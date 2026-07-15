Sau nhiều thăng trầm, Phạm Băng Băng sống thế nào ở tuổi 45?

Sao quốc tế 15/07/2026 11:36

Mới đây, Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp) tiếp tục trở thành nơi Phạm Băng Băng khẳng định sức hút của mình. Trong những ngày xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên liên tục gây chú ý với loạt trang phục mang phong cách cầu kỳ, đậm dấu ấn cá nhân.

Ở tuổi 45, Phạm Băng Băng vẫn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Mới đây, tại Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp), nữ diễn viên gây ấn tượng khi liên tục góp mặt ở các sự kiện của nhiều thương hiệu danh tiếng.

Không chỉ ngồi hàng ghế đầu, cô còn bất ngờ sải bước trên sàn diễn của một thương hiệu haute couture với thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe thần thái tự tin và phong cách sang trọng. Màn xuất hiện của cô nhận được nhiều lời khen từ giới mộ điệu thời trang.

Trước đó, Phạm Băng Băng cũng có chuyến công tác tại Thái Lan để quảng bá phim và tham gia các hoạt động thương mại. Cô xuất hiện trong video của nữ doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung Aon Somrutai Rattanawaraha với hình ảnh gần gũi, vui vẻ khi chơi cầu lông trong trang phục dạ hội và tham quan biệt thự. Những hoạt động này giúp nữ diễn viên tiếp cận thêm đông đảo khán giả quốc tế.

Sau nhiều thăng trầm, Phạm Băng Băng sống thế nào ở tuổi 45? - Ảnh 1

Từng được mệnh danh là "nữ hoàng giải trí" của làng giải trí Trung Quốc, Phạm Băng Băng sở hữu sự nghiệp rực rỡ trong lĩnh vực điện ảnh và thời trang. Tuy nhiên, năm 2018, cô vướng bê bối liên quan đến thuế, bị xử phạt khoảng 130 triệu USD và gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc đại lục. Biến cố khiến nhiều dự án bị đình trệ, sự nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Sau quãng thời gian khó khăn, nữ diễn viên từng bước xây dựng lại hình ảnh bằng cách chuyển hướng hoạt động sang thị trường quốc tế. Cô tham gia các dự án điện ảnh như The Ice Road 2: Road to the Sky và Mother Bhumi. Vai diễn trong Mother Bhumi nhận nhiều đánh giá tích cực, góp phần khẳng định năng lực diễn xuất của cô sau nhiều năm vắng bóng.

Sau nhiều thăng trầm, Phạm Băng Băng sống thế nào ở tuổi 45? - Ảnh 2

Hiện Phạm Băng Băng chủ yếu sinh sống tại Hong Kong (Trung Quốc), tập trung phát triển thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty, đồng thời duy trì sự hiện diện tại các sự kiện thời trang và liên hoan phim quốc tế. Dù chưa thể lấy lại vị thế như thời kỳ đỉnh cao ở thị trường quê nhà, mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, cho thấy sức ảnh hưởng của một trong những biểu tượng giải trí châu Á vẫn chưa hề phai nhạt.

Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra

Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra

Phạm Băng Băng tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tham dự Tuần lễ thời trang Paris 2027 trên trang cá nhân. Nữ diễn viên gây bất ngờ với nhiều tạo hình mới lạ, đặc biệt là mái tóc vàng dài cùng phong cách thời trang phá cách khiến nhiều người suýt không nhận ra.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra

Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra

Nhan sắc tuổi 45 của Phạm Băng Băng tiếp tục gây bão mạng xã hội

Nhan sắc tuổi 45 của Phạm Băng Băng tiếp tục gây bão mạng xã hội

Phạm Băng Băng sáng lập thương hiệu chăm sóc da tại Thái Lan

Phạm Băng Băng sáng lập thương hiệu chăm sóc da tại Thái Lan

Rộ tin Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”?

Rộ tin Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”?

'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026

Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 6 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 54 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 54 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn