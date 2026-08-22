Mới đây, diễn viên Thu Trang xác nhận cô gặp tai nạn tại Vũng Tàu (TPHCM) khoảng một tháng trước. Hiện nữ diễn viên đã ổn định sức khỏe và vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, diễn viên Thu Trang xác nhận cô gặp tai nạn tại Vũng Tàu (TPHCM) khoảng một tháng trước. Hiện nữ diễn viên đã ổn định sức khỏe và vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường. Thu Trang cho biết tai nạn xảy ra khi cô bị đập vào cánh cửa. Ban đầu, cô nghĩ vết thương không nghiêm trọng nhưng sau đó nhận ra vết thương khá nặng, phải khâu khoảng 20 mũi và để lại sẹo trên mặt.

“Đây cũng chỉ là một tai nạn nhỏ, tôi bị đập vào cánh cửa. Lúc đầu tôi nghĩ vết thương nhẹ, không ngờ lại bị nhiều và nặng như vậy, còn để lại sẹo trên mặt. Tôi phải khâu khoảng 20 mũi và đang trong quá trình dưỡng thương”, cô kể. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện status của một người bảo rằng họ tình cờ bắt gặp một bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng rất nặng, và chia sẻ ngờ ngợ đó là một nữ diễn viên nổi tiếng. Kể từ đó rất nhiều cái tên T.T được suy đoán và Thu Trang là người được nhắc đến nhiều nhất.

Thu Trang xác nhận từng gặp tai nạn tại Vũng Tàu hơn một tháng trước Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Tiến Luật - chồng Thu Trang - cũng có status nói rõ về việc này. Anh cho biết rất nhiều người gọi điện thoại, hỏi thăm anh về tin đồn trên mạng xã hội. Anh hài hước nói bà con nghi Thu Trang bị "tém", tức là bị anh… tác động vật lý. "Dạ không có chuyện bị tém đâu nha, bị té ạ. Chuyện qua cũng một thời gian rồi, giờ Trang đang trong giai đoạn bình phục. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hỏi thăm bà 13 (một vai diễn của Thu Trang trong phim). Với lại đừng ai đồn tui tác động bả nha, tui không có lá gan đủ lớn đâu nhen!" - Tiến Luật dí dỏm. Tiến Luật cũng bày tỏ lòng biết ơn với những người anh em ngay thời điểm đó đã không hoảng loạn, mà tức tốc giúp đỡ đưa Thu Trang đến bệnh viện. Dù có người run quá đã ghi hồ sơ nhập viện nghề nghiệp của Thu Trang là… người mẫu! Tiến Luật là chỗ dựa vững chắc khi Thu Trang gặp tai nạn Diễn viên Huỳnh Phương và Khả Như cũng đã cung cấp liệu trình để các vết thương của Thu Trang mau liền sẹo. Luật cho biết nhà anh không chia sẻ thông tin Thu Trang gặp tai nạn vì sợ gia đình của Trang ở Long An sẽ lo lắng. Giờ khi sức khỏe của Trang đã bình phục, anh đưa vợ về thăm quê để gia đình an tâm về con gái cưng. Trong thời gian dưỡng thương, Thu Trang cũng tranh thủ có chuyến đi Đà Lạt cùng gia đình, nên khi chuyện cô gặp sự cố ồn ào trên mạng khiến nhiều người bất ngờ. Hiện Thu Trang, Tiến Luật chuẩn bị cho đợt quảng bá bộ phim Quý tử vượt giàu ra rạp trong dịp lễ 2-9 năm nay.

Liên Bỉnh Phát lên tiếng giữa ồn ào Trấn Thành bị chỉ trích 'xấu tính' Mới đây, Trấn Thành bất ngờ bị réo tên trên Threads sau khi một số khán giả cho rằng nam MC có thái độ “xấu tính” với Liên Bỉnh Phát trong Running Man Vietnam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-trang-len-tieng-sau-khi-xuat-hien-thong-tin-co-bi-tai-nan-nghiem-trong-766732.html