Sau đêm tân hôn, em dâu vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác và lý do khiến cả nhà sốc

Tâm sự gia đình 22/08/2026 15:45

Trong đêm tân hôn, hai vợ chồng em ấy nằm thấy rất ngứa ngáy khó chịu, trên người dính đầy sợi bông. Không thể xài được nữa, em dâu mới đem đi vứt vào sọt rác. 

Em chồng của tôi sắp rước vợ về nhà nên tôi nói sẽ tặng vợ chồng em ấy một bộ chăn ga, cả hai vui vẻ đồng ý rồi cảm ơn tôi. Tôi và chồng cùng nhau đi chọn một bộ thật y ứng làm quà cưới. Khi tôi đưa bộ chăn ga đến, em trai và vợ sắp cưới rất thích. Tôi không ngờ được chỉ qua đêm tân hôn, em dâu đem những thứ tôi tôi tặng đó vứt vào sọt rác.

Hôm sau đám cưới của em chồng, gia đình chồng tôi có làm một buổi tiệc ăn uống. Tôi đến giúp thì thấy bộ chăn ga mình tặng cho vợ chồng em chồng nằm ngay trong sọt rác trước cửa nhà. Tôi bất mãn hậm hực, đến thẳng phòng của em dâu hỏi cho ra lẽ. 

Em dâu im lặng không trả lời tôi liền, chỉ đi xuống nhà lớn, đợi đến khi mọi người đến đông đủ rồi mới lên tiếng. Em ấy nói bộ chăn ga vợ chồng tôi mua là hàng kém chất lượng. Trong đêm tân hôn, hai vợ chồng em ấy nằm thấy rất ngứa ngáy khó chịu, trên người dính đầy sợi bông. Không thể xài được nữa, em dâu mới đem đi vứt vào sọt rác. 

Sau đêm tân hôn, em dâu vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác và lý do khiến cả nhà sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người trong nhà bất ngờ chăm chăm nhìn về phía tôi. Tôi vừa thấy khó chịu vừa xấu hổ không biết để mặt mũi giấu vào đâu. Em dâu còn đã tự đặt mua một bộ chăn ga khác 10 mấy triệu. Em ấy nói thà mua hàng chất lượng còn xài lâu dài, chứ mua loại rẻ tiền thì chỉ được vài hôm lại vứt.

Tôi cúi mặt toát mồ hôi, bộ chăn ga tôi mua chỉ 2 triệu, đúng là hàng rẻ không lọt vào mắt em dâu. Nhưng đó cũng là tấm lòng của vợ chồng tôi, của ít lòng nhiều. Chồng tôi nghe em dâu nói thế thì giận đùng đùng trách tôi:

“Đã nói em đưa tiền đi cho tiện, giờ lại ra cớ sự vầy. Giờ em lấy 3 triệu đưa sang cho đỡ mất mặt đi!”.

Tôi sao có thể đồng ý. Đã là quà tặng thì nếu hai em ấy không thích thì thôi, sao giờ tôi phải bù thêm tiền để đền chứ? Nhưng chồng tôi cứ bắt tôi phải đưa thêm tiền, anh không muốn mất mặt với họ hàng, cũng không muốn tình cảm anh em bị rạn nứt.

Mọi người thấy có đúng không, tôi đã tặng quà cưới rồi, sao giờ tôi phải gửi thêm tiền mừng cho em chồng nữa chứ?

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