Thu Trang lên tiếng sau khi xuất hiện thông tin cô bị tai nạn nghiêm trọng

Hậu trường 22/08/2026 16:10

Mới đây, diễn viên Thu Trang xác nhận cô gặp tai nạn tại Vũng Tàu (TPHCM) khoảng một tháng trước. Hiện nữ diễn viên đã ổn định sức khỏe và vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường.

Theo thông tin  từ báo Dân trídiễn viên Thu Trang xác nhận cô gặp tai nạn tại Vũng Tàu (TPHCM) khoảng một tháng trước. Hiện nữ diễn viên đã ổn định sức khỏe và vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường.

Thu Trang cho biết tai nạn xảy ra khi cô bị đập vào cánh cửa. Ban đầu, cô nghĩ vết thương không nghiêm trọng nhưng sau đó nhận ra vết thương khá nặng, phải khâu khoảng 20 mũi và để lại sẹo trên mặt.

“Đây cũng chỉ là một tai nạn nhỏ, tôi bị đập vào cánh cửa. Lúc đầu tôi nghĩ vết thương nhẹ, không ngờ lại bị nhiều và nặng như vậy, còn để lại sẹo trên mặt. Tôi phải khâu khoảng 20 mũi và đang trong quá trình dưỡng thương”, cô kể.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện status của một người bảo rằng họ tình cờ bắt gặp một bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng rất nặng, và chia sẻ ngờ ngợ đó là một nữ diễn viên nổi tiếng. Kể từ đó rất nhiều cái tên T.T được suy đoán và Thu Trang là người được nhắc đến nhiều nhất.

Thu Trang lên tiếng sau khi xuất hiện thông tin cô bị tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 1
Thu Trang xác nhận từng gặp tai nạn tại Vũng Tàu hơn một tháng trước

Theo thông tin  từ báo Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Tiến Luật - chồng Thu Trang - cũng có status nói rõ về việc này. Anh cho biết rất nhiều người gọi điện thoại, hỏi thăm anh về tin đồn trên mạng xã hội.

 

Anh hài hước nói bà con nghi Thu Trang bị "tém", tức là bị anh… tác động vật lý. "Dạ không có chuyện bị tém đâu nha, bị té ạ. Chuyện qua cũng một thời gian rồi, giờ Trang đang trong giai đoạn bình phục.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hỏi thăm bà 13 (một vai diễn của Thu Trang trong phim). Với lại đừng ai đồn tui tác động bả nha, tui không có lá gan đủ lớn đâu nhen!" - Tiến Luật dí dỏm.

Tiến Luật cũng bày tỏ lòng biết ơn với những người anh em ngay thời điểm đó đã không hoảng loạn, mà tức tốc giúp đỡ đưa Thu Trang đến bệnh viện. Dù có người run quá đã ghi hồ sơ nhập viện nghề nghiệp của Thu Trang là… người mẫu!

Thu Trang lên tiếng sau khi xuất hiện thông tin cô bị tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 2
Tiến Luật là chỗ dựa vững chắc khi Thu Trang gặp tai nạn 

Diễn viên Huỳnh Phương và Khả Như cũng đã cung cấp liệu trình để các vết thương của Thu Trang mau liền sẹo. Luật cho biết nhà anh không chia sẻ thông tin Thu Trang gặp tai nạn vì sợ gia đình của Trang ở Long An sẽ lo lắng.

Giờ khi sức khỏe của Trang đã bình phục, anh đưa vợ về thăm quê để gia đình an tâm về con gái cưng. Trong thời gian dưỡng thương, Thu Trang cũng tranh thủ có chuyến đi Đà Lạt cùng gia đình, nên khi chuyện cô gặp sự cố ồn ào trên mạng khiến nhiều người bất ngờ.

Hiện Thu Trang, Tiến Luật chuẩn bị cho đợt quảng bá bộ phim Quý tử vượt giàu ra rạp trong dịp lễ 2-9 năm nay.

Liên Bỉnh Phát lên tiếng giữa ồn ào Trấn Thành bị chỉ trích 'xấu tính'

Liên Bỉnh Phát lên tiếng giữa ồn ào Trấn Thành bị chỉ trích 'xấu tính'

Mới đây, Trấn Thành bất ngờ bị réo tên trên Threads sau khi một số khán giả cho rằng nam MC có thái độ “xấu tính” với Liên Bỉnh Phát trong Running Man Vietnam.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Thu Trang diễn viên Thu Trang bị tai nạn sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 1 giờ 47 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 2 giờ 47 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 3 giờ 47 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 4 giờ 47 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?