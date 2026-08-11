Diệp Kha lần đầu đề cập lý do chia tay Huỳnh Hiểu Minh sau chuyện tình ồn ào

Tuy nhiên, mối quan hệ không kéo dài lâu. Chỉ khoảng hai tháng sau khi công khai, bài đăng xác nhận chuyện tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh không còn xuất hiện trên trang cá nhân. Những thông tin liên quan đến mối quan hệ của hai người cũng được thay đổi. Cả hai không đưa ra tuyên bố chia tay chính thức mà lựa chọn giữ im lặng.

Tháng 9/2024, Huỳnh Hiểu Minh công khai chuyện tình cảm với Diệp Kha trên mạng xã hội. Nam diễn viên xác nhận mối quan hệ bằng một bài đăng ngắn, qua đó chấm dứt những đồn đoán kéo dài trước đó. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng Trung Quốc.

Trong thời gian hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Một số phát ngôn của cô trong các buổi livestream gây phản ứng trái chiều, khiến đời tư của nữ doanh nhân và chuyện tình cảm với nam diễn viên liên tục được bàn luận.

Sau đó, Diệp Kha rút khỏi mạng xã hội một thời gian. Khoảng thời gian này xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến đời tư, chuyện tình cảm và việc sinh con của cô, nhưng không phải tất cả đều được người trong cuộc xác nhận.

Sau thời gian im ắng, Diệp Kha trở lại livestream và nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả đặt câu hỏi về Huỳnh Hiểu Minh cũng như cuộc sống của cô sau khi hai người chia tay.

Đáng chú ý, trong một buổi livestream, Diệp Kha trực tiếp đề cập đến lý do khiến hai người đường ai nấy đi. Khi được hỏi tại sao đã có con nhưng vẫn chia tay, cô cho biết đó là “lý do thực tế, chúng tôi buộc phải chia tay”. Tuy nhiên, nữ doanh nhân không tiết lộ cụ thể những mâu thuẫn phía sau quyết định này và cũng không đưa ra lời chỉ trích đối với Huỳnh Hiểu Minh.

Ngược lại, Diệp Kha cho biết mối quan hệ từng mang đến cho cô nhiều bài học. Theo cô, Huỳnh Hiểu Minh giúp cô hiểu thêm về cách đối nhân xử thế cũng như tư duy trong kinh doanh.

Cách chia sẻ ngắn gọn của Diệp Kha khiến câu chuyện tiếp tục nhận được sự quan tâm. Cô không kể lại mối quan hệ theo hướng trách móc hay đấu tố, mà chỉ đưa ra lời giải thích về “lý do thực tế”, để lại nhiều khoảng trống cho công chúng suy đoán.

Mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha cuối cùng khép lại trong im lặng. Không có tranh cãi công khai hay những lời tố cáo trực diện, cả hai dần trở về với cuộc sống riêng.