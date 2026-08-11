Huỳnh Hiểu Minh hội ngộ Tô Hữu Bằng tại lễ trao giải Bách Hoa

Sao quốc tế 11/08/2026 17:32

Sự xuất hiện chung của Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng gây chú ý không chỉ bởi cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, mà còn bởi ngoại hình và vóc dáng của họ trong cùng một khung hình.

Tối 10/8, Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng cùng xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 38 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Khoảnh khắc hai nam nghệ sĩ đứng cạnh nhau nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả.

Sự xuất hiện chung của Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng gây chú ý không chỉ bởi cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, mà còn bởi ngoại hình và vóc dáng của họ trong cùng một khung hình.

Huỳnh Hiểu Minh hội ngộ Tô Hữu Bằng tại lễ trao giải Bách Hoa - Ảnh 1

Theo thông tin được công khai, Huỳnh Hiểu Minh cao khoảng 1,79 m, còn Tô Hữu Bằng được giới thiệu ở mức 1,73 m. Dù có sự chênh lệch về chiều cao, trong những hình ảnh tại sự kiện, khoảng cách này không quá rõ rệt. Một số khán giả thậm chí nhận xét hai nam nghệ sĩ có ngoại hình khá tương đồng khi đứng cạnh nhau.

Chi tiết này tiếp tục khiến công chúng chú ý đến hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh tại các sự kiện gần đây. Trước đó, nam diễn viên từng xuất hiện trong một buổi livestream cùng Lưu Thành Hồng. Hai người cùng diện giày thể thao và thực hiện các động tác aerobic, thu hút sự chú ý bởi vóc dáng của Huỳnh Hiểu Minh.

Chiều cao và ngoại hình vốn là chủ đề thường xuyên được bàn luận khi các nam nghệ sĩ Hoa ngữ xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, tại Bách Hoa lần này, Huỳnh Hiểu Minh lựa chọn trang phục tương đối đơn giản, kết hợp giày da và giữ phong thái tự nhiên trên thảm đỏ.

Huỳnh Hiểu Minh hội ngộ Tô Hữu Bằng tại lễ trao giải Bách Hoa - Ảnh 2

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Hiểu Minh vẫn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Trung Quốc. Anh từng ghi dấu qua các bộ phim như “Đại Hán thiên tử”, “Thần điêu đại hiệp”, “Tân Bến Thượng Hải” và “Những giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc”.

Trong khi đó, Tô Hữu Bằng được nhiều thế hệ khán giả biết đến qua “Hoàn Châu Cách Cách”, “Tân dòng sông ly biệt” và “Ỷ Thiên Đồ Long ký”. Bên cạnh diễn xuất, anh còn hoạt động trong lĩnh vực đạo diễn và sản xuất phim.

Màn hội ngộ tại Bách Hoa vì thế mang đến một khoảnh khắc thú vị khi hai gương mặt thuộc những thế hệ khác nhau cùng xuất hiện trên thảm đỏ. Sau nhiều năm hoạt động, cả Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng đều đã tạo dựng vị trí riêng trong làng giải trí Hoa ngữ.

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