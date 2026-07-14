Phút lâm chung chồng chỉ đòi gặp mẹ chứ nhất quyết đuổi vợ ra ngoài, biết được sự thật tôi bỏ đi thẳng

Tâm sự 14/07/2026 18:00

Tôi nghĩ vợ chồng cần ngồi xuống nói chuyện về việc chi tiêu. Nhưng chẳng ngờ đến một ngày, tôi nghe tin chồng bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện. Khi tôi đến nơi thì được bác sĩ báo tin chồng đang nguy kịch.

Tôi và chồng lấy nhau chưa được một năm thì gặp chuyện. Chồng tôi là người cẩn thận rạch ròi chuyện tiền bạc. Từ khi yêu nhau, tôi và anh đã thống nhất tiền bạc luôn chia đôi, để cả hai thấy thoải mái khi bên nhau. Khi tổ chức đám cưới, vợ chồng tôi được cho 4 cây vàng. Ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã đòi tôi trả lại số vàng của nhà trai để anh giữ. Mới cưới nhau nên tôi không muốn vợ chồng cãi nhau, đành cắn răng đưa vàng cho chồng.

Sau đó là tháng ngày làm dâu chẳng khác gì người dưng ở trọ cùng nhau. Bất kì khoản chi tiêu nào trong nhà, chồng đều bắt tôi phải chia đôi. Chúng tôi sống cùng mẹ chồng, anh thấy thiếu thốn gì đều nói tôi phải góp chung cùng anh. Dù biết chồng thương mình, tôi cũng yêu anh nhưng cái tính thích tính toán của anh khiến tôi sống mệt mỏi. 

Chồng không đưa tôi tiền tiêu vặt, nhưng anh vẫn quản tiền tiêu vặt của tôi. Lần đó, tôi biếu mẹ ruột 3 triệu khi bà bệnh, vậy mà chồng cũng hỏi vì sao không hỏi anh trước? Tôi lại thấy anh mua bao nhiêu thứ cho mẹ, có bao giờ anh hỏi tôi không?

Phút lâm chung chồng chỉ đòi gặp mẹ chứ nhất quyết đuổi vợ ra ngoài, biết được sự thật tôi bỏ đi thẳng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ vợ chồng cần ngồi xuống nói chuyện về việc chi tiêu. Nhưng chẳng ngờ đến một ngày, tôi nghe tin chồng bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện. Khi tôi đến nơi thì được bác sĩ báo tin chồng đang nguy kịch.

Tôi suy sụp muốn vào gặp chồng nhưng anh nhất quyết nói chỉ muốn gặp mẹ. Một lúc sau khi mẹ chồng vào thì tôi nghe tiếng bà khóc gào lên. Đến khi tôi chạy vào phòng bệnh thì chồng qua đời rồi, chẳng nói một lời với vợ trước khi đi.

Ngày tổ chức tang lễ cho chồng, mẹ chồng ngất lên ngất xuống. Tôi cũng không chịu nổi, đau đớn vô cùng. Chiều hôm đó, mẹ chồng nằm nghỉ trong phòng, tôi xuống nhà bưng lên một bát cháo cho bà ăn. Khi đi đến gần cửa phòng đang hé mở của mẹ chồng thì tôi nghe tiếng của anh chồng đang nói chuyện với mẹ chồng:

“May là lúc chú ấy sắp mất chỉ đòi gặp mẹ để nói mật mã két sắt cất tiền. Giờ tiền này mẹ cầm hết, vợ chú ấy cũng chẳng làm được gì mẹ”.

Tôi nghe thế thì toàn thân run rẩy, tức giận tê tái lòng. Tôi không ngờ chồng chỉ coi mình là người dưng, đến lúc mất cũng chỉ biết nghĩ đến việc giao hết tiền bạc cho mẹ mình. Tôi cười chua chát, vứt luôn khăn tang, đi thẳng về nhà mẹ đẻ. Thấy tôi không về chịu tang chồng, ai cũng nói tôi sống không có tình nghĩa. Nhưng gia đình chồng liệu có tình nghĩa với tôi không? Hay họ huanhau sống cạn tình cạn nghĩa với người con dâu này?

Một mình ôm 2 con tự kỷ ra đi sau ly hôn, 1 năm sau chồng cũ vác mặt đến đề nghị một việc khiến tôi đau hận

Một mình ôm 2 con tự kỷ ra đi sau ly hôn, 1 năm sau chồng cũ vác mặt đến đề nghị một việc khiến tôi đau hận

Bước qua đổ vỡ, tôi cố gắng xoay sở để lo cho ba mẹ con. Chẳng ngờ 1 năm sau khi ly hôn chồng, chồng cũ bỗng đến gặp tôi. Tôi thấy anh cứ ngập ngừng một hồi lâu rồi mới thốt ra mấy câu:

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lôi chiếc túi nilon đen rách nát bị chuột gặm dưới đáy tủ ra xem, tôi "đứng hình" trước thứ kinh hoàng giấu bên trong

Lôi chiếc túi nilon đen rách nát bị chuột gặm dưới đáy tủ ra xem, tôi "đứng hình" trước thứ kinh hoàng giấu bên trong

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Chồng mất 5 năm bỗng nhận được 1 tỷ mang tên anh gửi vào tài khoản, vợ "rụng rời chân tay" bóc trần bí mật

Chồng mất 5 năm bỗng nhận được 1 tỷ mang tên anh gửi vào tài khoản, vợ "rụng rời chân tay" bóc trần bí mật

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Phút lâm chung chồng chỉ đòi gặp mẹ chứ nhất quyết đuổi vợ ra ngoài, biết được sự thật tôi bỏ đi thẳng

Phút lâm chung chồng chỉ đòi gặp mẹ chứ nhất quyết đuổi vợ ra ngoài, biết được sự thật tôi bỏ đi thẳng

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/7/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/7/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây tiếc nuối dù 'Bách hoa sát' liên tiếp lập thành tích

Mạnh Tử Nghĩa gây tiếc nuối dù 'Bách hoa sát' liên tiếp lập thành tích

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Xe buýt trường học bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên đường, rất may không có ai bị thương

Xe buýt trường học bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên đường, rất may không có ai bị thương

Video 2 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 15/7/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến như 'rồng ngẩng đầu'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 15/7/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến như 'rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nhìn thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất lịm tại chỗ

Nhìn thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất lịm tại chỗ

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Dương Mịch được đề cử giải Bách Hoa, cơ hội nào để chiến thắng?

Dương Mịch được đề cử giải Bách Hoa, cơ hội nào để chiến thắng?

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Ô tô đang băng qua đường ray thì bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê 100 mét, cặp vợ chồng may mắn thoát nạn

Ô tô đang băng qua đường ray thì bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê 100 mét, cặp vợ chồng may mắn thoát nạn

Video 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: 6 người bị bỏng trong vụ cháy nổ quán ăn, 5 ca nguy kịch

TP.HCM: 6 người bị bỏng trong vụ cháy nổ quán ăn, 5 ca nguy kịch

Giá vàng hôm nay, ngày 14/7/2026: Vàng SJC lại giảm mạnh, mất hơn 3 triệu đồng trong 2 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 14/7/2026: Vàng SJC lại giảm mạnh, mất hơn 3 triệu đồng trong 2 ngày

NÓNG: Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

NÓNG: Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng mất 5 năm bỗng nhận được 1 tỷ mang tên anh gửi vào tài khoản, vợ "rụng rời chân tay" bóc trần bí mật

Chồng mất 5 năm bỗng nhận được 1 tỷ mang tên anh gửi vào tài khoản, vợ "rụng rời chân tay" bóc trần bí mật

Nhìn thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất lịm tại chỗ

Nhìn thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất lịm tại chỗ

Sáng ra thấy con mèo lạ đứng trước cửa, lén theo chân mẹ chồng ra sau vườn tôi điếng người phát hiện bí mật

Sáng ra thấy con mèo lạ đứng trước cửa, lén theo chân mẹ chồng ra sau vườn tôi điếng người phát hiện bí mật

Bước lên lễ đài tặng quà cho người cũ, tôi nói một câu bâng quơ khiến cô dâu run rẩy ngã quỵ

Bước lên lễ đài tặng quà cho người cũ, tôi nói một câu bâng quơ khiến cô dâu run rẩy ngã quỵ

Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn nguyên đoàn ô tô chở cả họ đến, mẹ anh vừa lao lên giật mic liền khiến cả rạp cưới ngỡ ngàng

Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn nguyên đoàn ô tô chở cả họ đến, mẹ anh vừa lao lên giật mic liền khiến cả rạp cưới ngỡ ngàng

Đám tang chồng đang cử hành, 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào khiến góa phụ đau lòng

Đám tang chồng đang cử hành, 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào khiến góa phụ đau lòng