chờ nhất vẫn là em bé chào đời khỏe mạnh. Sau nhiều năm kết hôn, Thúy Diễm và Lương Thế Thành đang háo hức chuẩn bị cho một chương mới của gia đình. Việc tạm rời xa phim trường để tập trung dưỡng thai cũng giúp nữ diễn viên có thêm thời gian tận hưởng hành trình làm mẹ lần thứ hai. Còn chuyện giảm cân sau sinh, có lẽ sẽ là “nhiệm vụ” tiếp theo mà chính Thúy Diễm đang vui vẻ chờ đón.

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