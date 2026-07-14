Dương Mịch được đề cử giải Bách Hoa, cơ hội nào để chiến thắng?

Năm nay, chỉ có bốn diễn viên góp mặt trong danh sách đề cử với hai tác phẩm cùng lúc, gồm Tống Giai, Trương Tử Phong, Lưu Diệu Văn và Dương Mịch. Tuy nhiên, trường hợp của Dương Mịch được xem là đặc biệt hơn cả.

Sau khi lỡ hẹn với danh hiệu Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình Bạch Ngọc Lan, Dương Mịch tiếp tục ghi dấu ấn khi được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Bách Hoa 2026. Đáng chú ý, nữ diễn viên nhận tới hai đề cử nhờ các vai diễn trong "Vải tiến Trường An" và "Kinh trập vô thanh", cho thấy những nỗ lực chuyển mình của cô trên màn ảnh rộng đã bắt đầu được ghi nhận.

Nếu như Tống Giai và Trương Tử Phong từ lâu đã được công nhận là những diễn viên thực lực, còn Lưu Diệu Văn vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp và được đề cử tại hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất, thì Dương Mịch lại xuất thân là ngôi sao thần tượng, gắn liền với dòng phim cổ trang thần tượng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Nhiều năm qua, sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1986 gặp không ít thách thức khi những dạng vai từng làm nên tên tuổi không còn phù hợp. Sau ba dự án gây thất vọng trong năm 2024, Dương Mịch quyết định thay đổi hướng đi bằng cách nhận những vai diễn có chiều sâu hơn, đồng thời chấp nhận lùi về vị trí diễn viên phụ thay vì luôn theo đuổi vai nữ chính.

Hai bộ phim "Vải tiến Trường An" và "Kinh trập vô thanh" chính là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi đó. Thay vì xây dựng hình tượng lung linh quen thuộc, Dương Mịch lựa chọn những nhân vật có nội tâm phức tạp và gần gũi với đời sống.

Tại "Kinh trập vô thanh", cô vào vai Bạch Phàm – nhân vật được đánh giá có nhiều tầng tâm lý và đòi hỏi khả năng diễn xuất tinh tế. Dù bộ phim không tạo hiệu ứng phòng vé hay truyền thông như kỳ vọng, vai diễn của Dương Mịch vẫn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng màn thể hiện của cô nổi bật hơn cả Lưu Thi Thi, người cũng được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất nhờ chính tác phẩm này.

Trong khi đó, ở "Vải tiến Trường An", Dương Mịch tiếp tục gây bất ngờ khi từ bỏ hình ảnh mỹ nhân cổ trang quen thuộc để hóa thân thành Trịnh Ngọc Đình – một nhân vật mộc mạc, đời thường. Nữ diễn viên gần như không sử dụng lối trang điểm cầu kỳ, đồng thời tiết chế cách thể hiện để tập trung khai thác cảm xúc nhân vật. Phân cảnh Trịnh Ngọc Đình tát chồng được nhiều khán giả đánh giá là một trong những màn diễn ấn tượng nhất của cô trong những năm gần đây, khi vừa thể hiện sự cứng rắn, vừa bộc lộ tình yêu và nỗi lo dành cho người mình thương.

Dù phải cạnh tranh với nhiều ứng viên nặng ký, việc được đề cử nhờ hai bộ phim ở cùng một mùa giải đã là tín hiệu tích cực đối với Dương Mịch. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn, mà còn mở ra cơ hội để nữ diễn viên từng bước khẳng định mình trên con đường trở thành một diễn viên thực lực của điện ảnh Hoa ngữ.