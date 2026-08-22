Nhan sắc hiện tại của Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy khiến dân mạng bất ngờ

Ngày 21.8, hai nam diễn viên cùng xuất hiện tại MOJO Fun Carnival ở Thượng Hải. Hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy đứng chung khung hình nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất là sự khác biệt về diện mạo của hai tài tử dù chỉ hơn kém nhau 3 tuổi.

Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy từng là hai gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, sở hữu ngoại hình được nhiều khán giả yêu thích. Sau nhiều năm, cả hai bất ngờ hội ngộ trong cùng một sự kiện, tạo nên màn so sánh thú vị về diện mạo hiện tại.

Trần Quán Hy sinh năm 1980, hiện 45 tuổi. Tại sự kiện, anh lựa chọn phong cách tương đối đơn giản, để râu và không quá chú trọng tạo hình. Gương mặt nam diễn viên đã xuất hiện những dấu hiệu của tuổi tác, khác với vẻ ngoài trẻ trung, điển trai từng khiến anh trở thành một trong những nam thần đình đám của làng giải trí Hong Kong.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977 và hiện 48 tuổi. Trái với đồng nghiệp, anh vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nam diễn viên gây ấn tượng với vóc dáng cân đối, phong thái lịch lãm và diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng.

Khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau khiến nhiều khán giả có cảm giác họ thuộc hai thế hệ khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt về ngoại hình không chỉ đến từ tuổi tác mà còn có thể liên quan đến lối sống, công việc và cách mỗi người lựa chọn xuất hiện trước công chúng.

Sau sự việc gây chấn động năm 2008, Trần Quán Hy dần rút khỏi ngành giải trí, tập trung vào kinh doanh và cuộc sống riêng. Anh ít tham gia các hoạt động nghệ thuật, đồng thời không còn duy trì hình ảnh bóng bẩy thường thấy trên màn ảnh.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh vẫn hoạt động đều đặn trong showbiz. Nam diễn viên thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, tham gia phim ảnh và chương trình truyền hình. Việc duy trì chế độ tập luyện, kiểm soát vóc dáng và chăm sóc ngoại hình cũng giúp anh giữ được hình ảnh phong độ ở tuổi U50.

Màn hội ngộ lần này còn khiến người hâm mộ nhớ đến thời điểm hai tài tử từng hợp tác trong The Sniper năm 2009. Khi ấy, cả hai đều được đánh giá cao về ngoại hình và là những gương mặt được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ.

Gần 20 năm sau lần hợp tác, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy lại đứng chung một khung hình. Sự thay đổi của hai tài tử theo thời gian không chỉ tạo nên chủ đề bàn luận về ngoại hình mà còn gợi lại nhiều ký ức về một thế hệ nam thần từng làm say mê khán giả châu Á.