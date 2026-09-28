Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 28/09/2026 13:30

Công ty giải trí Đông Dương Hỉ Nhạc mới đây tiếp tục công khai thông tin liên quan đến khoản tiền tranh chấp với Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Điện ảnh và Truyền hình Ái Mỹ Thần, doanh nghiệp có liên quan về mặt sở hữu tới Phạm Băng Băng. Theo phía nhà đầu tư, vụ việc đã kéo dài gần 5 năm và hiện bước vào giai đoạn thi hành án, song khoản tiền yêu cầu vẫn chưa được thanh toán đầy đủ.

Theo tài liệu được Đông Dương Hỉ Nhạc công bố, số tiền tranh chấp khoảng 67 triệu NDT, tương đương gần 10 triệu USD và khoảng 250 tỷ đồng. Nhà đầu tư cho biết phía Ái Mỹ Thần từng đưa ra lý do không còn khả năng thanh toán, đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến phá sản và thanh lý tài sản.

Đông Dương Hỉ Nhạc cũng đặt câu hỏi về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty gắn với Phạm Băng Băng vẫn được nhắc đến trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, những thông tin về doanh thu mà nhà đầu tư đề cập chưa được xác nhận độc lập từ phía nữ diễn viên.

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ' - Ảnh 1

Nguồn gốc tranh chấp được cho là liên quan đến bộ phim Thắng thiên hạ, dự án có sự tham gia của Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường. Phim hoàn tất ghi hình từ năm 2017 nhưng sau đó không thể phát hành. Cao Vân Tường vướng vụ án tại Australia, trong khi Phạm Băng Băng cũng trải qua biến động lớn trong sự nghiệp vào năm 2018, khiến dự án đình trệ.

Trong thông tin mới, Đông Dương Hỉ Nhạc còn đề cập một số giao dịch tài chính mà họ cho rằng có liên quan đến Ái Mỹ Thần và các studio. Theo phía nhà đầu tư, trong giai đoạn 2018-2020, doanh nghiệp từng chuyển hơn 200 triệu NDT, tương đương khoảng 774 tỷ đồng, cho hai studio đứng tên Phạm Băng Băng. Nhà đầu tư yêu cầu các bên liên quan giải thích nguồn gốc và mục đích sử dụng những khoản tiền này.

Các nội dung trên là thông tin do Đông Dương Hỉ Nhạc đưa ra trong quá trình yêu cầu giải quyết tranh chấp, chưa đồng nghĩa với kết luận sai phạm đối với Phạm Băng Băng hay các cá nhân liên quan. Đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên chưa đưa ra phản hồi chính thức về những yêu cầu mới nhất.

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ' - Ảnh 2

Vụ việc một lần nữa khiến quá khứ hoạt động điện ảnh và kinh doanh của Phạm Băng Băng được chú ý. Năm 2018, cô từng bị xử lý liên quan đến vấn đề thuế. Sau đó, hoạt động của nữ diễn viên tại thị trường Trung Quốc đại lục giảm đáng kể, trong khi cô đẩy mạnh các dự án quốc tế.

Những năm gần đây, Phạm Băng Băng tiếp tục xuất hiện trong lĩnh vực điện ảnh và thời trang. Với Mother Bhumi (Địa mẫu), cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã 2025.

Hiện trách nhiệm thanh toán, nguồn gốc các khoản tiền và quyền lợi giữa các bên vẫn cần được xác định dựa trên hồ sơ pháp lý cùng phản hồi chính thức từ những bên liên quan.

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