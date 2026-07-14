Xe buýt trường học bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên đường, rất may không có ai bị thương

Một chiếc xe buýt trường học bốc cháy trên đường Meerut ở Ghaziabad, Ấn Độ, vào sáng 11/7, gây hoang mang cho người đi đường và cư dân trong khu vực. Chiếc xe buýt bị lửa bao trùm hoàn toàn chỉ trong vài phút, khói đen dày đặc bốc lên trời.
Video 2 giờ 14 phút trước

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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