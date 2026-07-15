Sau nhiều thăng trầm, Phạm Băng Băng sống thế nào ở tuổi 45?

Mới đây, Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp) tiếp tục trở thành nơi Phạm Băng Băng khẳng định sức hút của mình. Trong những ngày xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên liên tục gây chú ý với loạt trang phục mang phong cách cầu kỳ, đậm dấu ấn cá nhân.

Ở tuổi 45, Phạm Băng Băng vẫn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Mới đây, tại Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp), nữ diễn viên gây ấn tượng khi liên tục góp mặt ở các sự kiện của nhiều thương hiệu danh tiếng. Không chỉ ngồi hàng ghế đầu, cô còn bất ngờ sải bước trên sàn diễn của một thương hiệu haute couture với thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe thần thái tự tin và phong cách sang trọng. Màn xuất hiện của cô nhận được nhiều lời khen từ giới mộ điệu thời trang.

Trước đó, Phạm Băng Băng cũng có chuyến công tác tại Thái Lan để quảng bá phim và tham gia các hoạt động thương mại. Cô xuất hiện trong video của nữ doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung Aon Somrutai Rattanawaraha với hình ảnh gần gũi, vui vẻ khi chơi cầu lông trong trang phục dạ hội và tham quan biệt thự. Những hoạt động này giúp nữ diễn viên tiếp cận thêm đông đảo khán giả quốc tế.

Từng được mệnh danh là "nữ hoàng giải trí" của làng giải trí Trung Quốc, Phạm Băng Băng sở hữu sự nghiệp rực rỡ trong lĩnh vực điện ảnh và thời trang. Tuy nhiên, năm 2018, cô vướng bê bối liên quan đến thuế, bị xử phạt khoảng 130 triệu USD và gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc đại lục. Biến cố khiến nhiều dự án bị đình trệ, sự nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Sau quãng thời gian khó khăn, nữ diễn viên từng bước xây dựng lại hình ảnh bằng cách chuyển hướng hoạt động sang thị trường quốc tế. Cô tham gia các dự án điện ảnh như The Ice Road 2: Road to the Sky và Mother Bhumi. Vai diễn trong Mother Bhumi nhận nhiều đánh giá tích cực, góp phần khẳng định năng lực diễn xuất của cô sau nhiều năm vắng bóng. Hiện Phạm Băng Băng chủ yếu sinh sống tại Hong Kong (Trung Quốc), tập trung phát triển thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty, đồng thời duy trì sự hiện diện tại các sự kiện thời trang và liên hoan phim quốc tế. Dù chưa thể lấy lại vị thế như thời kỳ đỉnh cao ở thị trường quê nhà, mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, cho thấy sức ảnh hưởng của một trong những biểu tượng giải trí châu Á vẫn chưa hề phai nhạt.

Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra Phạm Băng Băng tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tham dự Tuần lễ thời trang Paris 2027 trên trang cá nhân. Nữ diễn viên gây bất ngờ với nhiều tạo hình mới lạ, đặc biệt là mái tóc vàng dài cùng phong cách thời trang phá cách khiến nhiều người suýt không nhận ra.

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