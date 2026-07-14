Dương Mịch được đề cử giải Bách Hoa, cơ hội nào để chiến thắng?

Sao quốc tế 14/07/2026 16:35

Nếu như Tống Giai và Trương Tử Phong từ lâu đã được công nhận là những diễn viên thực lực, còn Lưu Diệu Văn vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp và được đề cử tại hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất, thì Dương Mịch lại xuất thân là ngôi sao thần tượng, gắn liền với dòng phim cổ trang thần tượng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Sau khi lỡ hẹn với danh hiệu Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình Bạch Ngọc Lan, Dương Mịch tiếp tục ghi dấu ấn khi được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Bách Hoa 2026. Đáng chú ý, nữ diễn viên nhận tới hai đề cử nhờ các vai diễn trong "Vải tiến Trường An" và "Kinh trập vô thanh", cho thấy những nỗ lực chuyển mình của cô trên màn ảnh rộng đã bắt đầu được ghi nhận.

Năm nay, chỉ có bốn diễn viên góp mặt trong danh sách đề cử với hai tác phẩm cùng lúc, gồm Tống Giai, Trương Tử Phong, Lưu Diệu Văn và Dương Mịch. Tuy nhiên, trường hợp của Dương Mịch được xem là đặc biệt hơn cả.

Nếu như Tống Giai và Trương Tử Phong từ lâu đã được công nhận là những diễn viên thực lực, còn Lưu Diệu Văn vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp và được đề cử tại hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất, thì Dương Mịch lại xuất thân là ngôi sao thần tượng, gắn liền với dòng phim cổ trang thần tượng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Dương Mịch được đề cử giải Bách Hoa, cơ hội nào để chiến thắng? - Ảnh 1

Nhiều năm qua, sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1986 gặp không ít thách thức khi những dạng vai từng làm nên tên tuổi không còn phù hợp. Sau ba dự án gây thất vọng trong năm 2024, Dương Mịch quyết định thay đổi hướng đi bằng cách nhận những vai diễn có chiều sâu hơn, đồng thời chấp nhận lùi về vị trí diễn viên phụ thay vì luôn theo đuổi vai nữ chính.

Hai bộ phim "Vải tiến Trường An" và "Kinh trập vô thanh" chính là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi đó. Thay vì xây dựng hình tượng lung linh quen thuộc, Dương Mịch lựa chọn những nhân vật có nội tâm phức tạp và gần gũi với đời sống.

Tại "Kinh trập vô thanh", cô vào vai Bạch Phàm – nhân vật được đánh giá có nhiều tầng tâm lý và đòi hỏi khả năng diễn xuất tinh tế. Dù bộ phim không tạo hiệu ứng phòng vé hay truyền thông như kỳ vọng, vai diễn của Dương Mịch vẫn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng màn thể hiện của cô nổi bật hơn cả Lưu Thi Thi, người cũng được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất nhờ chính tác phẩm này.

Dương Mịch được đề cử giải Bách Hoa, cơ hội nào để chiến thắng? - Ảnh 2

Trong khi đó, ở "Vải tiến Trường An", Dương Mịch tiếp tục gây bất ngờ khi từ bỏ hình ảnh mỹ nhân cổ trang quen thuộc để hóa thân thành Trịnh Ngọc Đình – một nhân vật mộc mạc, đời thường. Nữ diễn viên gần như không sử dụng lối trang điểm cầu kỳ, đồng thời tiết chế cách thể hiện để tập trung khai thác cảm xúc nhân vật. Phân cảnh Trịnh Ngọc Đình tát chồng được nhiều khán giả đánh giá là một trong những màn diễn ấn tượng nhất của cô trong những năm gần đây, khi vừa thể hiện sự cứng rắn, vừa bộc lộ tình yêu và nỗi lo dành cho người mình thương.

Dù phải cạnh tranh với nhiều ứng viên nặng ký, việc được đề cử nhờ hai bộ phim ở cùng một mùa giải đã là tín hiệu tích cực đối với Dương Mịch. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn, mà còn mở ra cơ hội để nữ diễn viên từng bước khẳng định mình trên con đường trở thành một diễn viên thực lực của điện ảnh Hoa ngữ.

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Ngày 30/6, vòng bình chọn thứ hai của Giải thưởng Kim Ưng lần thứ 33 chính thức khởi động và sẽ kéo dài đến 24h ngày 6/7.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Dương Mịch nhận cú đúp đề cử, màn cạnh tranh với Lưu Thi Thi gây chú ý

Dương Mịch nhận cú đúp đề cử, màn cạnh tranh với Lưu Thi Thi gây chú ý

Loạt nữ diễn viên được kỳ vọng cạnh tranh đề cử Phi Thiên, có Dương Mịch và Tống Giai

Loạt nữ diễn viên được kỳ vọng cạnh tranh đề cử Phi Thiên, có Dương Mịch và Tống Giai

Ngỡ ngàng gương mặt biến dạng của Dương Mịch khi livestream trên sóng CCTV

Ngỡ ngàng gương mặt biến dạng của Dương Mịch khi livestream trên sóng CCTV

Dương Mịch tái hiện nét đẹp nữ nhân Bắc Ngụy trong dự án bom tấn cổ trang

Dương Mịch tái hiện nét đẹp nữ nhân Bắc Ngụy trong dự án bom tấn cổ trang

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 5 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 53 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 53 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn