Diệp Kha lần đầu đề cập lý do chia tay Huỳnh Hiểu Minh sau chuyện tình ồn ào

Sao quốc tế 11/08/2026 11:37

Huỳnh Hiểu Minh công khai chuyện tình cảm với Diệp Kha trên mạng xã hội. Nam diễn viên xác nhận mối quan hệ bằng một bài đăng ngắn, qua đó chấm dứt những đồn đoán kéo dài trước đó.

Tháng 9/2024, Huỳnh Hiểu Minh công khai chuyện tình cảm với Diệp Kha trên mạng xã hội. Nam diễn viên xác nhận mối quan hệ bằng một bài đăng ngắn, qua đó chấm dứt những đồn đoán kéo dài trước đó. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng Trung Quốc.

Tuy nhiên, mối quan hệ không kéo dài lâu. Chỉ khoảng hai tháng sau khi công khai, bài đăng xác nhận chuyện tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh không còn xuất hiện trên trang cá nhân. Những thông tin liên quan đến mối quan hệ của hai người cũng được thay đổi. Cả hai không đưa ra tuyên bố chia tay chính thức mà lựa chọn giữ im lặng.

Trong thời gian hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Một số phát ngôn của cô trong các buổi livestream gây phản ứng trái chiều, khiến đời tư của nữ doanh nhân và chuyện tình cảm với nam diễn viên liên tục được bàn luận.

Diệp Kha lần đầu đề cập lý do chia tay Huỳnh Hiểu Minh sau chuyện tình ồn ào - Ảnh 1

Sau đó, Diệp Kha rút khỏi mạng xã hội một thời gian. Khoảng thời gian này xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến đời tư, chuyện tình cảm và việc sinh con của cô, nhưng không phải tất cả đều được người trong cuộc xác nhận.

Sau thời gian im ắng, Diệp Kha trở lại livestream và nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả đặt câu hỏi về Huỳnh Hiểu Minh cũng như cuộc sống của cô sau khi hai người chia tay.

Đáng chú ý, trong một buổi livestream, Diệp Kha trực tiếp đề cập đến lý do khiến hai người đường ai nấy đi. Khi được hỏi tại sao đã có con nhưng vẫn chia tay, cô cho biết đó là “lý do thực tế, chúng tôi buộc phải chia tay”. Tuy nhiên, nữ doanh nhân không tiết lộ cụ thể những mâu thuẫn phía sau quyết định này và cũng không đưa ra lời chỉ trích đối với Huỳnh Hiểu Minh.

Diệp Kha lần đầu đề cập lý do chia tay Huỳnh Hiểu Minh sau chuyện tình ồn ào - Ảnh 2

Ngược lại, Diệp Kha cho biết mối quan hệ từng mang đến cho cô nhiều bài học. Theo cô, Huỳnh Hiểu Minh giúp cô hiểu thêm về cách đối nhân xử thế cũng như tư duy trong kinh doanh.

Cách chia sẻ ngắn gọn của Diệp Kha khiến câu chuyện tiếp tục nhận được sự quan tâm. Cô không kể lại mối quan hệ theo hướng trách móc hay đấu tố, mà chỉ đưa ra lời giải thích về “lý do thực tế”, để lại nhiều khoảng trống cho công chúng suy đoán.

Mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha cuối cùng khép lại trong im lặng. Không có tranh cãi công khai hay những lời tố cáo trực diện, cả hai dần trở về với cuộc sống riêng.

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Mới đây, loạt ảnh chụp tại phim trường "Thần điêu đại hiệp" ở Tượng Sơn (Trung Quốc) từ năm 2004 bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội, đưa nhiều khán giả trở về ký ức của một thời mê phim kiếm hiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường

Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ điều khiến anh ngưỡng mộ vợ chồng Côn Lăng và Châu Kiệt Luân

Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ điều khiến anh ngưỡng mộ vợ chồng Côn Lăng và Châu Kiệt Luân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 29 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 29 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm